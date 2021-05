Satte alkolås i russebil Russebil i Solør har fått navnet sitt etter hjemmebrent . Nå har de fått alkolås. Ivar Brandvol Av Publisert 04. mai, kl. 17:13 Privat Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Installerer alkolås på russebil

Maiken Botilsrud (18) Malin Frysjøenden (18) Maren Seigerud Moe (18) Stående bak: Mina Moen Embretsen (18) Foto: Privat

Solør-russ har installert alkolås på bilen sin, for å unngå promillekjøring. – Vi skal drikke, men det skal ikke sjåføren vår, sier Mina Moen Embretsen (18).

Publisert: Nå nettopp

Det er klassevenninnene Maiken Botilsrud (18) Malin Frysjøenden (18) Maren Seigerud Moe (18) og Mina Moen Embretsen (18) på Solør videregående som står bak ordningen.

Navnet på russebilen er knyttet til lokal drikkekultur, forteller de.

– Historien er at tre av oss har kjemi på skolen, og vi valgte kjemisk tema. Vandrehistorier om dårlig hjemmebrent i distriktet sier at man kan bli blind av å drikke det. Navnet er ment som en liten advarsel om at man skal være forsiktig med hva man drikker, sier Mina Moen Embretsen.

Mina Moen Embretsen (18) på russebilen «Blinded». Foto: Privat

Hun forklarer at alkolåsen fungerer slik at bilen ikke starter om den har stått stille i mer enn et minutt. Da må sjåføren blåse før tenningen virker.

– Vi synes dette er en ekstra sikkerhet. Dersom vi står parkert og fester, kan det komme folk og sette seg bak rattet mens vi ikke følger med. Men alkolåsen unngår vi uønskede hendelser, sier hun.

Maiken Botilsrud (18) Malin Frysjøenden (18) Maren Seigerud Moe (18) og Mina Moen Embretsen (18) Foto: Privat

På grunn av pandemien har Solør-russen fått beskjed om at de kun kan rulle og feste i tre kommuner: Åsnes, Grue og Våler. Skolen har 35 russ fordelt på fem biler og en buss.

– I praksis ruller vi mest på Flisa. Her er det et stort bil- og rånermiljø med stor festkultur. Så vi har det veldig moro, og alkolåsen gjør oss mye tryggere, sier Moen Embretsen.

De har fått beskjed av kommunen om at kullet er en kohort, men at de kun har lov til å samles inntil 20 personer om gangen.

– Dersom vi ser at flere biler står sammen, kjører vi bare videre og stopper i en gruppe med litt færre. Vi har felles interesse av å overholde disse reglene, skrekken er jo at alt blir stoppet, sier Moen Embretsen.

Kari Houth Fjellseth, prosjektleder Ung i Trafikken Foto: Stig Eid Sandstad

Alkolåsen har de fått sponset av et busselskap. Tiltaket ble også fanget opp av organisasjonen Ung i Trafikken, som tok det inn i sin årlige kampanje #edrusjåfør.

– Russejentene er gode forbilder, og tiltaket med alkolås kan være med på å forhindre ulykker i trafikken. Vi mener ikke nødvendigvis at alle russebiler trenger en alkolås, men vi hyller all russ som tar avstand fra promillekjøring, sier prosjektleder i Ung i Trafikken Kari Houth Fjellseth (29).

Hun opplyser at de siste tre årene har 19 personer i aldersgruppen 18–19 år mistet livet i trafikken og 70 er blitt hardt skadet.

– Statistisk sett skyldes hver fjerde ulykke promillekjøring. For førere mellom 18 og 24 år øker risikoen for å bli drept med 900 ganger med en promille på mer enn 0,5 sier hun.