IKKE INFORMERT: Kommuneoverlege Anders Brabrand og ordfører Rune Støstadi Nord-Fron kommune sier de ikke visste at det hadde foregått en overføring av nye beboere til sitt asylmottak på Vinstra. Det er i forbindelse med flyttingen utbruddet skal ha startet, viser foreløpig smittesporing. Foto: Erik Tøftestuen

43 på asylmottak smittet – ordfører sier han ikke visste om flytting

Flere av de smittede ble nylig overført fra andre mottak. Nå reagerer ordføreren, som sier han ikke ble informert om flyttingen.

Oppdatert nå nettopp

43 personer knyttet til asylmottaket på Vinstra i Nord-Fron er nå smittet. Det bor totalt 110 personer der.

Kommunen jobber nå med en hovedteori om at smitten kommer av at flere asylsøkere ble flyttet fra et mottak til deres på Vinstra.

Ordfører i Nord-Fron, Rune Støstad, sier til VG at hverken han eller kommuneoverlegen visste om de nye beboerne som flyttet til mottaket i begynnelsen av november.

Det fant de først ut under smittesporingen.

CORONA: Nord-Fron kommune er nå rammet av et stort smitteutbrudd. Bildet viser kommunehuset på Vinstra. Foto: Stian Lysberg Solum

– Det var et lite sjokk når vi så de høye tallene. Vi har jo ikke visst om at det var smitte der, før vi sporet oss frem til det.

De jobber nå med en teori om at smitten kommer fra overflyttingen fra et mottak til et annet, noe ordføreren mener ikke burde skje i dagens smittesituasjon.

– Det er en praksis vi mener vi ikke skal drive med nå i den situasjonen Norge er i.

Han reagerer på at kommunen ikke ble involvert:

– Hvis det nå skal flyttes beboere imellom, må kommunene involveres, som har smittevernansvaret. Det må være retningslinjer som må på plass sentralt, og så må de i karantene.

Ordføreren mener Utlendingsdirektoratet (UDI) burde varslet dem på forhånd, slik at de kunne satt i gang nødvendige smitteverntiltak.

– Det er en fortvilet situasjon. Samtidig er det gjort fenomenal jobb i smittesporing. Vi var den første kommunen i Innlandet som ble rammet, så vi har god erfaring med smittesporing.

VG har vært i kontakt med UDI, som svarer på generelt grunnlag at de har vært i kontakt med smittevernkontorene i noen av kommunene. UDI har foreløpig ikke svart på om de ga beskjed til Nord-Fron kommune.

Aktuelt å flytte de friske fra mottaket

Kommuneoverlege Anders Brabrand forklarer til VG hvorfor de antar at smitteveien kommer fra overflyttingen:

– Etter å ha fått oversikt over ankomstdatoer, så vi et mønster av at en del som testet positivt ble overført til mottaket rundt 6. november. Det stemmer med inkubasjonstid.

Også han skulle gjerne visst om flyttingen før de fant ut av det midt i smittesporingen:

– Vi skulle ønske oss å få beskjed om det, både for oss og mottaket.

Brabrand forteller at beboerne holder seg på rommet til de lager en ny plan. Det er aktuelt å skaffe innkvartering for de friske et annet sted.

– Synes synd på dem

Selv om det er kontroll på smitteveiene, forventes flere positive prøver.

– Når smitte først kommer inn på et sted hvor mennesker lever tett på hverandre, slik som i et mottak, er jeg ikke overrasket over at smitten sprer seg til såpass mange, sier kommuneoverlege Anders Brabrand.

Ordføreren understreker at dette er en prekær situasjon for beboerne på mottaket.

– Jeg har stor medfølelse med, og synes veldig synd på dem som sitter i mottaket. Mange er på flukt fra krig og lidelser, og har det utfordrende fra før.

– Nå blir mange, helt uforskyldt, syke i tillegg, og må sitte isolert i 10 dager. Jeg tror alle forstår hvor vanskelig det kan bli, sier Støstad.

Publisert: 21.11.20 kl. 15:11 Oppdatert: 21.11.20 kl. 15:22

