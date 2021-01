Lanserer milliardpakke til studentene Frp lanserer en ny studentmilliard, og mener regjeringen har somlet for lenge med å hjelpe studenter i krise. Kari Aarstad Aase Av Publisert 12. januar, kl. 16:12 Unsplash Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

– Vi vil snakke med både regjeringen og opposisjonen for å se hvor vi kan få flertall , og hvilke tiltak vi kan få gjennomført så raskt som mulig, sier Roy Steffensen fra Frp. Han er leder av utdanningskomiteen på Stortinget.

Sammen med partileder Siv Jensen, møtte han tirsdag ettermiddag leder i Norsk studentorganisasjon (NSO) Andreas Trohjell. – Økonomien er svært vanskelig for mange studenter nå, særlig etter at smitten blusset opp igjen. Vi er positive til alle som vil snakke med oss om løsninger, sier Trohjell.

Frp mener at det meste av pengene skal gå til studenter som har tapt inntekt på grunn av coronapandemien.

Undersøkelser viser at studenter er blant dem som er hardest rammet økonomisk. Mange jobber deltid, som ringevikarer og uten kontrakter. I tillegg jobber mange studenter i bransjer som er blant de hardest rammede, som restaurant- og reiselivsbransjen.

Foto: Terje Bringedal

Syv av ti studenter er avhengige av deltidsjobb for å klare studenttilværelsen. Konsekvensene av coronapandemien har allerede ført til at flere har måttet avbryte studiene.

– Vi er redd for at konsekvensene av denne krisen blir stort frafall. Hvis det blir mange som ikke fullfører studiene, er det dyrt for samfunnet og veldig trist for den enkelte, understreker Trohjell (under).

Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Siden midten av desember i fjor har regjeringen jobbet med en ny krisepakke, men Frp er lei av å vente, og krever handling nå.

– Det er selvsagt viktig for den enkelte student at det settes inn gode tiltak. Men det er også samfunnsøkonomisk lønnsomt å sørge for at studentene kommer seg gjennom studiet på best mulig måte. Norge har økonomiske muskler til dette, og vi må bruke denne muligheten klokt, sier partileder Siv Jensen.

Henrik Asheim (H), som er høyere utdannings- og forskningsminister, sa forrige uke til VG at de jobber med en krisepakke for studentene for vårhalvåret.

– I fjor sommer så vi at arbeidsmarkedet ble bedre, og at mange av jobbene var tilbake. Nå ser vi en ny nedstenging, så vi kommer med kompensasjon for dem som faktisk får et inntektsbortfall.

Asheim var ikke tilgjengelig for kommentar tirsdag ettermiddag.

Utdanningsminister Henrik Asheim Foto: Helge Mikalsen

Det er nå over et halvt år siden forrige krisepakke, og den nådde heller ikke alle studentene som trengte det. Blant annet gjaldt det studenter som mistet jobben.

Hvis du mottar støtte fra Lånekassen, har du vanligvis ikke rett til dagpenger.

I vår kunne studentene søke om 26.000 i ekstra støtte fra Lånekassen, der 8000 kunne gjøres om til stipend.

Sammen kan de fire største opposisjonspartiene nå danne flertall på Stortinget, og dermed få gjennomslag for en ny krisepakke til studentene.