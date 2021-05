FRP BRUMMER: Frps arbeidspolitiske talsperson, Erlend Wiborg, mener det er en skandale at LO gir millioner av kroner til Ap og får plass i partiets sentralstyre. Her har han demonstrativt stilt seg opp foran LOs og Aps bastioner på Youngstorget i Oslo. Foto: Helge Mikalsen

Kaller millionene fra LO til Ap for politisk korrupsjon

Frps Erlend Wiborg er sterkt kritisk til LOs millionoverføringer til Ap. - Det som stinker er at de «som takk» får innflytelse over Aps politikk, gjennom plass i Aps sentralstyre, sier han.

Publisert: Nå nettopp

Hittil i år har Ap fått 24,5 millioner kroner i valgkampstøtte, i all hovedsak fra LO og LO-forbund.

Høyre har fått 9,6 millioner og Frp foreløpig 100 000 kroner fra private givere.

– Vi hadde kalt det korrupsjon hvis dette hadde skjedd i andre land. Det er rett og slett ikke bra, for å si det sånn. For det norske demokratiet er dette særdeles uheldig, jeg mener det kan kalles politisk korrupsjon, sier Wiborg til VG:

– Hvis det eksempelvis hadde skjedd i et mindre utviklet land, hvor du hadde en aktør som overfører titalls millioner kroner til visse politiske partier og får tilbake egne plasser i ledelsen i de partiene. Det hadde vi ikke akseptert, men når det skjer her i Norge, så er det tilsynelatende greit, sier Frp-politikeren.

Pengedrysset

LOs representantskap vedtok nylig å gi 15 millioner kroner i valgkampstøtte til Ap, fem millioner mer enn før stortingsvalget for fire år siden.

SV fikk fem millioner (tre millioner for fire år siden) og Sp tre millioner, opp fra en million i 2017.

Wiborg mener at det ligger i kortene at LO skal få tilbake for sine millioner til Ap, Sp og SV, gjennom politiske vedtak som LO og organisasjonens medlemmer nyter godt av.

– Ja, det er åpenbart.

– Det er åpenhet om at ledere i LO sitter i sentralstyret til Ap?

– Joda, men det er likevel ikke bra. Vi snakker om flere titalls millioner kroner i overføringer. Det er en praksis som er veldig uheldig og som jeg håper de tar en intern debatt om - og at de ser det selv.

PENGER OG PLASS: Frps Erlend Wiborg mener det er kombinasjonen penger og plass i Aps sentralstyre, som er det kritiske. Foto: Helge Mikalsen

Han viser blant annet til at Aps landsmøte har vedtatt å doble fagforeningsfradraget; altså skattefradraget ansatte som er medlem av en fagforening får.

– Det er legitimt at Ap vil forandre fagforeningsfradraget og vi gi skattelette til en gruppe. Men det skandaløse er at disse giverne får plass i Aps ledelse.

– Dere får også noen millioner fra «rike onkler»?

– Hvis du går inn og ser på partifinansiering.no, så får Frp særdeles lite midler.

9,6 mot 24,5 millioner

Partifinansiering.no er et offisielt nettsted, hvor partiene må oppgi midlene de har fått fra ulike givere.

Hittil i år har Høyre fått 9 585 000 kroner, hvor Stein Erik Hagens familieselskap Canica er største bidragsyter, med 3,5 millioner kroner.

Ap har fått omtrent samme beløp, 9 510 467 kroner, hvor 6,5 millioner kommer fra LOs største forbund, Fagforbundet.

På toppen kommer altså de 15 millionene fra LO sentralt, samlet 24,5 millioner kroner.

LITE HITTIL: Erlend Wiborgs Frp har foreløpig fått lite i støtte fra private i år. Foto: Ola Vatn / VG

Frp har foreløpig fått beskjedne 100 000 kroner fra en privat giver.

