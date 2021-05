ALDERSGRENSE KAN BLI ENDRET: 60-årige Peggy Hessen Følsvik seiler opp som favoritt til å lede LO i fire år fremover. Foto: Mattis Sandblad

Følsvik kan bli LO-topp i fire år

LO-toppene Mette Nord (62) og Jørn Eggum (48) går i dag ut og støtter at ledelsen i LO kan velges etter fylte 60 år. Det åpner for fire år med Peggy Hessen Følsvik (60) som LO-leder.

Av Bjørn Haugan

Nord og Eggum leder de to største forbundene i LO, Fagforbundet og Fellesforbundet, som er så store at de sammen har flertall på LO-kongressen.

Eldreombud Bente Lund Jacobsen ber i dag LO øke aldersgrensene for sine ledere. Og får napp.

Ingen over 60 år kan i dag bli valgt inn i LO-ledelsen.

– Det er umusikalsk og umoderne at Norges største arbeidstakerorganisasjon har en slik tilnærming i en så viktig sak: Vi trenger at flere folk står lenger i arbeid og det burde LO være en forkjemper - de burde vise vei, sier eldreombudet i Norge, Bente Lund Jacobsen.

ENIGE: Mette Nord leder det desidert største forbundet i LO, Fagforbundet. Jørn Eggum i Fellesforbundet leder det nest største. Sammen har de to forbundene flertall på LO-kongressen. Foto: Tore Kristiansen

– Holder ikke med 62

Flere LO-forbund har tatt initiativ til at aldersgrensen i deres forbund økes, blant annet har Handel og kontor innført 62-års grense og det største forbundet i privat sektor, Fellesforbundet, har 63 års aldersgrense.

Norges eldreombud mener LO bør øke den til minst 65 år, på den utsatte LO-kongressen neste år.

FEM ÅR: Eldreombudet Bente Lund Jacobsen mener LO bør øke aldersgrensen for sine ledere fra 60 til 65 år.

Problemstillingen vil kunne avgjøre hvem som blir LO-leder på LO-kongressen i mai-juni neste år.

Kan avgjøre ledervalget i LO

Torsdag ligger det an til at representantskapet i LO vedtar at Peggy Hessen Følsvik rykker opp og blir LO-leder frem til kongressen, etter LO-leder Hans-Christian Gabrielsens bortgang.

LO-fakta LO har i dag en aldersgrense på 60 år; ingen kan bli valgt inn i ledelsen etter fylte 60 år. Spørsmålet om å øke grensen til 62, 63, eller 65 år, kommer opp på LO-kongressen våren 2022. Den kongressen skulle vært avholdt i år, men er coronautsatt. En kongressperiode i LO er fire år, men siden neste års kongress er utsatt, vil den som blir valgt som LO-leder neste år, bare sitte i tre år, til neste ordinære kongress i 2025. På LO-kongressen er Fagforbundet dominerende, blant 25 forbund. Fagforbundet lå an til å få 93 delegater av de 260 forbundsdelegatene på LO-kongressen som ble utsatt i fjor. Det er nesten dobbelt så mange som det nest største forbundet, Fellesforbundet, som lå an til å få 49 mandater. Det betyr at de to største forbundene alene kan sikre flertall hvis de står sammen. Vis mer

Følsvik er 60 år og vil ikke være valgbar neste år uten endring.

Hun har signalisert at hun kunne tenke seg å fortsette som nestleder utover 60 år, men sier hun ikke har tatt stilling til om hun vil bli valgt som LO-leder neste år, hvis det er ønske om det.

– Vi er positive til å endre

LOs to mektigste forbundsledere, Mette Nord og Jørn Eggum, signaliserer at de mener det vil være riktig å endre aldersgrensen.

– Vi er positiv til å endre; enten å fjerne aldersgrensen helt eller å øke den. Når aldersgrensene i resten av samfunnet økes og vi må stå lenger i jobb, er det naturlig at også LO ser på sine aldersgrenser, sier Nord.

FJERNET: Mette Nord sier de har fjernet aldersgrensene i hennes forbund. Foto: Bjørn Haugan

Hun erkjenner at en økning av aldersgrensen kan påvirke hvem som kan bli valgt som LO-leder neste år:

Peggy Hessen Følsvik er 60 år og kvinnen som skal fungere som LO-leder frem til neste år, kan få fortsette i tre år til, fra neste år, hvis LO-kongressen åpner for det.

– Peggy vil da bli valgbar selv om hun er over 60 år, sier Fagforbundslederen.

– De må nok bære meg ut, ler hun.

Nords forbund har fjernet grensene helt.

– Vi har ingen aldersgrense.

– Du kan sitte til du blir 80?

– Ja, de må nok bære meg ut, ler hun.

– Mer aktive valg

Nord (62) sier det er en balanse som LO må finne, mellom valgbar-grense og hvor lenge en leder kan sitte.

– Det går an å fjerne grensen og eksempelvis bare tillate at en leder sitter i tre perioder - 12 år?

– Jeg tror vi må få et mer dynamisk forhold til dette. Tiden jobber i en retning hvor vi må gjøre mer aktive valg, sier Nord.

– Har spilt inn 63 år

Eggum sier de er for å øke aldersgrensen.

– Når folk må stå lenger i jobb, er det naturlig at grensene også flyttes i LO. Fellesforbundet har økt aldersgrensen til 63 år og vi har oversendt det vedtaket som innspill til LO-kongressen, sier Eggum.

VIL ENDRE GRENSE: Jørn Eggum under Foodora-streiken i fjor. Foto: Ola Vatn / VG

Han er selv en mulig kandidat til å bli LO-leder, men når også han og hans forbund åpner for en ordning som gjør at Peggy Hessen Følsvik kan sitte som LO-leder frem til LO-kongressen i 2025, så seiler hun opp som favoritt.

– Vi har ikke tatt stilling til hva som skjer under valgene på LO-kongressen neste år, men vi går inn for at Peggy torsdag blir valgt frem til kongressen neste år.

OPPGJØR: Peggy Hessen Følsvik ledet vårens lønnsoppgjør sammen med NHO-sjef Ole Erik Almlid. Foto: Berit Roald

Han skryter av henne:

– Hun gjør en kjempejobb, sier Eggum.

Han er «bare» 48 år og kan, hvis han vil og er ønsket, sitte som LO-leder i tre perioder fra LO-kongressen i 2025.