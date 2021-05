Foto: Lise Åserud

NTG beklager trener-meldinger til russen

Russen ved NTG i Bærum fikk skriftlig beskjed fra to trenere om at de var uønsket på skolen dersom de deltok på russefeiring. Nå beklager rektor og kaller det hele en misforståelse.

Av Ivar Brandvol

Tidlig i mai fikk russen ved Norsk Toppidrettsgymnas (NTG) i Bærum skriftlig beskjed fra to trenere. Den ene skrev:

«Elever som velger å feire russ, er ikke velkommen på skolen».

Den andre skrev:

«Til deres informasjon og her må vi være veldig tydelige: Elever som velger å feire russ er IKKE velkommen på skolen eller trening».

Meldingene var utformet på en slik måte at de kunne se ut som om de var godkjent eller opprinnelig skrevet av rektor.

Elevrådsleder Malin Therese Berg (18) bekrefter meldingene og opplyser at russen har reagert sterkt de siste ukene. Hun sier meldingene fra trenerne kom samtidig med andre strenge beskjeder fra ledelsen, med generelle advarsler mot russefeiring og russetreff.

Elevrådsleder Malin Therese Berg, ved NTG Bærum. Foto: Privat

– Det har vært fortvilte russ som har kontaktet meg som elevrådsleder. Mange russ har gått glipp av feiring og mye av russetiden på grunn av dette, sier Berg.

Sendte brev til foresatte

Elevrådslederen sier mange russ også reagerte på at skolen sendte brev til foreldrene, selv om de er over 18 år og myndige.

– Vi syntes det var påfallende. Mange ble satt i en skvis om russetiden på denne måten. Først melding fra trenerne, deretter brev til foreldrene der det sto at det var nulltoleranse for feiring sammen med russ fra andre skoler. Vi synes det var spesielt, sier Berg.

Elevrådsleder Malin Therese Berg, ved NTG Bærum. Foto: Privat

Hun understreker at russen ved NTG tar pandemien på alvor og tester seg jevnlig.

– Russen ved NTG ønsker bare å få de samme mulighetene som annen russ i Norge. Vi er toppidrettsutøvere og er uansett forsiktige med alkohol. Vi opplever at skoleledelsen gjør alt for å skremme elevene unna russefeiring. Vi ønsker tillit og mulighet til å treffes, sier hun.

Rektor beklager

Norsk Toppidrettsgymnas i Bærum har om lag 120 elever på 3. trinn.

Rektor beklager at meldingene ble sendt ut – og sier at de er feil. Etter at VG tok kontakt, sendte han fredag ut melding til trinnet.

– Vi beklager at trenerne sendte ut disse meldingene. Russen er selvsagt velkommen på skolen selv om de feirer, men vi ber dem overholde smittevernreglene og være forsiktige. Det som står i meldingene er ikke riktig, og jeg har kontaktet trenerne og gitt beskjed om dette, sier rektor Anton Bueie til VG.

Russen har startet feiringen på forskjellige tidspunkter å år, ut fra det lokale smittepresset. Foto: Terje Pedersen

Når det gjelder brevet til 18-åringenes foresatte, forklarer han det slik:

– Vi har mange elever som bor på hybel langt hjemmefra. Vi ønsket bare å forsikre oss om at alle var orientert om smittevernreglene ved skolen, sier Bueie.

Mange konkurrerer

Rektor opplyser at skolen hvert år ønsker å orientere elevene om utfordringer knyttet til russetiden. Også før pandemien.

– Elevene våre er toppidrettsutøvere, mange av dem i sesong med forestående viktige kamper og mesterskap. Vi vet at mange som deltar i russefeiringen er eksponert for forkjølelser og andre smittsomme sykdommer. Derfor er vi opptatt av at elevene våre skal være forsiktige når de eventuelt feirer russetiden, sier Bueie.