GÅR TIL SAK: Mangeårig spesialpedagog og lærer Siv Rynning Presthus (55) har mange arbeidsår bak seg på Ammerud skole. Vendepunktet fra god til vond arbeidsdag kom i 2015. Foto: Gabriel Aas Skålevik, VG

Lærere varsler om fryktkultur og helsefarlig arbeidsmiljø på Oslo-skole

Denne skolen har en nær historie bak veggene som kan være vanskelig å få øye på. Men noen har sett den fra innsiden. 17 av de som har sluttet de siste fem årene, oppgir ledelsen som helt eller delvis årsak.

Av Frank Ertesvåg og Gabriel Aas Skålevik (foto)

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Mangeårig spesialpedagog og lærer Siv Rynning Presthus (55) er en av mange som har sluttet på Ammerud skole.

Til slutt orket hun ikke mer, forteller hun. Nå har hun saksøkt skoleeier for blant annet trakassering og brudd på personvernet.

– Sluttet på grunn av rektor

I stevningen mot skolen, Utdanningsetaten og Oslo kommune, krever hun sammen med Utdanningsforbundet oppreisning og erstatning etter at det ikke ble grepet inn mot skolens håndtering av henne som arbeidstaker.

Hun er ikke alene.

I arbeidet med denne saken har VG vært i kontakt med mer enn 20 tidligere og nåværende ansatte som kjenner forholdene ved Ammerud skole.

17 tidligere ansatte sier til VG at de forlot jobben helt- eller delvis de siste fem årene på grunn av rektor.

De 16 som VG har snakket med i tillegg til Presthus, ønsker ikke å snakke åpent, men forteller om mye av det samme som deres tidligere kollega på Ammerud skole.

Noen av dem har også formelt varslet om forholdene til varslingsrådet i Utdanningsetaten.

Rektor: Beklagelig

Rektor ved Ammerud skole de siste fem årene, Kiet Minh Dang, har fått forelagt anklagene i denne saken. Han og Utdanningesetaten fastholder overfor VG at han ikke ønsker å stille opp til intervju eller svare på spørsmål om saken.

Utdanningsetaten og kommuneadvokaten svarer lengre nede i saken.

I en intern melding til skolens ansatte onsdag, før publiseringen av VGs sak, skriver likevel rektoren: «Det er beklagelig at enkelte ansatte og tidligere ansatte i perioder ikke har trivdes. Ledelsen ved skolen har satt i gang flere tiltak både for å forstå hva som ikke har fungert og ikke minst for å forbedre forholdene.»

MORGENMELDING: Etter å ha sagt nei til intervju med VG om egen ledelse og arbeidsmiljø på Ammerud skole, sendte rektor melding til de ansatte sist onsdag.

Ble delvis ufør etter arbeidsulykke

I 1999 var Presthus utsatt for en arbeidsulykke på skolen da en elev i et klatrestativ landet på henne. Nakkeskaden gjorde henne 50 prosent ufør. Hun fikk behov for noe tilrettelegging, men fortsatte som spesialpedagog ved skolen.

Lenge gikk det bra. Presthus forteller at arbeidsplassen hennes gjennom nesten 17 år ga henne den gode følelsen av mestring og nyttig tilstedeværelse for elevene.

I 2015 fikk skolen en ny rektor. Siv Presthus opplevde at noe endret seg.

VARSLER: Siv Rynning Presthus ser på seg selv som en varsler. Foto: Gabriel Aas Skålevik, VG

Hun forteller at hun ble pålagt økt arbeidsmengde, som ikke samsvarte med hennes halve stilling. Spesialpedagogen opplevde at tilretteleggingen for stillingen ble fjernet. Hun sier at i praksis fikk hun doblet antallet elever med sterkt særskilte behov fra tidligere - tross sin halve stilling.

Presthus følte at hun ble dynget ned med arbeidsoppgaver, og sa fra om merarbeidet. Det hadde blitt til en permanent overbelastning, opplevde hun.

Hun forteller at opplevelsen av å bli overhørt og motarbeidet gnagde i henne mer enn det som syntes utenpå. Det hun opplevde som et dårligere psykososialt arbeidsmiljø, gjorde henne 100 prosent ufør i november 2019.

Hun sluttet på skolen.

– Føler meg verdiløs

Presthus synes ikke Utdanningsetaten har noe å være stolt av i sin håndtering.

– Dette er noe vi opplever at rektor har påført oss. Samtidig er opplevelsen at Utdanningsetaten har sett det med åpne øyne, men har unnlatt å gripe inn, sier Presthus. Hun ønsker å møte politisk ansvarlige for Oslo-skolen ved første anledning.

