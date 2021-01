FØLER MED NABOENE: Stine Schei, Aina Hugdal, Nora Schei Granquist og Herman Nordhagen Hugdal tenner lys for de døde og savnede i Gjerdrum-raset. Foto: Endre Alsaker-Nøstdahl, VG Foto: Endre Alsaker-Nøstdahl

Nabobygda viser støtte med flere hundre meter lang lysrekke

KLØFTA (VG) – Vi har tent lys for å vise dem at vi bryr oss, sier Aina Hugdal.

Folk i Kløfta, et tettsted like ved rasrammede Gjerdrum kommune, strømmer til for å tenne lys og vise sin støtte lørdag kveld.

Langs Gjerdrumsvegen og gjennom Kløfta er det tent en flere hundre meter lang rekke med lys. Også i rundkjøringen der veien starter, viser naboene støtte med tente lys.

En av dem som har tatt turen ut er Aina Hugdal. Hun har med seg sønnen og står langs veien med stjerneskudd.

– Vi ønsker å vise at vi føler med dem. Det er jo en forferdelig tragedie og utrolig tragisk hvor mange som er savnet og det som har skjedd, sier Hugdal.

Hun forklarer at mange som bor i Gjerdrum kjører forbi denne veien.

– Vi har tent lys for å vise dem at man bryr seg.

Lørdag kveld er tre personer bekreftet omkomne etter leirskredet. Syv personer er savnet.

– Vi er veldig nære

Hilde Nordgarden, som bor like ved veien, er en av dem som tok initiativ til lystenningen. Det gjorde hun på Facebook-gruppen «Hva skjer på Kløfta».

– Vi er veldig nære Gjerdrum. Vi har venner i Gjerdrum. Derfor berører det oss sterkt.

Syv personer er fremdeles savnet etter jordskredet som gikk i Gjerdrum onsdag. Den første omkomne ble funnet og transportert ut av rasområdet fredag.

– Jeg har snakket med folk som kjenner folk som er borte. Vi vil gjerne vise medfølelse. Det er så lite annet man kan gjøre, enn å gjøre noe for å vise at vi bryr oss, sier Nordgarden.

STØTTE: Hilde Nordgarden (til høyre) og datteren Sigrid Børtnes ville vise medfølelse med dem som er rammet av skredet i Gjerdrum. Foto: Privat

Flere hundre meter

Nordgarden forteller at hun gikk ut med datteren Sigrid Børtnes (15) fredag kveld og tente noen av de første lysene. Nå er lyslenken flere hundre meter lang.

– Det er veldig fint. Jeg hadde aldri trodd det skulle bli så mye, men jeg har skjønt at andre har tatt initiativ til å få næringslivet til å donere lys.

Politiet fikk melding om skredet i Gjerdrum klokken 03.59 natt til onsdag 30.12. Siden har det pågått en omfattende redningsaksjon ved rasområdet på Ask i Gjerdrum kommune.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken sto det at Kløfta er nabokommunen til Gjerdrum. Det er ikke riktig. Kløfta er et tettsted i Ullensaker kommune, som er nabokommunen til Gjerdrum kommune.

