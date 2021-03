CORONA: En FHI-rapport viser at coronaviruset rammer forskjellig. Foto: REUTERS

FHI-rapport: Coronaviruset rammer utenlandsfødte hardest

Utenlandsfødte får fortsatt oftere påvist koronasmitte enn norskfødte, og de blir oftere innlagt på sykehus.

En ny rapport fra FHI viser at det fremdeles er store forskjeller mellom de ulike gruppene, både når det gjelder smitte og innleggelser. De som er aller hardest rammet er født i Pakistan, Somalia, Irak, Tyrkia og Afghanistan.

Rapporten viser at 2312 smittede og 136 innleggelser per 100.000 var utenlandsfødte, mens 906 smittede og 44 innleggelser per 100.000 var norskfødte. Omtrent like stor andel var da testet.

Tallene er en sammenstilling av flere datakilder blant annet MSIS og Folkeregisteret i det såkalte Beredskapsregisteret. Tallene i rapporten er fra mars 2020 til februar 2021.

– I desember, januar og februar har det vært en tydelig økning i andelen som tester seg blant utenlandsfødte, sier Thor Indseth, en av forfatterne bak rapporten, til VG.

– Hva tror du er årsaken til det?

– Det er vanskelig å si, men mange kommuner og frivillige organisasjoner har gjort godt informasjonsarbeid samt å senke terskelen for å teste seg, sier han.

– Dette er en svært positiv utvikling, men det er fortsatt tydelig overrepresentasjon blant utenlandsfødte som er smittet, så terskelen for å teste seg bør være lav, legger han til.

Trangboddhet

FHI konkluderer i rapporten med at de vet for lite om de smittede til å kunne si noe om årsaken til de store forskjellene.

For eksempel vet de ikke noe om inntekt, utdannelse, botid og trangboddhet, men VG har tidligere skrevet om den høye smitten i bydel Stovner og problemene med trangboddhet og levekårsutfordringer.

– Det vi ser er at det er en stor sammenheng mellom levekårsutfordringer og smitte. Når vi bryter det ned på delbydeler, blir dette tydelig, sa bydelsdirektør i Stovner, Alf Sørland forrige uke.

Også bioingeniør og og mangfoldskontakt på Stovner, Shabana Fazal tok opp trangboddhet som som en årsak:

– Mange store familier bor sammen. Det kan være en familie med ti barn hvor en videregåendeelev tar med smitte hjem. Da blir fort de elleve andre i husstanden smittet, sa Fazal.

D-vitamin mangel og covid-19

Flere har spekulert i om D-vitamin mangel kan være en årsak til at noen rammes hardere av coronaviruset, men så langt er ikke det bevist.

– Det finnes ikke god nok forskning som viser at D-vitaminer kan minske risikoen for å bli smittet eller for å få alvorlige symptomer av covid-19, sier Gunnar Hasle som er spesialist i infeksjonssykdommer. Han har tidligere har skrevet om vitamin D og covid-19.

Vitamin D lagres i huden når vi får UVB-stråler fra sollyset, og pigmentet i huden er der for å beskytte mot UV-stråler.

– Vi vet at folk med mørke hudtoner oftere har D-vitamin mangel, sier Hasle.

Han forteller at det er tydelig i USA at de med mørk hud har høyere risiko for å dø av covid-19, mens i noen afrikanske land som Nigeria har ikke coronapandemien rammet særlig hardt.

– I Afrika vil aldersfordelingen kunne forklare mye, men vitamin D fra sollyset kan være medvirkende, sier han.

– Men det viktigste budskapet jeg har er at D-vitamin spiller en stor rolle i immunforsvaret og gir sannsynligvis en beskyttelse mot luftveisinfeksjoner, sier Hasle.

Det jobbes foreløpig med et studie som undersøker om tran kan forebygge covid-19.