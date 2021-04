Starter redningsarbeid i dag / Skal senke bergningseksperter ned på lasteskipet

Fire Nederlandske bergningseksperter skal senkes ned på lasteskipet «Eemslift Hendrika» onsdag morgen.

Av Selma Heiberg Hellstrand

Publisert: Nå nettopp

To slepebåter kom natt til onsdag fram til det nederlandske lasteskipet som er i drift vest for Ålesund.

Slepebåtene «BB Ocean» og «Normand Drott» skal etter planen slepe skipet inn til land. Men først må det heises folk om bord fra helikopter for å feste slepetau til båten.

Hans-Petter Mortensholm, beredskapsdirektør i Kystverket, forteller til VG onsdag morgen at fire nederlanske bergningseksperter skal senkes ned på havaristen rundt klokken 09.

Når de fire et senket ned kan de ta imot slepemateriell fra de to slepebåtene. Deretter er planen at fartøyet skal slepes inn mot land, ankes opp og stabiliseres.

Rundt klokken 07.45 ligger fartøyet 12–15 nautiske mil vest for Ålesund. Ved 4-tiden lå skipet 40 nautiske mil vest for Ålesund, men bare rundt 30 nautiske mil fra land, det tilsvarer om lag 50 kilometer. Det blåste kuling i området i natt.

– Det er været og bølgene som gjør dette utfordrende, men været er betraktelig bedre i dag. Sannsynligheten for at dette går bra er god, men sikkerheten til personell er viktigst, sier Mortensholm.

Kan grunnstøte

Bergningsmannskapet fra Nederland, som kom til Norge i går, jobber med å berge skip over hele verden.

– Vi føler oss trygge på at dette er kompetent personell som er vandt til å håndtere slike ting, sier Mortensholm.

Om ikke bergingsmannskap får sleper om bord i det drivende skipet, kan det grunnstøte i løpet av ettermiddagen onsdag. Men Kystverket tror det blir berget før den tid.

Det nederlandske lasteskipet «Eemslift Hendrika» har rundt 350 tonn tungolje og 50 tonn diesel om bord. Både Kystverket og eksperter har vært bekymret for miljøskader i havet om skipet kantrer.

Mortensholm sier at risikoen for at skipet kantrer onsdag er mindre enn i går.

BORTE: Serviceskipet, innfelt av den røde ringen, som skulle bli fraktet til Kolvereid og som er bestilt av selskapet AQS AS, har falt av det nederlandske lasteskipet «Eemslift Hendrika». Foto: RESCUE HELICOPTER FLORO / HANDOU / RESCUE HELICOPTER FLORO

Mistet stor last

Lasteskipet «Eemslift Hendrika» gikk mandag kveld på autopilot i Norskehavet, og i 23-tiden mistet fartøyet motorkraft.

Hele mannskapet om bord i det nederlandske lasteskipet er berget i land etter at skipet sendte ut nødsignal fordi lasten forskjøv seg og skipet fikk slagside.

Ved 14.30-tiden tirsdag viste bilder fra stedet at en av båtene har falt av lasteskipet. Det er et splitter nytt serviceskip til 66 millioner kroner som skal til det norske selskapet AQS AS som har falt av det nederlandske lasteskipet.

– Det er jo nesten en eventyrhistorie. Skipet må altså ha sklidd av og landet med kjølen rett vei, sa teknisk sjef Kristian Hjertvik i AQS til VG tirsdag.

Mortensholm sier onsdag at båten ikke er langt unna lasteskipet, og at selskapet AQS AShar hyret inn et eget selskap som skal hente båten.

Her ser vi hvordan lasteskipet «Eemslift Hendrika» har beveget seg det siste døgnet rundt 70 nautiske mil nordvest for Ålesund: