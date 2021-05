UTENFOR: Norge står utenfor et WHO-prosjekt som sprer ny kunnskap om behandling av covid-19. Foto: Berit Roald

Norge ikke med i internasjonalt covid-samarbeid

Stortinget bevilget i april i fjor åtte millioner til Helsedirektoratet for at Norge skulle delta i WHOs prosjekt som sprer ny kunnskap om behandling av covid-19 pasienter raskt. Ett år etter er Norge fortsatt ikke med.

Av Anne Stine Sæther

Sentralt i arbeidet er professor Per Olav Vandvik ved Universitetet i Oslo.

Han og en gruppe internasjonale forskere har på vegne av non-profit stiftelsen MAGIC jobbet intenst for å lage såkalte «levende retningslinjer» for behandling av covid-19.

Det gir legemiljøene tilgang til nye anbefalinger langt raskere enn ved tradisjonell publisering, som vanligvis skjer med års mellomrom. Prosjektet er initiert av WHO, som tidlig så behovet for å systematisk spre kunnskap om behandling av covid-19.

JOBBER MED WHO: Professor Per Olav Vandvik ved Universitetet i Oslo, jobber med WHO for å lage og dele retningslinjer for behandlings av covid-pasienter. Han er også overlege ved Lovisenberg sykehus. Foto: Tore Kristiansen, VG

Øremerkede midler fra Stortinget

2. april 2020 bevilget Stortinget åtte millioner kroner til Helsedirektoratet, øremerket WHO og MAGIC-prosjektet. Fire av millionene er overført WHO, men Helsedirektoratet forhandler fortsatt om hvordan pengene skal brukes.

Norske spesialister tar ikke del i de nye anbefalingene som publiseres via plattformens app.

Vandvik og overlege Jon Henrik Laake, som leder Norsk Anestesiologisk Forening, har etterlyst fremdrift arbeidet med å få Norge med i samarbeidet.

Overlege Jon Henrik Laake ved Rikshospitalet Foto: Terje Bringedal

I en debatt på NRK 9. mars i fjor, forsikret helsedirektør Bjørn Guldvog overfor Laake at han umiddelbart skulle ta fatt i sykehuslegenes behov for retningslinjer.

– Retningslinjer er viktige fordi norske covid-pasienter og deres pårørende skal kunne føle seg trygge på at det gis like god behandling uansett hvilket sykehus de legges inn på. Det handler om alt fra oksygen- og respiratorbehandling til legemidler, og gjenopptrening etter sykehusoppholdet, sier Laake.

Overlegen sier det stadig kommer legemidler som i varierende grad er virksomme mot covid-19.

Voldsom kunnskapsflom

Professor Vandvik mener gjennombruddet med de såkalte levende retningslinjene er viktig for både WHO og for Magic.

– Vi har aldri noensinne sett en sånn kunnskapsflom. Noen må følge med på hva som kommer hver dag. WHO har trengt hjelp hele veien. De hadde aldri jobbet med retningslinjer på denne måten før og tok kontakt med oss da pandemien startet. Vi har bidratt med metodeeksperter som er veldig gode på å tolke kunnskap og lage retningslinjer. Det har krevd vanvittig mye jobb, det har vært veldig spennende og vi har lykkes med det, sier Vandvik.

UTVIKLER VAKSINE: Det pågår en rekke forskningsprosjekter knyttet til covid. Dette bildet er fra vaksineleverandøren Modernas laboratorie. Foto: MODERNA INC / X80001

Han er ikke imponert over norske helsetoppers tilnærming til prosjektet.

– Kunnskap om behandling deles av land over hele verden. Det britiske helsedirektoratet NICE, og helsemyndighetene i Australia bruker plattformen til å raskt dele nye retningslinjer i sitt helsevesen. De oppdaterer enda hyppigere enn det WHO makter, sier Vandvik.

Frustert over treghet

I debatten på NRK i mars i fjor, forsikret Guldvog overfor Laake at Norges skulle inn i det internasjonale samarbeidet raskt.

