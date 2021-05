VINDU TIL EUROPA: Ine Eriksen Søreide vil selv gjerne inn i EU, men sier det er ikke er en aktuell debatt. Hun står foran jernbaneskinnene på Oslo S, et av mange vinduer til handelsmarkedene i Europa fra Norge. Foto: Terje Bringedal, VG

Ine Eriksen Søreide: − Ligg unna EØS-avtalen, Vedum!

OSLO S (VG) Ine Eriksen Søreide (H) tar et kraftig oppgjør med Sp-leder Trygve Slagsvold Vedums EØS-motstand. Hun mener at dette setter norske distriktsarbeidsplasser i fare.

Høyres utenriksminister holder seg vanligvis unna innenrikspolitisk gjørmebryting.

Men hun gjør et unntak for Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Senterpartiets leder vil ta Norge ut av EØS-avtalen, som er Norges handels- og samarbeidsavtale med EU-landene.

Søreide mener det bør bekymre norske bedrifter og arbeidstagere, kanskje særlig i distriktene.

– Ligg unna EØS-avtalen, Vedum. Det er vår viktigste internasjonale avtale. Den usikkerheten Sp skaper ved å si at de vil ta Norge ut av avtalen skaper enorm bekymring for næringsliv og bedrifter over hele landet, sier hun til VG før talen hennes til Høyres landsmøte.

VEDUM-OPPGJØR: Ine Eriksen Søreide er sterkt kritisk til Tryve Slagsvold Vedums uttalte EØS-motstand. Hun mener han skaper usikkerhet for norske bedrifter, og sier at konsekvensene ville blitt store om han klarte å ta Norge ut av avtalen. Foto: Terje Bringedal, VG

Søreide: Dårlig idé med norsk brexit

– Vedum sier at han kan få en bedre avtale. Nå har brexit nettopp blitt gjennomført. Hvorfor mener du at han ikke kan få det?

– For det første er systemet sånn at hvis du skal forhandle nye avtaler må du gå ut av den du har. Det gjorde jo britene også. De meldte seg ut og så må de forhandle en ny avtale, sier Søreide.

Hun sier at Storbritannias nye avtale åpner opp for import av europeiske landbruksprodukter, men sier trusselen mot distriktene er større.

– Vi ville ikke kunne opprettholdt bosetting i distriktene som på samme måte som i dag. Fordi mange arbeidsplasser vil forsvinne. Det ville blitt mye vanskeligere å eksportere og skape inntekter.

NOXIT-GENERAL? Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet vil erstatte EØS-avtalen med en annen handelsavtale. Hvordan den ville blitt, kan man ikke vite sikkert før man har sagt opp EØS-avtalen og forhandlet seg frem til en ny avtale. Foto: Helge Mikalsen, VG

– Store konsekvenser

Søreide sier at lokale bedrifter i Sp-leder Vedums eget hjemfylke, Innlandet, eksporterer svært mye til EU-landene.

– I Innlandet går rundt 70 prosent av eksporten til EU og EØS-land, sier Søreide.

Hun drar frem den italienskeide bedriften Mapei i Nord-Odal, som ifølge henne har sagt at de ville lagt bedriften til Sverige hvis det ikke var for EØS.

Bedriften sysselsetter i dag 240 mennesker i en bygd med 1100 innbyggere.

– Usikkerheten Vedum sprer til norsk næringsliv har en veldig direkte konsekvens for arbeidsplasser.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har mediefri på grunn av private gjøremål lørdag kveld. Stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (Sp) svarer på angrepene fra utenriksministeren:

– Dette er ren skremselspropaganda fra Søreide og Høyre. Vi er blitt vant til det de siste ti årene fra et parti som egentlig vil inn i EU, sier Gjelsvik til VG.

– En ny, fremforhandlet avtale med markedene internasjonalt må selvsagt sikre råderetten vår internasjonalt, sikre arbeidsplasser og gi markedsadgang som ikke er dårligere enn i dag, oppsummerer Gjelsvik.

– Høyre-desperasjon

– Utenriksministeren hevder lokal hjørnesteinsbedrift i Innlandet ville havnet i Sverige med Norge utenfor EØS?

– Dette handler om å forhandle frem en like god markedsadgang til EU som den vi har i dag. Husk at EØS-landene kun er Island og lille Liecthenstein i tillegg til Norge. Vi tror på en like god markedsadgang utenom den EØS-avtalen som nå ligger der, sier Gjelsvik.

Han legger merke til at utenriksministeren vier Senterpartiet mye oppmerksomhet på Høyre-landsmøtet.

– Jeg opplever det som en viss desperasjon fra et regjeringsparti som har styrt landet i snart åtte år- Et parti som har økt sentraliseringen, og som selv gjerne vil føre Norge inn i EU. Nå forsøker Søreide å skremme velgere med Senterpartiet, men det henger ikke på greip, sier Gjelsvik.

Foto: Terje Bringedal, VG

Rødgrønn EØS-motstand

Ap-leder Jonas Gahr Støre har gitt en garanti for at de vil beskytte EØS-avtalen i en ny regjering, men Norge kan få flertall av EØS-motstandere i en ny regjering – dersom Erna Solberg og Høyre taper valget til høsten.

På meningsmålingene det siste året har det skiftet mellom å være flertall for de rødgrønne partiene Ap, SV og SP alene, eller med støtte fra Rødt eller MDG.

– Er det farlig at Trygve Slagsvold Vedum bruser litt med fjærene og klager, dersom Ap garanterer at EØS-avtalen består?

– Nå er jo Ap og Sp nesten jevnstore. Hvis det skulle bli et regjeringsskifte, så er de avhengig av et Sp som er jevnstort, et SV som vil ut av EØS og et Rødt som vil ut. Den kombinasjonen skaper mye utrygghet, sier Søreide.