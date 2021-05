SKAL IKKE VÆRE MULIG: Naturmann og jeger i Misvær, Stian, bedrev risikosport da han strøk denne Klappmysshannen. Det skal ikke være mulig, ifølge professor Erling S. Nordøy ved Universitetet i Tromsø. Foto: Ole Kristian Andreassen, Saltenposten

Sjelden sel i Lakselva i Misvær: − Det er en sensasjon

En klappmyss-sel gjorde en sjelden opptreden i Misvær lørdag morgen. Og det gikk ikke akkurat stille for seg: Selen brølte nemlig som en elefant.

Av Louise Krüger og Ole Kristian Andreassen

Publisert: Nå nettopp

– At det er kommet en Klappmysshann opp i Lakselva i Misvær er intet annen enn en sensasjon, sier professor, Erling S. Nordøy, professor ved institutt for arktisk og marin biologi ved Universitetet i Tromsø.

Lørdag morgen dukket Klappmysshannen på 300 kg i Misvær utenfor Bodø i Nordland. Saken ble først omtalt av Saltenposten.

Og han var ikke redd for å vise seg frem: Den 3-år gamle klappmyss-selen brølte da forbipasserende Stian Brodersen klappet han.

– Det var et magisk øyeblikk, sier Brodersen.

Sensasjon

Ifølge professor Erling S. Nordøy er dette et svært sjeldent syn. På denne tiden av året befinner klappmyss-seler seg vanligvis på Svalbard.

– Jeg har aldri sett Klapmyss (Cystophora cristata) inne ved land, og spesielt ikke et dyr som må ha svømt gjennom Saltstraumen for å komme til Misvær. Det skal ikke være mulig å stryke en Klapmyss fordi hannen, som i dette tilfelle, er svært aggressiv, sier professoren.

– Det er en sensasjon at den har svømt gjennom Saltstraumen. Til vanlig befinner den seg i åpent hav, legger han til.

Personen på bildet som strøk Klappmyssen har drevet risikosport, ifølge professoren:

– Jeg har selv blitt bitt av Klappmyss flere ganger og bittene kan føre til stygge varige skader. Selen på bildet er en hann på rundt tre år, sier han.

SVÆRT SJELDENT: Professor ved Universitetet i Tromsø, Erling S. Nordøy, sier det er en sensasjon av Klappmyssen har svømt gjennom Saltstraumen og inn misværfjorden til Lakselva. Foto: Privat

Naturmann og jeger, Stian Brodersen, hadde neppe strøket Klappmyssen dersom han hadde kjent til professorens kunnskaper;

– Jeg ble fanget av øyeblikket. Aldri har jeg sett Klappmyss her i fjorden, så dette var en opplevelse for livet. Jeg bare måtte stryke den til ære for fotografen, sier Stian Brodersen, tilsynelatende uberørt av hendelsen.

Dykker ned til 1000 meter

Klappmyssen er en stor selart som er sølvgrå med svarte flekker over det meste av kroppen og ofte med et helt svart ansikt. Den kan dykke helt ned til 1000 meter.

Det mest spesielle kjennetrekket til klappmyssene er nesepartiet til de voksne hannene. I avslappet tilstand henger det en slags løs, rynkete pose over nesen. Denne posen kan kjønnsmodne hannseler kan blåse opp.

BRØLTE: Stian Brodersen hoppet tilbake da Klappmyssen ble aggressiv og brølte: – Et magisk øyeblikk, sier han. Foto: Ole Kristian Andreassen, Saltenposten

Voksne klappmyss-hanner blir 2,5 meter lange og veier over 300 kg, mens hunnene er mindre med kroppslengder på rundt 2,2 meter og en vekt på rundt 200 kg, ifølge Havforskningsinstituttet.

Rødlistestatus

Det er sjelden en slik selart viser seg så langt sør.

Klappmyss kan påtreffes i svalbardområdet vår, sommer og høst, og da gjerne på steder med drivis. Og, nå altså ved utløpet av Lakselva i Misvær.

Klappmyss er sterkt utrydningstruet og står på rødlista over truede dyrearter (Sterkt truet (EN), ifølge Norsk Polarinstitutt.

Klappmyssene vandrer over enorme områder som dekker det meste av det nordlige Atlanterhavet. De yngler om våren på tre mer eller mindre faste steder; utenfor østkysten av Canada, i Davisstredet og i Vestisen, mellom Grønland og Jan Mayen.

Om sommeren og høsten spres de over store områder fra iskanten og sørover til nord av De britiske øyer.