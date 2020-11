REAGERER: SV-leder Audun Lysbakken. Foto: Frode Hansen, VG

Reagerer på utsendelse av Mustafa (18): − Norge kan bedre enn dette

SV reagerer sterkt på at Mustafa Hasan kastes ut av Norge etter å ha bodd her siden han var seks år gammel. – Grovt urimelig, sier partileder Audun Lysbakken.

Torsdag skrev VG om Mustafa Hasan (18) som kastet ut av Norge etter å ha bodd her siden han var seks år gammel. Ifølge Utlendingsnemndas endelige vedtak må han forlate landet senest 7. desember.

– Jeg var seks år da jeg ble tatt med til Norge. Jeg bestemte ikke at jeg skulle komme selv. Jeg husker ingenting annet enn første gangen jeg så snø, har 18-åringen fortalt til VG.

– Vi mener dette er grovt urimelig sak og jeg tenker at dette kan ikke være rett. Norge kan bedre enn dette. Her blir det arvesynden som får styre, og det mener vi er feil måte å drive innvandringspolitikk på. En skal ikke måtte stå til ansvar for andre sine handlingen rett og slett, sier Audun Lysbakken, leder for Sosialistisk Venstreparti (SV) til VG.

– Det denne saken viser er hvor galt det kan gå når såkalte innvandringsregulerende hensyn får trumfe alt annet. Jeg tror de fleste som har lest VG sin sak tenker at dette strider mot sunn fornuft og folks rettsoppfatning. Det er vanskelig å se at det er særlig innvandringsregulerende å sende ut en som har bodd her siden han var seks, sier Lysbakken.

– Historien til denne familien er ikke vanlig. Det er neppe mange som er i denne situasjonen. Jeg synes det er vanskelig å se at denne saken legger sterke føringer for innvandringspolitikken for øvrig.

VIL BLI: Mustafa Hasan. Foto: Xueqi Pang

Lysbakken mener utfallet av Mustafa Hasans sak viser at det er et behov for å gjennomgå regelverket på nytt.

– Frem til da mener jeg at denne og lignende saker bør stilles i bero, sier han.

– KrF og Venstre har mange ganger sagt at de har løst problemet med lengeværende barn. De skal absolutt ha honnør for den jobben de har gjort, men denne saken viser at arbeidet ikke er ferdig.

Lysbakken mener regjeringen må gripe inn.

– Hvis ikke regjeringen selv tar tak i dette selv kommer vi til å ta tak i det fra Stortingets side. Det har skjedd før at man har stilt utsendelser i bero fordi man ser behov for å gjennomgå regelverket. I denne saken tror jeg vi har svært mange med oss.

Siste: Støttegruppen til Hasan arrangerer støttemarkering foran Stortinget fra klokken 14.30 søndag.

– Blir rammet av noe foreldrene gjorde

SVs Karin Andersen mener også at alle saker som handler om lengeværende barn og opphold i Norge, må stille i bero til Stortinget har gått gjennom regelverket på nytt.

– Denne saken viser at dette går over alle støvleskaft. Reglene om lengeværende barn skulle gjelde i saker som denne. Forvaltningens praksis viser at det trengs endringer og da må regelverket endres for at de skal endre praksis, sier Andersen.

REGELVERK: Karin Andersen (SV) mener vi har et regelverk som ikke fanger opp saker som Mustafa Hasans. Foto: Trond Solberg

Nå må Venstre og KRF slå i bordet, mener hun.

– Med denne regjeringen er det nesten ikke mulig å diskutere asylpolitikk. Innvandringsregulerende hensyn trumfer alt. Det viser at vi har et regelverk som ikke fanger opp saker som Mustafa Hasan. Han blir rammet av noe foreldrene gjorde. Det er arvesynden. Ingen av foreldrene er i landet. Gutten har vært utsatt for omsorgssvikt. En syk bror får bli igjen alene. Er det noen som kan kalles humanitære hensyn, er det denne saken, sier Andersen.

Forventer hastebehandling

Også Lene Conradi (H), ordfører i Hasans kommune, Asker, reagerer kraftig på vedtaket. Hun har sendt et brev til justiskomiteen, kommunal- og forvaltningskomiteen og direktør i UNE der hun ber om at Hasan får bli.

«Juridisk korrekt betyr ikke nødvendigvis hverken moralsk eller menneskelig rettferdig. Et eksempel på dette har vi i vår kommune nå. Asker kommune står i fare for å miste en av våre unge innbyggere, som har sine røtter her hos oss. Vi er i ferd med å bli åsted for en hjerteskjærende og ufølsom handling,» skriver hun.

Hun avslutter brevet med en oppfordring til stortingspolitikere om å se på saken med nye øyne, og skriver at hun forventer «at UNE foretar en ny hastebehandling».

VG har vært i kontakt med Justis- og beredskapsdepartementet med spørsmål om saken til justisminister Monica Mæland.

«Departementet eller regjeringen kan dessverre ikke uttale seg om enkeltsaker. Vi må derfor henvise deg til utlendingsmyndighetene», skriver departementet i en e-post.

REAGERER: Lene Conradi (H), ordfører i Asker, reagerer kraftig på vedtaket. Foto: Janne Møller-Hansen

UNE: – Grundig vurdert

– Hasans sak og hans tilknytning til Norge har blitt grundig vurdert flere ganger opp gjennom årene. Hans sak har også vært oppe i tingretten og i lagmannsretten, der UNE fikk medhold, skriver avdelingsleder i Utlendingsnemnda, Terje Østraat, i en e-post til VG tidligere denne uken.

UNE opplyser at de er enig i at Hasan har en sterk tilknytning til Norge, men de må veie dette opp mot innvandringsregulerende hensyn.

– Familien har gitt uriktige opplysninger om identitet og har fremlagt falske dokumenter. Dette utgjør grove brudd på utlendingsloven.

Østraat skriver at da UNE tok stilling til Hasans sak første gang, før saken ble brakt inn for domstolen, var han et barn. I det siste vedtaket fra nå i november, er han blitt vurdert som en voksen fordi han nå er over 18 år.

– På generelt grunnlag, så skal det mye til for å få en oppholdstillatelse på humanitært grunnlag. Reglene er slik at tilknytning til Norge og sterke menneskelige hensyn skal veies opp mot innvandringsregulerende hensyn. Det skal mindre til for at et barn får opphold på humanitært grunnlag, enn en voksen.

