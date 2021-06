Her går det galt for Rødt-Mímir på glattkjøring

BJERKREIM (VG): – Nei, dette gikk jo rett til helvete, konkluderer Rødt-politiker Mímir Kristjánsson etter første runde på glattbanen. Nå håper han veien mot Stortinget går mer knirkefritt.

Publisert: Nå nettopp

– Rogaland har alle faktorene for at folk ikke skal like Rødt: Bil, bedehus og business.

Slik oppsummerer Mímir Kristjánsson sitt eget utgangspunkt for å komme på Stortinget. Men i hvert fall én av faktorene kan han gjøre noe med: Han kan bli bilist.

Derfor sitter han i hva hans sindige og muntre kjørelærer Arne Engen beskriver som en ekte «gubbebil», på sikkerhetsbanen i Bjerkreim utenfor Stavanger. For å få lappen må nemlig Kristjánsson på glattkjøring. Og VG får være med.

– Hvordan er det å skulle være en mann av folket – uten billappen?

– Nei, det er jo pinlig. Og jeg er jo halvt islandsk. Der tør jeg ikke engang si at jeg ikke har lappen. Der er man utdefinert som menneske uten lappen, sier han.

– Og det er nok et uttrykk for at jeg har vært del av den gruppen i befolkningen som ikke har trengt å bli voksne, og som har levd og bodd midt i sentrum av hovedstaden, hvor man kan gå til jobben. Jeg har privilegert nok til å leve uten.

– Men nå har samboeren min fått nok av at jeg er gratispassasjer, og gitt beskjed om at jeg må lære å kjøre selv.

SKRRT SKRRT: Mímir Kristjánsson og kjørelæreren ute på glatta i kjøreskolens fresheste gubbebil. Foto: Terje Bringedal

Må kjøre i valgkampen

Målet til Rødt-politikeren er å kunne kjøre rundt på egenhånd i Rogaland i høst, for å drive valgkamp.

– Skal man drive valgkamp i Rogaland, så må man kjøre bil. Her er det store avstander, og ikke gode nok kollektivløsninger til at det er et alternativ.

Lang kø på oppkjøring gjør at ambisjonene om lappen før valget ser enda vanskeligere ut å nå enn sperregrensen. Det tar ikke Kristjánsson så tungt.

– Jeg skal da alltids finne noen jeg kan tvinge til å kjøre meg rundt i valgkampen.

Kristjánssons kjørelærer forklarer at et av poengene med glattkjøring er å gjøre feil, oppleve skumle situasjoner. Men til tross for et utall utforkjøringer, nesten-bilkrasjer og nesten 180-graders skrenser, gjør det marginalt for å dempe på Rødt-politikerens tro på egne evner.

– Dama mi sier at jeg har altfor god selvtillit som sjåfør. Jeg har egentlig altfor god selvtillit i livet generelt. Så jeg får ikke noen knekk av dette. Det er jo som å kjøre dataspill: skråning og brå svinger. Alt man drømmer om i en bil.

Nei til bompenger

Rødt-politikeren sitter i dag i Stavanger bystyre, hvor partiet blant annet samarbeider med Folkeaksjonen nei til mer bompenger. Kristjánsson har stor forståelse for at folk reagerer på en del av bilpolitikkens om føres i Norge.

– En del av politikken de fatter om bil i Oslo, er fjernt for vanlige folk utenfor hovedstaden. Se bare på bompengeopprøret før forrige valg: Ingen av partiene forsto egentlig kraften i opprøret. Det er bekymret at man kan bli tatt helt på sengen av folkelige opprør.

– Det er jævla fornedrende at man skal få ei svær regning for å gjøre vanlige hverdagslige gjøremål. At man skal straffes for å kjøre i barnehagen med unger, på jobb og handle varer.

BILTYPE: Mímir Kristjánsson synes det er flaut å ikke ha billappen i en alder av 34 år. Derfor tar han nå grep. Foto: Terje Bringedal

Ser virkelighet fra bilistens ståsted

– Så skal du gå i næringen på Folkeaksjonen nei til mer bompenger?

– Jeg mener venstresiden har sovet i timen her. For det er venstresiden som bør protestere i front mot usosiale avgifter, og bompenger det rammer likt enten man har mye eller lite penger. Slike flate avgifter er vi tradisjonelt mot, sier han.

Rødt-toppen forteller at bilkjøringen også har gitt han nye inntrykk:

– Jeg skal ikke si at man glir mot høyre politisk, men det er noen ting jeg merker: Man blir en bilens mann straks man setter seg i bilen. Plutselig ser man virkeligheten fra bilistens ståsted. Og jeg skjønner plutselig hvorfor saker som omhandler bilen har så mye sprengkraft.

