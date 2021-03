FORSVARET: Laila Mjeldheim forsvares i retten av advokatene Øystein Storrvik (t.v.) og Alexander Greaker. Foto: Tore Kristiansen, VG

Bedrageritiltalt: Hevder hun ikke visste om GPS-feil før 2019 – VG omtalte saken året før

Laila Mjeldheim ble gjentatte ganger presset med spørsmål om hva hun visste når – om sine egne produkter, og om teknikkene selskapet hennes brukte for å selge dem.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Forretningskvinnen Laila Mjeldheim står tiltalt i Oslo tingrett for å ha bedratt norske bedrifter og kommuner for 62 millioner kroner gjennom salg av det påtalemyndigheten mener var «tilnærmet verdiløse produkter».

Hun var eier av Det norske kartselskapet, frem til firmaet gikk konkurs i fjor sommer. Mjeldheim nekter all straffskyld for grovt bedrageri.

Firmaet solgte oppføringer og karttjenester i et digitalt kart til et stort antall norske bedrifter og kommuner, frem til det i fjor sommer ble slått konkurs. Blant annet solgte selskapet inn sine produkter ved å love at kundene ville bli synlige på alle GPSer av merket Garmin.

Dette stemte ikke – kundene havnet ikke automatisk på noen GPSer.

Sannheten var at hver enkelt bilist og eier av en Garmin-GPS, måtte gå til selskapets nettsted atlas.no. Der var de nødt til lete seg frem til en lenke hvor man kan laste ned en datafil, som de igjen manuelt måtte oppdatere GPS-enheten med.

«Ikke kjent med» VG-artikkel

Mjeldheim hevdet i retten onsdag at hun ikke var kjent med denne feilen før et politiavhør i 2019. VG omtalte dette i en sak allerede i 2018.

– Jeg er ikke kjent med den artikkelen, sa Laila Mjeldheim, etter at saken ble lest opp høyt i sin helhet i retten onsdag.

Hun forklarte at hun opplevde den negative medieomtalen som voldsom, og at hun sluttet å lese artiklene. VG har over lengre tid undersøkt Kartselskapet i et større sakskompleks.

– Så når Norges største avis skriver en slik historie, så er ikke dette interessant for deg som leder av bedriften? spurte aktor Terje Nedrebø Michelsen.

– Jeg valgte rett og slett å ikke forholde meg til den. Jeg satte det bort til noen andre på kontoret, svarte Mjeldheim.

– Men du ble bedt om en uttalelse fra VG også?

– Jeg fikk sperret e-posten fra VG til slutt. Jeg fikk mailer og telefoner ofte, og jeg fikk ganske mye hets på den tiden. Derfor satte jeg det bort til en medierådgiver, forklarte hun.

AKTOR: Terje Nedrebø Michelsen er aktor i saken mot Laila Mjeldheim. Hans oppgave er å bevise for retten at hun er skyldig etter tiltalen påtalemyndigheten har skrevet. Foto: Tore Kristiansen, VG

Saken fra VG gjorde at Mjeldheim ble oppmerksom på at avtalen med Garmin hadde løpt ut. Det hørte hun om fra noen andre på kontoret som var kjent med VG-saken.

Ifølge Mjeldheim kom det våren 2019 spørsmål til Kartselskapet om hvorfor logoen ikke dukket opp. Da begynte de å undersøke saken, men gikk ikke i gang med grundigere produkttesting før hun senere samme år ble kalt inn til avhør hos politiet.

Mjeldheim forklarte også at hun ikke var kjent med tilbakemeldinger fra kunder om at GPS-funksjonen ikke fungerte. Hun sa også at hun heller ikke hadde vært involvert i kontroll av produktene

Spurt ut om salgsteknikker

I bedragerianklagene, ligger det også en påstand om at Kartselskapet har forledet sine kunder med feilaktige opplysninger. Tirsdag fikk Laila Mjeldheim spørsmål om hun hadde forledet nye kunder til å tro at de allerede var kunder hos firmaet.

– I noen tilfeller, ja, svarte hun da.

I et manus skrevet for salgspersonene i selskapet, ble selgerne instruert i samtaler med potensielle nye kunder. Metoden har vært omstridt – fordi det kan forlede kunden til å tro at man allerede er kunde hos selskapet.

«Jeg ser at du står oppført hos oss på denne adressen, stemmer det?», heter det i formuleringen selgerne bes om å bruke. Selgerne skulle også spørre om kundene ønsker å oppgradere til en løsning med logo i kartet, og deretter om fakturaen skal sendes til besøksadresse, eller en annen postboks.

Mjeldheim hevdet at akkurat disse manusene, i likhet med GPS-opplysningene, var noe hun ble kjent med først i forbindelse med politiavhøret i august 2019.

– Er dette et manus som ble brukt opp mot nye kunder også? spurte aktor.

– Det er veldig forskjellig fra selger til selger. Selgere som har porteføljer bruker sjeldent manus i utgangspunktet, svarte Mjeldheim.

Rettssaken skal pågå i Oslo tingrett de neste seks ukene.

Koblet til lukket terapimiljø

VGs podkastserie «Våpendrageren» forteller historien om det angivelige bedrageriet i Kartselskapet – og om forbindelsen mellom Det norske kartselskapet og den omstridte terapeuten Espen Andresen i Addictologi Akademiet.

Akademiet skal hjelpe folk å håndtere sine avhengigheter. Kartselskapets ansatte var i flere år pålagt å gå i terapi hos Andresen.

Eks-klienter fra Addictologi Akademiet fortalte om utskjelling, manipulasjon, sosial kontroll og press om å betale store pengesummer for kurs, gruppeterapi etter arbeidstid og turer.

Andresen nekter for å ha gjort noe kritikkverdig. Politiet har henlagt alle anmeldelser mot han, men han er blitt ilagt en tilleggsskatt på 1,5 millioner kroner.

