VARSLET: Det er store lokale variasjoner for bygene som er ventet på Øst- og Sørlandet. Foto: Meteorologisk institutt

Varsel om styrtregn på Østlandet: − Forventer vannskader

Tordenbygene er i gang mandag kveld etter gult varsel over store deler av Østlandet. Forsikringsselskapene er i beredskap for potensielle store skader.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

– Det går ganske mye tordenbyger nå som har 10–15 millimeter nedbør. Det er på grensen til styrtregn, men vi får se om det blir mer heftig utover kvelden, sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Siri Wiberg, til VG i 17.30-tiden mandag.

De sendte søndag ut gult farevarsel for et ganske stort område på Østlandet og deler av Agder. «Mandag ettermiddag og kveld kan det komme 25–30 mm regn i løpet av 2–3 timer», opplyste de.

– Bygene er lokale, så det er ikke sikkert man får det selv om det er et farevarsel. Noen går klar mens andre ikke gjør det. Det er store lokale variasjoner, påpeker Wiberg.

Enn så lenge har det ikke vært så mye bevegelse i bygene.

– Det vi er litt redd for er om de bli liggende to-tre timer på samme stede og det da blir opptil 30 millimeter ifølge prognosen. Men det er litt tidlig se. Da begynner det å bli skadepotensial, opplyser meteorologen.

– Nå ser det ut som det konsentrerer seg mest sørlige deler av Østlandet: Oslo, Vestfold og Telemark. Det kommer kanskje mest øst i Aust-Agder, men det kan hende også i Østfold.

Tryg Forsikring opplyser i en pressemelding at de er forberedt på skader:

– Ekstremnedbør med styrtregn har økt kraftig de siste årene, og medvirket til tusenvis av vannskader. Der styrtregnet treffer blir det ofte kaotiske tilstander, og vi forventer mange vannskader nå også. Folk bør se til at det ikke ligger løv og skitt og andre hindringer der vannet skal renne, og helst ikke parkere bilen nær et kumlokk. Det er også fare for jord- og flomskred, overvann, vanskelige kjøreforhold og vannplaning. Veier kan i tillegg fort bli stengt, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Brandeggen skriver at de ser den økte frekvensen av ekstremnedbør de siste årene som en sannsynlig del av klimaforandringene.

– Kostnadene etter styrtregn øker kraftig, og det er ikke uvanlig med mange hundre vannskader på kort tid innenfor et begrenset område. Som oftest dreier de fleste skadene seg om kjellere som blir oversvømt, tilbakeslag fra avløp der vannet går tilbake til boligen og biler som står under vann, sier han.

Også Gjensidige Forsikring ser samme økende trend.

– Det er noe vi ser og har sett over lengre tid, at det skjer oftere og blir verre for hver gang. Innimellom er det perioder med lite, men trenden er åpenbar – det ser vi også på skadetallene våre, sier kommunikasjonssjef Bjarne Aani Rysstad til VG.

Han nevner et eksempel fra august 2016 der det i løpet av en halvtime-time kom skader for 500–600 millioner kroner i Oslo og Bærum.

– Vi følger veldig tett med på været og ulike varslingstjenester og har beredskap til det som måtte komme. Styrtregn er litt spesielt, for det kan bli veldig ille og det kan bl ingenting – det kan variere fra én gate til neste. Men vi er i full beredskap, så får kvelden og natten vise hva det blir, sier Rysstad.