VG er kjent med at det både i januar, februar og mars i år blir sendt nye varsler til Utdanningsetaten om arbeidsforholdene ved skolen.

Her er et utdrag fra ett av varslene. VG kjenner varslerens identitet:

«I løpet av det siste halvåret har jeg mottatt flere henvendelser fra nedbrutte, gråtende tidligere kollegaer ved Ammerud skole. De gruer seg for å gå på jobb og forteller igjen om mobbing, trakassering og krenkelser fra rektor og hans allierte.

De jeg snakket med sa de ikke tør å varsle, eller ser dessverre ikke vitsen (med å varsle) da de forrige varslene ikke førte til en endring.(...) De har egentlig mer enn nok med å holde ut i jobb,» skriver læreren.

STOR SKOLE: Ammerud skole i Groruddalen i Oslo, har 588 elever i 1–7. klassetrinn. Foto: Gabriel Aas Skålevik, VG

Svært uakseptabel lederadferd

Varsleren skriver også at rektoren har utøvd en svært uakseptabel lederadferd med trakassering av ansatte gjennom flere år.

VG har sett erklæring fra en psykologspesialist fra 2020 om at denne læreren (varsleren) selv har opplevd trakassering på Ammerud skole - og har symptomer på posttraumatiske plager.

Til slutt i varselet advares Utdanningsetaten i Oslo mot at flere på skolen også fremover trolig vil oppleve trakassering og utfrysing.

«Dette gir store senskader. Jeg ber dere om å ta ansvar», insisterer læreren.

I et nytt varsel fra mars 2021 gjentas mange av anklagene mot skoleledelsen og Utdanningsetaten.

Sendte sensitiv e-post

Siv Presthus opplevde en endring i både sin egen og mange kollegers arbeidshverdag etter at den nye rektoren inntok skolen:

Tilrettelegging og tilpasning i arbeidsoppgaver på grunn av nakkeskaden og redusert stilling ble endret. Hun fikk ansvar for samme antall elever som hennes forgjenger hadde hatt i 100 prosent stilling, i praksis fire elever med sterke særskilte behov.

Sensitive personopplysninger om Presthus og hennes helse ble gjort tilgjengelig for alle ansatte på skolen. Rektor sendte ut en e-post med helseopplysninger om henne som vedlegg.

Rektor unnlot å følge opp sine lovpålagte forpliktelser i sykefraværsordningen, ingen oppfølgingsplan i tide, ikke innkalling til dialogmøter - og arbeidsgiver møtte ikke opp til innkalte dialogmøter hos NAV. Det bekreftes både av Siv Presthus og hennes fastlege, Christian Grorud.

Presthus ble fjernet fra oversikten over ansatte på skolens hjemmeside - selv om hun fortsatt var ansatt.

Jubiléet som ansatt i Oslo kommune i 25 år ble forbigått i stillhet uten tradisjonell markering, ifølge Presthus.

Julegaven som kollegene fikk i 2018, ble ikke tildelt Presthus, ifølge henne selv.

Utdanningsetaten kontaktet henne ikke, eller tilbød noen form for støtte da Presthus og andre informerte Arbeidstilsynet om varslene i 2017 - og varslet til Oslo kommunes egen varslingstjeneste i 2018, ifølge Presthus.

Arbeidstilsynet ga skolen og etaten pålegg etter funn av følgende mangler: rutiner for konflikthåndtering, - særskilt tilrettelegging, -oppfølgingsplan under sykmelding og innkallelse til dialogmøter.

TUNGE HVERDAGER: Siv Rynning Presthus legger ikke skjul på at hverdagene uten jobb tidvis har vært tunge etter at hun ble erklært 100 prosent ufør. Hun elsket å jobbe med elever med behov for spesiell tilrettelegging. Foto: Gabriel Aas Skålevik, VG

I en tilsynsrapport fra Arbeidstilsynet i 2018 kommer det frem at det er «utfordringer knyttet til arbeidsmiljøet» på Ammerud skole.

Skolen, ved rektor, får også beskjed om at «det foreligger brudd på bestemmelsen om rutine for å håndtere konflikter som kan føre til uheldige helsebelastninger.»

Tilsynet påpeker også at sykefraværet blant de ansatte tidvis har vært høyt. På aktivitetsskolen (AKS) var sykefraværet i 2017 oppe i mellom 16 og 23 prosent.

– Jeg er blitt hundre prosent ufør på grunn av det jeg har opplevd fra ledelsen på Ammerud skole, og er fysisk, psykisk og økonomisk ødelagt. Jeg er en skygge av meg selv, sier Siv Presthus.

VG har sett medisinsk dokumentasjon både fra Presthus’ egen fastlege og spesialisthelsetjeneste på at flere av helseplagene hennes kan settes i forbindelse med det psykososiale arbeidsmiljøet og opplevelsene med ledelsen på skolen.

