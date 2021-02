Helsedirektoratet anbefaler videreføring av nasjonale tiltak

I tillegg foreslår de små innstramninger på skjenking og små lettelser for setebestemmelser på arrangementer.

Saken oppdateres.

Helsedirektoratets anbefaler regjeringen å videreføre de nasjonale tiltakene ut februar, heter det i direktoratets faglige grunnlag.

– Det planlegges gradvis overgang fra nasjonale tiltak til regionale og lokale tiltak. Lettelser for barn og unge skal prioriteres høyt. Helsedirektoratet mener således at det er for tidlig å lempe på de nasjonale skjenkebestemmelsene, heter det i skrivet.

De anbefaler at den nasjonale skjenkestoppen endres fra klokken 24 til klokken 22, og en endring i kravet om fastmonterte seter. Det betyr at man vil kunne være opptil 200 personer på arrangementer med tilviste sitteplasser, som for eksempel i kirken.

I tillegg anbefaler direktoratet at regjeringen gjør små lettelser for barn og unge.

Regjeringen har varslet pressekonferanse klokken 14 hvor de vil redegjøre for lettelser eller innstramninger.

Dette anbefaler Helsedirektoratet om tiltakene:

Helsedirektoratet støtter Folkehelseinstituttets anbefaling om at det kan arrangeres kamper, cuper stevner for barn og unge under 20 år for innbyggere i kommunen. Det må tas hensyn til den lokale smittesituasjonen.

Helsedirektoratet støtter FHIs faglige vurdering. Vi er enige i at det er for tidlig å lempe på de nasjonale skjenkebestemmelsene.

Det er behov for å se på hvordan skoler kan legge til rette for mer tilstedeværende undervisning ved rødt nivå over tid, for å redusere tiltaksbyrden for barn og ungdom og øke utbyttet av undervisningen, sosiale relasjoner på skolen og samarbeid med andre.

Kommunene må være forberedt på at behov for endring i tiltaksnivå for skolene kan komme raskt.

Det er behov for mer kunnskap pga. nye virusvariantermer kunnskap om smitteutbruddene i skoler og barnehager i løpet av den nærmeste tiden. Når denne er samlet vil de vurdere behov for endringer råd for håndtering av utbrudd i skoler. Dette kan for eksempel innebære kortvarig stenging av skoler med utbrudd og samtidig utstrakt testing for å få rask oversikt.

Regionale tiltak i nasjonal forskrift for å begrense mobilitet blant ungdom i videregående skoler bør tas ut. FHI vurderer at tiltak som rammer skoler bedre kan håndteres ved lokale vurderinger med den enkelte kommune.

Kravet til fastmonterte seter for å kunne ha et større antall deltakere på et arrangement bør endres til et krav om faste, tilviste sitteplasser.

Det anbefales at det kan være like mange deltakere på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser som har vært tillatt på arrangementer med fastmonterte seter. Det betyr at det kan være inntil 200 personer innendørs der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser, og inntil 600 personer, fordelt i kohorter på inntil 200 personer, utendørs der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Kommunene bør selv vurdere behov for strengere regler lokalt.

Det anbefales at særreguleringen av begravelser og bisettelser i § 13a første ledd bokstav c tas ut, og at slike arrangementer nå følger reglene som gjelder for andre arrangementer innendørs og utendørs.