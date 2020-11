TRENGTE HÅNDSPRIT: Øst 110-sentral var blant dem som kjøpte desinfeksjonsmidler fra Arcus i begynnelsen av pandemien – og som måtte betale dyrt for det. Foto: Per Bjørkum

Slipper skattesmell på håndsprit til nødetater

Alkoholprodusenten Arcus kastet seg rundt for å produsere desinfeksjonsmiddel under pandemien. Det fikk skattevesenet til å reagere.

Arcus solgte rundt 28.000 liter desinfeksjonsvæske til nødetater og andre samfunnsaktører som i etterkant ble ilagt alkoholavgift da den inneholdt sprit.

En bestilling på 50 liter håndsprit som i utgangspunktet kostet rundt 2500 kroner endte med en ekstraavgift på 27.440 kroner for brannvesenet i Møre og Romsdal.

– Det er mye rare avgifter i Norge, men det her synes jeg blir helt tullete, sa brannsjef Geir Thorsen til VG i begynnelsen av november.

Øyvind Arntzen, daglig leder i brannsentralen Øst, sa til VG at de fikk en tilleggsskatt på nesten 40.000 kroner for håndspriten.

Årsaken er at Skatteetaten setter store avgifter på væsker med høy alkoholprosent. Arcus søkte om fritak for alle mottagere av håndsprit, men fikk beskjed om at de ikke kunne gjøre unntak.

– Vi har søkt om fritak for alle vi leverte desinfeksjonsmidler til, og vi er like skuffet som alle våre kunder at det må betales avgift på dette, sa kommunikasjonsdirektør i Arcus, Per Bjørkum i november.

Det ble likevel påført avgift, noe alkoholselskapet anket.

Flere stortingsrepresentanter reagerte på avgiftssmellen, og krevde svar fra finansminister Jan Tore Sanner (H).

– Jeg har tiltro til at Skattedirektoratet vil vurdere alle sakens sider ved den videre behandlingen av saken. Og det er Skattedirektoratet som er riktig klageinstans når det gjelder vedtaket som skattekontoret har fattet, skrev Sanner i en e-post til VG 8. november.

Nå skriver Arcus i en pressemelding at Skatteetaten har frafalt kravet om alkoholavgift i sin helhet.

– I ankebehandlingen har Skatteetaten utvist godt skjønn. I en nasjonal krise må det kunne gjøres unntak og dette er en klok beslutning, sier Erik Bern, konserndirektør i Arcus.

Publisert: 22.11.20 kl. 07:51