– Etter at det kom ny ledelse til skolen, så endret hennes arbeidshverdag seg. Arbeidsoppgavene ble ikke tilpasset hennes helsesituasjon. Det ble vanskeligere for henne. Hun opplevde mer stress, depresjon og nakkeplagene ble verre, sier Presthus’ egen fastlege gjennom mange år, Christian Grorud til VG.

DIREKTØR FOR GRUNNSKOLE: Brynhild Farbrot er en av de nye divisjonsdirektørene i Utdanningsetaten i Oslo kommune. Foto: Oslo kommune

Dårligere helse

Han er fritatt fra taushetsplikten av sin pasient. Legen sier også at Presthus sin diabetes 1-sykdom, ble forverret av stress - knyttet til opplevelsene hun hadde hatt med den nye ledelsen ved skolen.

I 2019 fikk Presthus også diagnosen posttraumatisk stressyndrom (PTSD) av en spesialist.

– Jeg har kjent henne i mange år som fastlege, og ser helt klart en sammenheng mellom mangel på tilrettelegging samt et anstrengt forhold til ny ledelse og hennes helseutvikling under- og etter tiden som ansatt på Ammerud, fortsetter fastlege Grorud.

Hans vurdering er at Presthus fortsatt kunne ha jobbet på skolen hvis håndtering og tilrettelegging fra skolens side hadde vært bedre.

REKTOR: Kiet M. Dang ønsker ikke å la seg intervjue av VG om arbeidsmiljø-saken på skolen han leder. Foto: Oslo kommune

– Vil ikke forhåndsprosedere

– Kommunen har et noe annet syn på flere av forholdene i saken enn det saksøker har, og har påstått seg frifunnet. Kommunen ønsker imidlertid ikke å forhåndsprosedere saken i mediene, og ser det derfor ikke som naturlig å kommentere de enkelte punktene nedenfor, skriver Ane Grimelid hos Kommuneadvokaten i Oslo kommune i en e-post til VG tirsdag denne uken.

Men Dangs arbeidsgiver, Utdanningsetaten (UDE), som er driver og eier av Ammerud skole, svarer noe mer utdypende.

– UDEs varslingsråd har mottatt flere varsler som beskriver utfordringer i arbeidsmiljøet ved Ammerud skole. Varslene har vært utredet, vurdert og fulgt opp i samsvar med det varslingsrådet har besluttet. Det har også vært tett dialog mellom rektor og rektors overordnede, for å ivareta de ansatte på best mulig måte, skriver divisjonsdirektør for grunnskole, Brynhild Farbrot til VG.

UTDANNINGSDIREKTØR: Marte Gerhardsen er øverste administrative leder for Utdanningsetaten i Oslo, som er Norges største kommunale etat. Etaten er også arbeidsgiver og skoleeier på vegne av Oslo kommune. Foto: Gisle Oddstad, VG

Noe av det som behandles med størst alvor fra Oslo kommune er spredningen av private og taushetsbelagte helseopplysninger om Siv Presthus blant de ansatte på skolen. Et forsøk på å rette opp feilen fra rektor, lyktes ikke.

– Ved en feil ble et dokument tilgjengeliggjort for de ansatte. Denne feilen ble forsøkt rettet og avviket ble meldt til Datatilsynet. Dessverre har man nylig avdekket at rettingen av feilen ikke var så god som man hadde ønsket, opplyser divisjonsdirektør Farbrot i Utdanningsetaten.

Datatilsynet ved seniorrådgiver Grethe Alhaug, beskriver overfor VG feilen som et brudd både på kommunens taushetsplikt etter forvaltningsloven og som et brudd på personopplysningssikkerheten.

STERKT GJENSYN: Siv Rynning Presthus tilbake ved inngangsdøren på Ammerud skole. For henne ble det en utgangsdør. Fra arbeidslivet. Foto: Gabriel Aas Skålevik, VG

Utdanningsetaten vedgår at det har vært dialog med rektor om varslingssakene på skolen.

– Varslingssaker gir mulighet for utvikling og forbedring. Det har vært viktig i disse sakene også. Det har vært tett dialog mellom rektor og rektors overordnede, for å ivareta de ansatte på best mulig måte, ifølge divisjonsdirektør Brynhild Farbrot.

– Hvordan har varslingssakene om det psykososiale miljøet og gjennomtrekken av ansatte påvirket læringsmiljøet på skolen?

– Vi har hele tiden forsøkt å støtte skolen best mulig, men de mange varslingssakene har naturlig nok vært krevende for hele miljøet ved Ammerud, svarer Farbrot.