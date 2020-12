IKKE HJEM TIL JUL: Etter at det onsdag ble klart at regjeringen forlenger flystansen fra Storbritannia til Norge, måtte Tom Vestby forlate flyet som skulle ta han hjem til jul. Foto: Privat

Måtte snu i flyet lille julaften: − Familien er sønderknust

Tom Vestby hadde satt seg på flyet lille julaften i London, klar for å komme hjem til jul. Plutselig kom kontrabeskjeden.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Tom Vestby hadde gledet seg til å komme hjem til jul på Vestlandet, men da han satt klar på flyet lille julaften i London, fikk alle passasjerene beskjed om at de måtte forlate flyet.

– Ingen sa noe på forhånd, det var og er ingen informasjon å få. Det er veldig dårlig, sier Vestby.

– Det er en fortvilet situasjon jeg har sittet i i dag. Det er ganske frustrerende med manglende informasjon.

Han skulle opprinnelig dra hjem mandag etter å ha vært på jobb i Aberdeen i Skottland, men også da ble flyet kansellert. Da fikk Vestby beskjed en time før avgang.

Vestby vendte derfor tilbake til Aberdeen, men bestilte ny billett til lille julaften. Han ankom Heathrow onsdag morgen, men der ble både han og kollegene hans værende.

Onsdag forlenget nemlig regjeringen flystansen frem til andre juledag, og har varslet at stansen kan bli forlenget til over nyttår.

Nå vender nordmannen nok en gang tilbake til Aberdeen, og julen må i stedet feires her.

– Familien er sønderknust, det er det som er det verste, med ungene og alt. Det er trasig, men jeg er jo ikke alene.

– Kunne brakt hjem sine

For å hindre spredning fra Storbritannia til Norge av den nye virusvarianten som er oppdaget i landet, stanset regjeringen innreise mandag.

Onsdag bekrefter den britiske regjeringen at nok en ny variant av coronaviruset er oppdaget i Storbritannia, som skal være enda mer smittsom enn den forrige.

Vestby sier han er frustrert etter at han og de andre passasjerene som opplevde bomturen ble utsatt for ekstra smittefare ved å reise til Heathrow.

– Hvorfor i all verden kunne ikke denne beskjeden ha kommet i går kveld, så hadde utrolig mange spart seg for å reise internt i Storbritannia til Heathrow. Jeg skal kanskje tilbake på jobb, men det er fremdeles litt usikkert. Alternativet er å sitte på et hotell og få mat på rommet, sier Vestby.

Tiltak for reisende fra Storbritannia: Følgende tiltak gjelder reisende fra Storbritannia fram til 10. januar. Hovedregelen om karantene i 10 døgn gjelder fortsatt. I tillegg stilles krav om: PCR-test (Covid 19-test) innen et døgn etter ankomst i Norge og deretter ny test tidligst dag 7 etter innreise fra Storbritannia.

PCR-test så snart som mulig for reisende som er kommet til Norge fra Storbritannia siste 2 uker.

Krav om ankomstregistrering.

Krav om melding til kommunen der den reisende skal oppholde seg. Det er anslått at den nye virusvarianten kan være 70 prosent mer smittsom enn den opprinnelige virusvarianten. Viruset ser ikke ut til å gi mer alvorlig sykdom. Vis mer

Vestby synes myndighetene burde kunne la norske statsborgere få komme hjem.

– Alle oss har forståelse for situasjonen, men vi kunne fått mer informasjon. De kunne også brakt hjem sine statsborgere, vi må jo uansett hjem til test og karantene.

– Informerte rett etter beslutningen var tatt

– Vi ønsker mer tid til å skaffe mer kunnskap om virusvarianten og forhindre spredning i Norge, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie onsdag morgen i forbindelse med forlengelsen av flystansen.

Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke (H) i Helse- og omsorgsdepartementet viser til det samme som helseministeren uttalte i en epost til VG, og legger til:

– Vi informerte om videreføring av flystansen rett etter at beslutningen var tatt.

Hvis denne varianten av viruset ikke finnes i landet, vil det være store helsemessige gevinster ved å stenge det ute, skriver hun.

– Dette er også grunnen til at vi ikke henter norske statsborgere hjem.

Onsdag ble det registrert 39.237 nye smittetilfeller i Storbritannia, som er ny rekord. I tillegg er det registrert 744 coronadødsfall onsdag, som er det høyeste registrerte tallet siden april.

Det var lørdag statsminister Boris Johnson orienterte om den første nye virusmutasjonen som herjet landet. Helseminister Matt Hancock fulgte søndag opp og sa situasjonen var på vei ut av kontroll, og at det derfor blir nødvendig å innføre en rekke tiltak.

Virusvarianten er langt mer smittsom enn det opprinnelige viruset, men ingenting tyder foreløpig på at den kan gi et mer alvorlig sykdomsforløp.