– Dere har opp gjennom årene fått betydelige beløp fra blant annet milliardærer som Stein Erik Hagen og Christen Sveaas selskap Kistefoss?

– Ja, men du snakker om markant mindre beløp og så dreier det seg om enkeltpersoner som gir midler, ikke om et LO som belønnes med flere plasser i Aps sentralstyre, sier han.

Der sitter flere forbundsledere i LO og LO-sjefen.

Han legger til:

– Noe annet er at det er et mindretall blant LOs medlemmer som sier de skal stemme på Ap.

– Det kan argumenteres med at de rike får tilbake i skattelette fra dere?

– Ja, Frp ønsker skattelette til alle, men de får selvfølgelig ikke noen representasjon i våre organer eller andre særfordeler.

Slutt på NHO-støtte endret bildet

I mange år var det en viss balanse mellom høyre og venstresiden når det gjelder bidrag; da NHO ga penger til borgerlige partier og LO til Ap og etterhvert andre rødgrønne partier.

Aps partisekretær Kjersti Stenseng sier det dreier seg om politikk, ikke politisk korrupsjon.

– Vi er stolt av samarbeidet med LO. Gjennom mange år har vi sikret vanlige folk trygghet i arbeid og hverdag. At Wiborg kaller medlemsdemokrati korrupsjon, viser jo bare at Frp er desperate etter oppmerksomhet og i fritt fall.

ANGRIPER: Partisekretær Kjersti Stenseng går til angrep på Frp når hun og Ap blir kritisert av Frp. Foto: Tore Kristiansen

Hun sier at LO har vedtatt å støtte tre partier for å få ny regjering.

– Dette er en million arbeidstagere som sier klart ifra om at de er møkk lei den politikken som Frp har vært en del av i åtte år.

Hun sier at «Frps dårlige samvittighet er lang»:

– Og preget av avgiftsøkninger, salg av landet, skattekutt til de rikeste, urealistiske løfter de aldri klarte å innfri og angrep på grunnleggende rettigheter i arbeidslivet, sier Stenseng.

Hun sier Frp ønsker en svekket fagbevegelse.

ANKLAGER: Kjersti Stenseng mener Frp bevisst vil svekke fagbevegelsen. Foto: Hallgeir Vågenes

– Derfor angriper de LO sin rett til å støtte opp om en rødgrønn regjering som vil gi vanlige folk tilbake makten i Norge. Det er bare gjennom en svekket fagbevegelse de borgerlige vil kunne fortsette å rasere det anstendige arbeidslivet i Norge, sier Aps partisekretær.

– Han angriper koplingen mellom penger og plass i sentralstyret?

– At tillitsvalgte fra fagbevegelsen er godt representert på mange nivå i Arbeiderpartiet - mener vi er en stor styrke, dette er noe vi jobber aktivt for. Det er ofte her, gjennom de som kjenner norsk arbeidsliv best, vi plukker opp gode eksempler på Frp-politikk som ikke fungerer.

– Ivaretar LO-medlemmenes interesser

LO-nestleder Roger Heimli viser til at de har gjennomført en demokratisk prosess der 148 000 medlemmer har sagt hva de mener er de viktigste politiske sakene.

– Vi har gjennom våre demokratiske organer vedtatt LOs politikk foran stortingsvalget, og i den forbindelse også vedtatt å støtte de tre rødgrønne partiene økonomisk.

FORSVARER OVERFØRINGENE: LO-nestleder Roger Heimli forsvarer pengestøtten. Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

– Det er fordi det er disse partiene som ivaretar LO-medlemmenes interesser i velferds- og arbeidspolitiske spørsmål.

Han legger til:

– De rødgrønne partiene får ikke støtte fra redere og eiendomsinvestorer, som FrP og de andre høyrepartiene gjør. Hver valgperiode har Frp og høyrepartiene kvittert ut støtten fra noen av landets rikeste med å omfordele fra de som har minst til de som har mest.