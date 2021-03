REAGERER: Ekteparet Marit Koren og Jan Koren synes det er provoserende at noen velger å droppe vaksine fordi de skal på påskeferie. Foto: Privat

Flere takker nei til vaksine i påsken: − Provoserende

Ekteparet Marit (72) og Jan Koren (73) er blant de som reagerer på at enkelte innbyggere i Oslo og Bærum takker nei til vaksine i påsken fordi det ikke passer.

Av Synne Nielsen Solbakken

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Dette er veldig skuffende. Det er helt utrolig at noen har holdninger som tilsier at dette ikke er så farlig, og at de gir litt blaffen. Vi skulle gjerne hoppet inn i køen, men vi holder oss lojalt til den plassen vi har fått, sier Jan Koren til VG.

I helgen har debatten rast etter at NRK først skrev om bydelen Nordre Aker i Oslo, hvor omtrent annenhver person skal ha takket nei til å bli vaksinert i påsken. Oslos helsebyråd Robert Steen sier det er flere bydeler som har samme erfaring, mens byer som Tønsberg, Trondheim og Bergen ikke kjenner seg igjen i problemstillingen.

I Bærum har 25 stykker valgt å takke nei til den andre vaksinedosen da det ble klart at andre skulle settes i påskeferien, og kommunen har utsatt alle de 1000 vaksineavtalene som var planlagt skjærtorsdag og langfredag.

Jan Koren (73) og Marit Koren (72) er begge pensjonister og bor på Bekkestua i Bærum.

Det siste året med corona har gjort at livene til de fleste har blitt satt på vent. Marit Koren forteller at det har vært tyngst å ikke ha like nær kontakt med barnebarn og familie.

– Det gjør inderlig vondt. Jeg blir emosjonell, trist og provosert over dette. Nær familie betyr uendelig mye, sier Marit Koren.

Sand i maskineriet

Ekteparet ser frem til å få vaksinen, og mener at coronatrusselen som lever rundt oss hver dag bør tas alvorlig.

– Med den britiske mutanten, som gir et mer alvorlig sykdomsforløp og er mer smittsom, er det enda større grunn til å kjøre på uten å lage noen problemer, sier Koren.

Han er også provosert over eventuelle omorganiseringer og rot dette medfører for systemet og de ansatte.

– Jeg synes man bør få til å komme til den timen som er satt opp. Da får man heller omorganisere litt, sier Koren.

Jan Koren presiserer også at han er takknemlig for alle som står på for å organisere og gjennomføre vaksineringen.

Betrygger

Kommunalsjef Grete Syrdal i Bærum kommune sier det ikke er noe grunn til bekymring når det gjelder omorganisering. I kommunen har de nemlig en liste over personer til kan ringe på kort varsel dersom noen ikke kommer til timen.

– Det har vært viktig for oss å ha et back up-system slik ingen doser går tapt, sier Syrdal.

Hun presiserer at det ikke har medført noen forsinkelser i prosessen at 25 stykker valgte å takke nei til andre dose i påsken, og at det antallet som har takket nei ikke er representativt for resten av innbyggerne.

– Men forstår du at det kan oppleves provoserende at folk velger å ikke ta vaksinen når det er så viktig for at vi skal komme tilbake til normalen?

– Ja, det er klart det kan oppleves provoserende. Men det har ikke forsinket noe. Og vi i Bærum kommune kjenner oss ikke igjen i beskrivelsen til Nordre Aker. Alle i Bærum som skal ha første dose i påskeferien har takket ja, sier Syrdal.

Bærum kommune utsetter 1000 vaksineavtaler, men dette skal ikke ha noe å si for fremdriften i vaksineprogrammet, ifølge kommunalsjefen.

Dose 2 av Moderna-vaksinen skulle egentlig settes 28 dager etter førte dose, men dette har blitt endret av FHI til 8–12 uker. Denne endringen har dermed gjort vaksineringen mer fleksibel og Bærum har derfor valgt å skyve på noen av disse til etter helligdagene.

– Ingen doser går til spille og våre ansatte kan få noen dager fri. Vi har stor vaksinekapasitet i Bærum og setter derfor alle dosene i uke 13 fra mandag til onsdag, sier Syrdal.

