NESTEN DOBBELT SÅ STOR: Mette Nord leder det desidert største forbundet i LO, Fagforbundet. Her med lederen i det nest største forbundet, Jørn Eggum, i Fellesforbundet. Foto: Tore Kristiansen

LO-topp åpner for løsning som kan gjøre Følsvik til LO-leder i fem år

Eldreombudet Bente Lund Jacobsen ber LO øke aldersgrensene for sine ledere. LO-topp Mette Nord går i dag ut og gir de samme signalene.

Av Bjørn Haugan

Publisert: Nå nettopp

– LO er på mange felter offensive og setter dagsorden i en rekke viktige samfunnssaker. Men ikke når det gjelder aldersgrenser, sier eldreombudet i Norge, Bente Lund Jacobsen.

Hun viser at LO fortsatt har 60-års grense for å bli valgt inn i ledelsen: Ingen over 60 år kan bli valgt inn i LO-ledelsen på den utsatte LO-kongressen neste år.

les også Her øker du pensjonen mest

FEM ÅR: Eldreombudet Bente Lund Jacobsen mener LO bør øke aldersgrensen for sine ledere fra 60 til 65 år.

– Det er umusikalsk og umoderne at Norges største arbeidstakerorganisasjon har en slik tilnærming i en så viktig sak: Vi trenger at flere folk står lenger i arbeid og det burde LO være en forkjemper - de burde vise vei, sier Jacobsen til VG.

– Holder ikke med 62

Flere LO-forbund har tatt initiativ til at aldersgrensen i deres forbund økes, blant annet har Handel og kontor innført 62-års grense og det største forbundet i privat sektor, Fellesforbundet, har 63 års aldersgrense.

Norges eldreombud mener LO bør øke den til minst 65 år.

les også Ny undersøkelse: 8 av 10 vil ta mer ansvar for alderdommen

Problemstillingen vil kunne avgjøre hvem som blir LO-leder på LO-kongressen i mai-juni neste år.

Kan avgjøre ledervalget i LO

Torsdag ligger det an til at representantskapet i LO vedtar at Peggy Hessen Følsvik rykker opp og blir LO-leder frem til kongressen, etter LO-leder Hans-Christian Gabrielsens bortgang.

les også Følsvik til topps - men Eggum kan bli LO-sjef på sikt

Følsvik er 60 år og vil ikke være valgbar neste år uten endring.

Hun har signalisert at hun kunne tenke seg å fortsette som nestleder utover 60 år, men sier hun ikke har tatt stilling til om hun vil bli valgt som LO-leder neste år, hvis det er ønske om det.

– Vi er positive til å endre

Leder Mette Nord i Fagforbundet går i dag ut og signaliserer at de mener det vil være riktig å endre aldersgrensen.

– Vi er positiv til å endre; enten å fjerne aldersgrensen helt eller å øke den. Når aldersgrensene i resten av samfunnet økes og vi må stå lenger i jobb, er det naturlig at også LO ser på sine aldersgrenser, sier Nord.

FJERNET: Mette Nord sier de har fjernet aldersgrensene i hennes forbund. Foto: Bjørn Haugan

Hun erkjenner at en økning av aldersgrensen kan påvirke hvem som kan bli valgt som LO-leder neste år:

Følsvik er 60 år og kvinnen som skal fungere som LO-leder frem til neste år, kan få fortsette i fire år til, fra neste år, hvis LO-kongressen åpner for det.

– Peggy vil da bli valgbar selv om hun er over 60 år, sier Fagforbundslederen.

– De må nok bære meg ut, ler hun.

Nords forbund har fjernet grensene helt.

– Vi har ingen aldersgrense.

– Du kan sitte til du blir 80?

– Ja, de må nok bære meg ut, ler hun.

Nord (62) sier det er en balanse som LO må finne, mellom valgbar-grense og hvor lenge en leder kan sitte.

– Det går an å fjerne grensen og eksempelvis bare tillate at en leder sitter i tre perioder - 12 år?

– Jeg tror vi må få et mer dynamisk forhold til dette. Tiden jobber i en retning hvor vi må gjøre mer aktive valg, sier Nord.

To forbund har flertall

På LO-kongressen er Fagforbundet dominerende, blant 25 forbund.

LOs desidert største forbund lå an til å få 93 delegater av de 260 forbndsdelegatene på LO-kongressen som ble utsatt i fjor.

les også Skole- og barnehageansatte: Kan få vaksine tidligst i uke 22

Det er nesten dobbelt så mange som det nest største forbundet, Fellesforbundet, som lå an til å få 49 mandater.

Det betyr at de to største forbundene alene kan sikre flertall hvis de står sammen.

Leder Jørn Eggum i Fellesforbundet har foreløpig ikke hatt anledning til å kommentere saken.