Han gir noen håndfaste eksempler:

– Synet på syklister synker rimelig kjapt. Og man tenker stadig «hvorfor er fartsgrensene så lav her?»

KRASJ: Mímir Kristjánsson får oppleve hvordan det føles å krasje i syv kilometer i timen. Foto: Terje Bringedal

Egen strategi for bakkestart

På sikkerhetsbanen til NAF er det en glatt bakke, hvor Kristjánsson nå har fått beskjed om å stoppe – før han skal forsøke seg på glatt bakkestart for andre gang, etter et mislykket førsteforsøk:

– Her er min faste strategi veldig enkel: Vi rygger ned til bunnen av bakken, og tar fart, slår han fast, til en smule fortvilelse hos kjørelæreren:

– Jammen, skal du ikke prøve engang? kommer det spørrende fra kjørelæreren

– Nei, sier Kristjánsson, som allerede er godt på vei ryggende nedover bakken.

TIL HELVETE: - Hvordan synes du dette gikk da, spør kjørelærer Arne Engen, etter en kort time på banen. – Nei, dette gikk jo rett til helvete. Det gjorde jo det, svarer Rødt-toppen muntert. Foto: Terje Bringedal

– Folk vegrer seg for å stemme Rødt

For å få et direktemandat trenger han 4,5 prosent oppslutning i valget. Alternativt er håpet at Rødt klarer å klatre over sperregrensen, og at han kan kapre et utjevningsmandat. Partiet har på enkelte målinger ligget over sperregrensen i vår.

– Jeg tror ikke det er umulig med et direktemandat, men det skal litt til. Dette kommer til å høres ut som selvskryt, for det er selvskryt, men jeg tror det er flere enn 4,5 prosent i Rogaland som vil at jeg skal sitte på Stortinget.

Velgernes Rødt-vegring

Han har inntrykk av at mange vegrer seg for å stemme på Rødt, selv om de er enig med partiets politikk.

– Selv om de vurderer å stemme på oss, så ender de av en eller annen uforklarlig grunn, med å stemme på Ap i år igjen. For det har de alltid gjort. Mange synes det er skummelt med Rødt, og med kommunisme og gamle greier.

Han er ikke uten forståelse for tvilerne:

– Folks fordommer mot Rødt er jo ikke bare oppspinn. Det er jo fordi Rødts historiske forløper mente ganske ko-ko ting. Så jeg skjønner at folk vegrer seg. Men jeg tror det skjer en rask endring, men så får vi se om det endrer seg raskt nok. Og vi er et helt annet parti i dag.

PAUSE: Etter 45 minutter på banen får både Rødt-politikeren og kjørelæreren en pause, hvor Kristjánsson får beskjed om å reflektere litt over egen innsats. Foto: Terje Bringedal

Flammeblåsing og tagging

Rødt-politikeren sier det vil bli en overgang for partiet om man skulle ende over sperregrensen, ettersom Rødt har begrenset med parlamentarisk erfaring.

– Tenk på det da. Kommer det inn ei stortingsgruppe med ti-elleve Rødt-politikere, da blir de sure i Civita, med en tilfreds mine, og fortsetter:

– Fordi jeg har jobbet i avis tenker folk jeg har masse politisk erfaring, men jeg hadde aldri vært på et møte i et kommunestyre noe sinne i mitt liv før jeg skulle være med å styre byen.

– Du har bakgrunn fra Rød Ungdom?

– Ja, men du får ikke noe parlamentarisk erfaring i Rødt Ungdom. Der var det bare sånn flammeblåsing og tagging. Man blir ikke noe skarpskodd lokalpolitiker av det.

TÅLMODIG TYPE: Kjørelærer Arne Engen forteller at det er kjekt å kjøre med Mímir Kristjánsson, og kjørelæreren tror at det en dag skal bli sertifikat på den profilerte rogalendingen. Foto: Terje Bringedal

Kjørelærer: – Det er håp

– Hva er dommen?

– Jau ... Målet er å oppleve fare, og det har han for så vidt fått gjort. Driti seg litt ut, og kjenne hvor lett det er å miste kontrollen, sier kjørelærer Arne Engen.

– Er han noe naturtalent?

– Næh, han begynner jo i voksen alder. Men jeg synes likevel han klarer seg godt. Han er uredd og står på, og er kjekk å kjøre med. Så det er håp. Han kan få lappen en dag.