– Det skal vi se på umiddelbart, sa Guldvog til Laake.

Men tregheten frustrerer miljøet som daglig jobber med de sykeste covid-pasientene.

I mars i år sendte Laake en e-post til Guldvog om verdien av faglig troverdige retningslinjer i det arbeidet han og kollegaer på sykehus over hele landet, stod i med alvorlig syke covid-19 pasienter.

– Dette er spesielt viktig dersom vi kommer i en situasjon der uerfarent personell må håndtere slike pasienter, skrev Laake og minnet om at Stortinget bevilget åtte millioner til formålet for et år siden.

Guldvog bekreftet i en e-post at det var dialog med WHO, men at samarbeidet ikke var formalisert

Guldvog skrev også at fire av åtte millioner som Stortinget bevilget til formålet, trolig blir brukt til å lage anbefalinger knyttet til rehabilitering av covid-pasienter.

Ifølge Vandvik pågår det nå mer enn 3000 studier knyttet til covid-19 behandling. Dette medfører at hvert enkelt land strever med å raskt omskape ny kunnskap til praksis.

Covid-19 kom brått på og intensivmiljøene får stadig mer erfaring å dele. Man så blant annet tidlig at alvorlig syke covid-pasienter hadde godt av stereoide-behandling.

Det ble raskt formidlet i fagmiljøene.

– Venter på WHO

WHO: Helsedirektoratet venter på en avgjørelse fra WHO, sier divisjonsdirektør Johan Georg Torgersen i Helsedirektoratet. Foto: Frode Hansen

VG har ønsket stille spørsmål til Bjørn Guldvog, men divisjonsdirektør Johan Georg Torgersen svarer på vegne av Helsedirektoratet. Han sier direktoratet ønsker å være med på delingen av kunnskap.

– Vi har vært i dialog med WHO gjennom vinteren, nå venter vi på en tilbakemelding med et utkast til en avtale, slik at vi kan gå videre med dette. Hvis det kommer på plass, vil Norge gå inn i en styringsmekanisme, kanskje i en referansegruppe for å kunne mene noe om hva som skal utvikles, sier Torgersen.

– Hvorfor har det tatt så lang tid å bli enige om hvordan fire millioner øremerkede kroner skal brukes?

– Disse midlene er bare en liten del av ressursbruken som samlet settes inn for å sikre kunnskap. Vi har ønsket å finne områder hvor midlene kommer til best anvendelse og at vi ikke går inn der behovene allerede er dekket, sier Torgersen.

– Regjeringen var tydelig på hva de åtte millionene skulle brukes til. Å bruke resten til retningslinjer for rehabilitering, bryter med Stortingets intensjon. Hvorfor gjør dere det? Hvorfor vil dere ikke bruke hele beløpet på WHO og Magic-samarbeidet?

– Helsedirektoratet kan ikke sette bort utvikling av normerende dokumenter til private aktører. Vi kan heller ikke engasjere private aktører direkte til bistand inn i vårt arbeid uten en forutgående anbudsrunde, jfr. anskaffelsesreglementet. Oppdraget ble presisert i revidert nasjonalbudsjett 2020. Dette klargjorde at bevilgningens primære formål var etablering av kunnskapsgrunnlag og retningslinjer knyttet til covid-19, fortrinnsvis i samarbeid med FHI og WHO, og at det kan brukes løsninger fra ulike aktører, blant annet MAGIC.

– Skal dere inn i Magics prosjekt?

– Ikke direkte. Magic har levert veldig bra inn mot WHO-løpene. Det er godt mulig at Magic blir en del av dette. Først må vi avklare samarbeidet med WHO, hva som skal lages, hva behovet er og finne mekanismene for å gjøre det i etterkant, sier Torgersen.

Han sier at avklaringen som mangler, ligger hos WHO.

- Slik jeg oppfatter det, gjør WHO en vurdering av hvordan disse midlene skal komme til anvendelse og hvilke felt de skal anvendes i. Det er de avklaringene vi venter på, sier Torgersen.