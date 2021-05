De norske muslimenes høytid

Nærmere 200.000 norske muslimer har lagt bak seg en måned med faste og åndelighet. I dag feires muslimenes jul – id – så godt det lar seg gjøre.

Noah Qureshi er tre år og bor i Oslo. I gamle dager, da pappaen hans, Farrukh Qureshi (35), vokste opp, fantes det ikke ramadan-klistremerker til å pynte vinduene med.

Man hadde bare hverandre.

Etter hvert kom ramadan-tv-sendinger fra opprinnelseslandet som påminnelse på at det var høytid.

Nå er det så mye fint å velge mellom. Halvmåner, stjerner, lanterner og kalendere hvor det står «Happy Ramadan», eller «Happy Eid».

Det er så mye å like med denne måneden. Særlig når man er så liten som Noah er. Da trenger man ikke faste, slik de fleste friske voksne muslimer gjør.

Men man får være med på all kosen. Ramadan handler om ro og refleksjon. Om åndelighet og tilstedeværelse. Om bønn og tilgivelse. Hverdagslivet der ute går sin vante gang.

Hjemme hos muslimer flest er det en helt egen stemning. Mange har hatt hjemmekontor under pandemien. Det har gitt mer tid og rom for de fem daglige bønnene.

De første muslimene innvandret til Norge på begynnelsen av 1970-tallet. Og allerede i 1974 la de grunnlaget for Islamic Cultural Centre. Moskeen har en sentral plass i livene til mange norske muslimer.

Under ramadan er den særlig viktig.

Vanligvis sitter mennene tett i tett her inne. Under fredagsbønnen nynner de samstemt og rituelt «amen». Nå står moskeens imam alene i bønn. Det er helt stille. Imam Mohammad Saleemullah Alvi stengte dørene til moskeen da coronapandemien rammet Norge. Men det har ikke stoppet arbeidet. Han har gjennomført gudstjenester digitalt.

Mange har fulgt bønneritualene over skjermen. Norske muslimer har, som andre nordmenn, tilpasset seg den nye hverdagen.

Norge har en betydelig muslimsk befolkning. Dette er ulike mennesker som har innvandret fra ulike land med dertil hørende tradisjoner.

De finner alle et fellesskap gjennom ramadan-måneden. Som feires så godt det lar seg gjøre under en pandemi hvor det i lange perioder har vært forbudt å ha besøk av flere enn to i Oslo og Viken.

For innvandrerbefolkningen i Oslo er bydelen Grønland en form for begivenhetenes sentrum. Her foretas ukens matvarehandel og det er her man finner godsaker man husker fra opprinnelseslandet. Hicham Wergeland (36) fra Marokko og familien handler mat her tre ganger i uka. Abdulla Rasul har hatt mer å gjøre under pandemien. Folk får ikke lenger reist til Sverige for matvarekjøp.

Hjemme hos Qureshi på Bjørndal en liten halvtimes kjøring unna Grønland, begynner det å mørkne utenfor.

Farrukh står på et bønneteppe ved verandadøren, moren hans sitter i sofaen og ser på TV. Han kaller moren sin, Nighat Qureshi, for en superhelt.

Det er hun som er navet i familien. Hun har alltid vært den som har gått inn i ting med et smil om munnen.

Som den gangen på midten av 80-tallet da hun nylig hadde kommet til Norge – og bestemte seg for å gå bort til Samvirkelaget på Sandaker og be om jobb.

Foto: Javad Parsa

Nighat kunne ikke norsk, hadde en liten datter hjemme, men ville jobbe og bidra.

Hun fikk jobben og ektemannen Naeem Ahmad Qureshi kunne ikke tro det. Han hadde fått kronisk nyresvikt og blitt ufør.

Hun har holdt skuten flytende.

Nå kan Nighat Qureshi endelig hvile – hun har fått en flokk rundt seg – barn og barnebarn.

De bor slik. Syv stykker. Sammen i ett hus. Alle moskeer i Oslo har hver sin kalender hvor det står nøyaktig når fasten starter og avsluttes.

Sønnen Farrukh er bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet. Datteren på 12 år har Arbeiderpartiet i blodet. Hun er styremedlem i AUF Søndre Nordstrand.

Kanskje blir Noah på tre år også politisk aktiv når den tid kommer.

Under Ramadan har Farrukh sjonglert jobb som fengselsbetjent, liv som småbarnsforelder og digitale møter i bystyret.

Foto: Javad Parsa

Etter timer uten mat får måltidene en sentral plass.

Etter solnedgang brytes fasten og da diskes det opp med de beste rettene som er å finne på de respektive kjøkken. Stekt, hjemmelaget snacks som samosa er nærmest obligatorisk.

Under pandemien har dette vært vanskeligere og en helt ny næring har fått fotfeste: Levering av catering til kjente og kjære. Alt fra hele måltider til kaker og matkurver er blitt sendt rundt om, særlig i Oslo.

Kjøkkenet er hjertet i hjemmet - særlig under ramadan da hele familien trår til. Sånn må det bli når ingen har inntatt fast eller flytende næring på flere timer. Ofte blir maten delt med nærmeste naboer. Mange etnisk norske naboer har hatt glede av rausheten. Klokken halv ti på kvelden er familien samlet. De voksne har ikke spist eller drukket på 18 timer. Å gå uten mat og drikke mellom soloppgang og solnedgang er en påkjenning både fysisk og psykisk. Da er det familien, de tette båndene og tradisjonene som gjør at dette er en måned muslimer flest ser frem til.

Hva er bedre enn selve id-dagen?

Jo, det er festen før festen. Det blir startskuddet for den høytidelige feiringen av id.

Javad Parsa I 50 år har pakker på pakker med skjøre armringer blitt fraktet hit. Gjerne av fedre på reise til opprinnelseslandet. I Pakistan har glassarmringer en helt sentral plass i all feiring for kvinner. Det være seg bryllup eller id. Høytider er rene minnemaskiner. Og særlig husker man øyeblikk delt med søstre, kusiner og venninner. Etter at siste faste er brutt samles jenter og kvinner og det males med henna-maling.

I dag feires id over store deler av den muslimske verden.

Her i Norge har man håpet på opphold, og kanskje sol. Slik at barna kan løpe ute i de fineste silkekjoler og kjortler.