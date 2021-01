REAGERER: Helsepolitisk talsperson i Frp, Åshild Bruun-Gundersen, mener beskjeden om at det ikke blir fysisk undervisning før tidligst 18. januar burde ha kommet før. Foto: Hallgeir Vågenes

Nye tiltak: Bekymret for studenten

Søndag kom regjeringen med nye og strengere smittevernstiltak over hele landet. Helsemyndighetene frykter at pandemien kan komme ut av kontroll, men mange uttrykker nå bekymring for studentene.

Publisert: Nå nettopp

Under søndagens pressekonferanse sier statsminister Erna Solberg at regjeringen ser tegn på at en ny smittebølge er på vei.

– Vi kan ikke la det skje. Sammen må vi ta et krafttak for å hindre at det skjer, sier statsministeren.

Søndag la regjeringen frem en rekke tiltak for å bremse smitteutviklingen.

Ber studenter holde seg hjemme

Blant annet kan maksimalt fem personer nå møtes på private sammenkomster utenfor eget hjem. Det innføres nasjonalt skjenkeforbud og regjeringen anbefaler å unngå ha gjester i hjemmet.

Ved universiteter og høyskoler vil all undervisning og planlagte tiltak være digitale frem til 18. januar. Dette tiltaket ble kjent allerede på lørdag.

Regjeringen ber også studentene vente med å reise tilbake fra juleferie. Målet er å dempe smittetrykket.

STRENGERE TILTAK: Søndag kom det nye og strengere nasjonale smittevernstiltak. Statsminister Erna Solberg sier at vi ikke kan ha en ny smittebølge nå. Foto: Fredrik Hagen

Frp reagerer på sen beskjed

Helsepolitisk talsperson i Frp, Åshild Bruun-Gundersen, mener beskjeden om at det ikke blir fysisk undervisning før tidligst 18. januar burde ha kommet før.

– Vi reagerer på regjeringens hensynsløse opptreden overfor studentene her. Mange studenter hadde planlagt å reise til studiestedene i helgen, og må nærmest snu i døren, sier hun.

– Hadde de gitt beskjeden noen dager tidligere hadde det gjort en stor forskjell for studenter og foreldre, sier hun.

les også Kommuner ber studenter teste seg før jul

Bruun-Gundersen mener det ikke er noen grunn til at en ikke kunnet kommet med disse tiltakene tidligere.

– Det er ingenting ved smittetallene som har endret seg så dramatisk fra november og desember at regjeringen ikke kunne ha gitt beskjed til studentene og høyskolene for mange dager siden. R-tallene ligger på novembernivå, så dette er ikke noe som har oppstått plutselig, sier hun.

Leder for Studentersamfundet i Trondheim, Karen Mjør, syns også at regjeringen var for sent ute med beskjeden.

— Folk hadde planlagt å reise til studiestedet i går, og det var kort varsel. Det er godt kjent at studenter har trang økonomi, og at det for mange er problematisk å måtte bestille nye flybilletter tilbake til studiebyen, sier hun.

BEKYMRET: Karen Mjør, leder for Studentersamfundet i trondheim, er bekymret for ensomme studenter. Foto: Privat

Under pressekonferansen søndag spurte VG regjeringen om hvorfor oppfordringen ikke kom før lørdag. Da svarte kunnskapsminister Guri Melby (V) dette:

— Vi gjør hele tiden en vurdering av tiltakene i tråd med den oversikten vi har over smittesituasjonen. Vi skulle alltid ønske at vi kunne ha vært tidligere ute med tiltak, råd og anbefalinger. Men vi mener at det ikke er riktig å gi den type anbefalinger før vi faktisk har den kunnskapen som tilsier at det er et riktig tiltak.

Dette er de nye tiltakene Regjeringen innfører fra i morgen, 4. januar, disse påbudene og forbudene frem til 18. januar: Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes.

Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.

Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer.

De særlige reglene for kirkevandringer oppheves straks, i stedet for fra 15. januar. I tillegg kommer regjeringen med følgende anbefalinger og frarådinger de neste to ukene: Unngå å ha gjester i hjemmet og vent 14 dager med private besøk. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter. Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand.

Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Hytteopphold med personer fra samme husstand frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.

Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll. Regjeringen vil i løpet av de nærmeste dagene vurdere om det skal forskriftsfestes antallsbegrensninger og adgangskontroll.

Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå.

All undervisning og alle planlagte arrangementer ved universiteter, høgskoler og fagskoler blir digitale frem til 18. januar.

Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette. Regjeringen legger til flere tiltak som kommuner og regioner med stort smittetrykk bør vurdere å innføre: Om barneskoler og barnehager skal følge veilederen for «rødt nivå».

Påbud om bruk av munnbind på offentlig sted der det ikke er mulig å holde avstand på minimum en meter.

Påbud om hjemmekontor i den utstrekning dette er mulig.

Påbud om stengning av driften av treningssentre, bingo -og svømmehaller. Se oversikt over alle landets tiltak i VGs spesial. Vis mer

Bekymret for studentene

Ifølge SSB er det rundt 300.000 som tar høyere utdanning i Norge. VG har snakket med flere studenter som har fortalt om en trist studenthøst.

Karen Mjør, leder for Studentersamfundet i Trondheim, forstår at regjeringen kommer med nye retningslinjer, men hun er bekymret for alle studentene som blir sittende alene.

Mjør tror studentene reagerer blandet på de nye tiltakene, slik som resten av befolkningen.

Studenter har hatt en økning i emosjonelt stress, og har dårligere livskvalitet i 2020 enn vanligvis, viser forskning utført under pandemien. Mjør sier at det ikke er tvil om at studentene har blitt rammet hardt det siste året.

Les også: Serveringsbransjen hardt rammet av nye tiltak

– Slik jeg oppfatter det så ønsker alle å gjøre det de kan for å fjerne smitten, men folk er samtidig oppgitt over mer tid alene på trange hybler der de ikke møter andre, sier hun.

Studentene har tidligere fått millionhjelp av regjeringen, som gikk til tiltak til ensomme studenter. Mjør håper at regjeringen vil vurdere nye tiltak.

— Det er viktig at man skaper møteplasser for studentene når ting åpner opp igjen, men det er også viktig at man ser etter gode løsninger for hvordan man kan hjelpe ensomme studenter også nå. For eksempel kan universitetene gjøre dette ved å dele studenter inn i digitale kollokvier.

OPTIMIST: Rektor ved Universitetet i Olso håper at det vil bli mer fysisk oppmøte etter 18.januar. her er han faddervakt for å bidra til en trygg studiestart i august. Foto: Fredrik Hagen

Rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, sier at de ser alvorlig på situasjonen, og tar tiltakene til etterretning. Han sier at universitetet skal legge til rette så studentene får en fin studiestart selv om det ikke blir fysisk undervisning de første to ukene.

— Det er klart at dette ikke er en positiv nyhet for studentene. Vi må holde motet oppe og ha gode helsetjenester for ensomme studenter. Dette er 14 dager, også må vi håpe på mer fysisk oppmøte etter det, sier han.

– Mindreverdig tilbud

Det er også kommet nye tiltak for skolene i landet. Både videregående skoler og ungdomsskoler settes til rødt nivå i Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratets såkalte trafikklysmodell for skoler og barnehager.

– Vi er ikke smitteverneksperter, så vi velger å ha tillit til at helsemyndighetene vet hva som er best å gjøre nå, sier Utdanningsforbundets leder Steffen Handal.

Rødt nivå innebærer i de fleste tilfeller en kombinasjon av hjemmeskole og fysisk oppmøte.

– Det vil gi et mindreverdig tilbud, men det er nødvendig. Vi har faktisk nå en del erfaring med å tilby det nå, og vi gjør det beste ut av det, sier Handal.

– Det er svært arbeidskrevende å drive opplæringstilbud med stadig skifter i rammevilkårene, både med tanke på smittevernregler, strengere krav til gruppestørrelser og økonomi.

les også Kun studenter over 30 år kan få dagpenger

Ber folk sette det sosiale livet på vent

Under pressekonferansen søndag ber statsminister Erna Solberg folk sette det sosiale livet på vent.

– De nærmeste dagene venter vi at flere som oppholder seg i utlandet, kommer tilbake til Norge. Det nye viruset påvist i England, ser ut til å være mer smittsomt. Denne varianten er også påvist her hjemme, sier Solberg.

Hun sier at vi fortsatt ikke har sett den fulle effekten av jule- og nyttårsfeiringen, hvor mange var samlet. Situasjonen er uoversiktlig, legger hun til.

Se videoen om de nye cornareglene under: