Ny VG-måling: Alle småpartiene er under sperregrensen

Høyre fosser frem, mens småpartiene sliter. Det viser VGs siste partibarometer. Og Senterpartiet biter seg fast på Ap-nivå.

Publisert: Nå nettopp

Statsminister Erna Solberg og Høyre kaprer for tiden over en fjerdedel av Norges velgere, ifølge meningsmålingen Respons har utført på vegne av VG.

Høyre får en oppslutning på 26,5 prosent, som er en oppgang på 3,6 prosentpoeng siden desember, da de nådde 22,9 prosent.

Det mest spesielle med januarmålingen, som er tatt opp 4–6. januar, er det oppslutningen til småpartiene som vaker rundt sperregrensen: Alle gjør det så dårlig at de havner under den magiske grensen på fire prosent, som gir såkalte utjevningsmandater.

Venstre, KrF og Rødt får alle 3,4 prosent, samtidig som Miljøpartiet De Grønne for første gang på lenge havner under sperregrensen. De har 3,8 prosent oppslutning.

Senterpartiet får en oppslutning på 19,2 prosent, som er en liten nedgang fra VGs måling i desember, da partiet fikk 20,5 prosent på VGs måling.

Målingen viser at det er rødgrønt flertall:

Ap får 40 mandater, Sp 37 og SV – med sine 7,7 prosent i oppslutning – får 15 mandater. Samlet 92 av 169 mandater. De trenger 85 mandater for å få flertall.

Solberg tror på borgerlig flertall

Statsminister Erna Solberg er strålende fornøyd og sier at målingen viser at det kan bli borgerlig flertall ved stortingsvalget neste høst.

– Det er hyggelig med gode målinger. Nå må de borgerlige brette opp ermene og finne gode løsninger sammen. Det er fullt mulig med borgerlig flertall ved valget.

Her er hennes resept:

– Vi skal håndtere viruset, høy ledighet og de utfordringene som norske bedrifter står overfor. Det må skapes nye jobber og vi skal trygge velferden.

STATSMINISTER? Jonas Gahr Støre sier at Ap og Sp har samme mål. Foto: Heiko Junge / NTB

Støre om Vedum: – Ikke min motstander

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier til VG at han er trygg på at de vet hva de må gjøre før valget.

– Det viktig at det vi gjør er bredt forankret og at vi bruker alle lyttepostene vi har til å få innspill til å gjøre de rette tingene. Jeg føler meg trygg på at jeg har de tilbakemeldingene. Jeg er også veldig trygg på at vi har både politikken, mannskapet, motivasjonen for å snu dette, sier Støre til VG.

– Frykter du å bli utkonkurrert av Trygve Slagsvold Vedum?

– Han er ikke min motstander. Vi har felles motstandere og skal bytte ut denne regjeringen. Men han er en konkurrent på en del områder. Jeg er ikke avskrekket av konkurranse. På denne målingen ligger vi vel foran Senterpartiet, men jeg ser på det store tallet også at det er et klart flertall for skifte, sier han.

– Er et skifte så viktig at et skifte også kan være et skifte til en Ap-Sp-regjering med Trygve som statsminister?

– Da gjentar jeg hva som er vårt mål. Det er et flertall og en regjering med SV og Sp. Hvor Ap leder regjeringen, sier han.

– Tidenes valgkamp

Miljøpartiet De Grønne har i høst ligget mellom 4,5 og 4,9 prosent. Nå er de på 3,8 prosent.

Nestleder Kriss Rokkan Iversen i Miljøpartiet De grønne trøster seg med at målinger går opp og ned.

GRØNT LØFT: Nestleder Kriss Rokkan Iversen i De Grønne tror på grønt løft for sitt parti. Foto: Siri Døsen / MDG

– Men vi har aldri hatt et så godt utgangspunkt ved inngangen av en valgkamp. På tross av corona, så peker velgerne på klima som den viktigste saken i det kommende stortingsvalget: Der tror jeg de fleste har fått med seg at vi er garantisten for en politikk som setter klima, natur og en trygg fremtid for barna våre aller først. Vi er klare for tidenes valgkamp, sier hun.

Forrige gang alle småpartiene – MDG, Rødt, KrF og Venstre – var under sperregrensen på VGs partibarometer, var i februar 2019.

Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse sier at det ikke skal store bevegelser til før ett eller flere av dem får mer enn 4 prosents oppslutning – og vil ikke betegne det som en tendens.

–Forsterket krise

Han sier at de store styringspartiene gjør det godt i krisetider og peker på corona-krisen i julen for å forklare Høyres fremgang.

– Det samme skjedde vel i mars da Norge stengte ned og Høyre gikk frem. Velgerne går ofte til de store partiene under kriser. Og gjennom julen har vi vel opplevd at krisen har forsterket seg, sier han.

PROFESSOR: Høyremann, valgekspert og jusprofessor Johan Giertsen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Valgekspert Johan Giertsen i pollofpolls.no sier at velgerne Sp stjeler fra Høyre og Frp blir avgjørende i valget. Giertsen er jusprofessor og Høyre-medlem.

VGs januarmåling viser at 110.000 velgere som stemte Høyre eller Frp forrige valg i dag foretrekker Trygve Slagsvold Vedum.

– Denne lekkasjen fra Høyre og Frp til Sp er valgkampens avgjørende «battleground», fordi det er disse overgangene som leder til rødgrønt flertall, skriver Giertsen i en e-post.