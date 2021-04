HER VAR DET BART: Her på Øygarden i Skjåk har det vært bart i over en måned - men slik så det ut tirsdag morgen. Foto: Privat

Snøsjokk i Skjåk: Her var det helt bart på søndag

Værentusiast og nedbørsmåler Rolv Kristen Øygard kan ikke huske det har kommet slike snømengder i april som det har gjort det siste døgnet - og det i tørreste Skjåk. Lenger opp på fjellet sitter flere snøfast på hyttene.

På Øygarden i Skjåk i Gudbrandsdalen har det blitt målt nedbør siden 1938.

Rolv Kristen Øygard kan ikke huske slike snømengder som han målte klokken åtte tirsdag morgen: Mellom 40 og 50 centimeter. Han rapporterer de daglige måleresultatene inn til Meteorologisk institutt.

– Kommer du til Agder og Telemark hadde ikke dette vært stort - men her er vi vant til at det er så tørt, og jeg kan aldri huske at det har kommet sånne snømengder i april, sier Øygard til VG.

MÅLER NEDBØR: Rolv Kristen Øygard har målt nedbør på gården sin Øygard i mange år. Det har vært målestasjon der siden 1938. Foto: Privat

Skjåk er blant Norges tørreste steder. Her kommer det lite nedbør i løpet av året sammenlignet med andre steder.

Øygarden har bladd tilbake i notatbøkene over målinger - og har heller ikke i farta funnet større snømengde målt i løpet av et døgn. Øygarden forteller at nedi bygda, der gården hans ligger, har det vært helt bart i over en måned. Snøen kom derfor bardust på.

– Her hadde vi gjemt bort brøyteutstyret, men nå måtte vi finne det frem igjen. Et snøfall som dette får ikke større konsekvenser enn det, sier skjåkværen.

Under ser du flere av bildene Øygard har tatt tirsdag:

Flere snøfast på fjellet

Lenger opp på fjellet - på Grotli - byr imidlertid snøen på større utfordringer.

Blant annet er minst 10–15 hytteeiere som skal vestover hindret i å reise hjem på grunn av de store snømengdene, sier Tor Bruland i Skjåk Hytteservice til VG. De driver med varetransport til hyttene.

– Riksvei 15 mot Stryn er helt stengt nå. Her oppe har det nok kommet opp mot 70 centimeter, anslår Bruland.

– Det blir vanskelig å ta seg frem selv for oss som kjører scooter. Denne snøen kom kanskje litt overraskende på en del, men folk tar det med ro, understreker han.

Største økning i snømengde

Øygards hukommelse om snømengder i april stemmer godt overens med en nymålt rekord hos Meteorologisk institutt:

Aldri før har det blitt målt større økning i snømengden i Skjåk, vel og merke på en målestasjon noen hundre meter lenger opp i fjellet enn på Øygarden.

– Ja, det er helt riktig hvis folk opplever at dette var veldig mye snø til å være i april, sier vakthavende meteorolog Pernille Borander.

Dette er rekordene som ble satt i økning i snødybde i april tirsdag forteller Borander: