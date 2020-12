SKRED: Ti personer er fortsatt savnet etter et leirskred i Gjerdrum kommune. Foto: Nima Taheri

Professor: Kan bo trygt på kvikkleire

Å unngå å bygge på kvikkleire, kan bli vanskelig i et land som Norge, mener professor Steinar Nordal.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Man er nødt til å bygge på områder med kvikkleire. For eksempel må veier byggs fram til der folk bor. Og da må vi gjennom områder med kvikkleire.

Det sier professor Steinar Nordal ved Institutt for bygg- og miljøteknikk ved NTNU. Han forklarer at det er såpass mye kvikkleire i Norge at det er vanskelig å komme utenom det.

Natt til onsdag gikk det et kvikkleireskred i Gjerdrum kommune på Romerike. Skredet gikk sør for Ask sentrum, på venstre side av riksvei 120. Skredområdet er anslått å være rundt 300 meter bredt og 700 meter langt.

Nordal forteller at under siste istid for over ti tusen år siden lå Gjerdrum under vann. Derfor er det mye marin leire (gammel havbunn) i dette området. Leiren er som et korthus av leirmineraler med mye vann inni. Saltet fra havvannet binder disse leirmineralene sammen.

– Denne leiren er i utgangspunktet veldig stabil, men med tiden vil grunnvannet (regn) sige gjennom leiren og vaske ut saltet. Det gjør at bindingene mellom leirpartikler blir sprø. Dersom man overbelaster bindingen, kollapser korthuset, leiren blir flytende og vi kan få et skred. Så lenge man ikke overbelaster leiren, er den helt umerket å bo på, sier han.

Det røde feltet i kartet under viser hvilke hus som var tatt av raset tidligere onsdag. Foto: Grafikk: Einar Otto Stangvik

– Man kan bo trygt på kvikkleire

Jens Jahren, professor i Geologi ved Universitetet i Oslo, sier det er viktig at grunnforholdene er godt kjent når man skal bygge i områder som Romerike, hvor marin leire er veldig vanlig.

– Hvis man har mye sånn leire i et område, kan ras skje. Dette kan skje naturlig på grunn av erosjon, for eksempel på grunn av vann. Eller så kan menneskelig aktivitet som utgraving og bygging føre til ras, sier Jahren.

Men heldigvis er de fleste områder med kvikkleire flate, forteller han. Det er områder med skråninger at man kan få et problem.

Nordal forteller at det som regel finnes en utløsende årsak til leirskred.

– Så lenge man har kontroll på erosjon i bekker og elver, samt kontroll på anleggsvirksomhet og menneskelige inngrep i terrenget, så bor man trygt på kvikkleire, sier han.

fullskjerm neste SKRED: Ti personer er fortsatt savnet etter et leirskred i Gjerdrum kommune.

Nordal sier det er vanskelig å si hva som kan ha utløst skredet i Gjerdrum, men at rekordartet regn eller snøsmelting er kjent som en mulig utløsende årsak.

– Da er det ofte snakk om erosjon. Ellers er det ofte forstyrrelser i forbindelse med anleggsvirksomhet som har vært medvirkende årsak, sier Nordal

– Hvis man ser på flybilder fra Gjerdrum så er det en ravine i området hvor skredet er, og der var det relativt bratte kanter trolig ned mot en bekk i bunnen. Bekken er i utgangspunktet liten, men på grunn av intenst nedbør kan den grave inn i kanten, sier Nordal.

Oddbjørn Bruland, professor ved institutt for bygg- og miljøteknikk ved NTNU, har sett på kart fra Gjerdrum og sett bekken i nedkanten av der skredet har skjedd.

– Jeg kan ikke uttale meg spesifikt om denne situasjonen. Men når bekkene blir større enn normalt, graver de i nye områder. Der det er ustabile masser som kvikkleire, kan dette få store konsekvenser. Det har vært mye vann på Østlandet i høst, og bekkene har nok vært større enn normalt. Dette kan være en forklaring på hvordan et slikt skred kan inntreffe.

– Det er en generell utfordring med vann, flom og bekker som graver i ustabile skråninger. Jeg vil tro at når de har kartlagt området så har de sett på slike forhold. Hvis man har bekker og tilgrensede kvikkleireområder, så bør man være ekstra på vakt, sier han.

Kan ta måneder før rasgropen er stabil

Torsdag formiddag er det fortatt ti personer som er savnet etter skredet natt til onsdag. Å søke gjennom rasmassene er utfordrende.

– Det tar lang tid før rasmassene blir sånn at man kan ferdes der. Det kan ta måneder før det blir noenlunde stabilt, sier Nordal.

Sjefingeniør i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Ingrid Havnen, sier til VGTV at det kan ta flere år før leiren som har kollapset blir fast.

Hva skal man gjøre i et søk og redningsarbeid i et sånt område da?

– Det går an å stabilisere grunnen ved å tilsette salt eller sement, så blir den fast igjen. Og det er jo en måte å kunne komme seg fram og lage passasjer, sier hun.

Det er likevel vanskelig i et så stort område. Derfor brukes det helikopter i redningsarbeidet.

– Også man egentlig ta tiden til hjelp, sier Havnen.