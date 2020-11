LÅST: Over hele landet ble helsesykepleiere flyttet vekk fra helsestasjoner og skolehelsetjeneste for å bidra til smittesporing. Foto: Espen Rasmussen / VG

Smittefrie kommuner satte helsesykepleiere til corona-arbeid

40 kommuner som ikke hadde et eneste smittetilfelle, omplasserte likevel helsesykepleiere til smittearbeid i mars og april.

Helseykepleiere er spesialutdannet for å skulle følge opp sårbare barn og ungdom.

Søndag kunne VG avsløre at helsesykepleiere i 234 kommuner ble bedt om å løse coronaoppgaver i mars og april.

Mange kommuner forteller om et stort smittetrykk i mars. Køer av syke som måtte testes, ukontrollert smitte som måtte spores og vakter som måtte fylles når ansatte var i karantene.

Men også i kommuner som ikke hadde en eneste smittet, fikk helsesykepleiene nye oppgaver.

VGs fått innsyn i omplassering av helsesykepleiere fra norske kommuner og analysert tallene opp mot historiske smittetall fra VGs smitteoversikt.

Analysene viser at 55 kommuner som ennå ikke hadde oppdaget et smittetilfelle 1. april ba helsesykepleiere bidra i smittearbeid. 40 av kommunene hadde ennå ikke oppdaget et smittetilfelle 1. mai.

Professor: Oppsiktsvekkende

– Dersom mange kommuner som ikke har hatt smittespredning, satte helsesykepleiere til å løse coronaoppgaver er det oppsiktsvekkende, sier jusprofessor Kirsten Sandberg ved Universitetet i Oslo.

Sandberg sier at hun forstår at det var et behov for å forberede seg på hva man skulle gjøre dersom det ble mye smitte i kommunen.

– Men det burde ikke vært tatt ressurser fra den gruppen som trengte mest oppfølging da skolene stengte, sier hun.

Slik har VG jobbet Helsesykepleiere er spesialutdannet for å følge opp barn og unge. I kommunene jobber de stort sett i skolehelsetjenesten eller på helsestasjon. VG har spurt samtlige norske kommuner om hvor mange helsesykepleiere som ble satt til å løse corona-oppgaver som smittesporing, smittetesting, coronatelefon, ekstravakter og beredskap. 234 kommuner bekrefter at de har satt helsesykepleiere til å løse corona-relaterte oppgaver i perioden 1. mars til 1. mai 2020. Totalt gjelder det over 1300 helsesykepleiere. Det utgjør 36 prosent av landets helsesykepleiere.

En helt ny trussel

VG har vært i kontakt med flere av kommunene som ikke hadde smittespredning i mars og april. Mange peker på at helsesykepleiere har spesialkompetanse på smittevern og at det var nødvendig å bruke alle krefter i den uvisse situasjonen kommunene sto i.

– Kommunene sto på dette tidspunktet overfor en helt ny trussel, sier helse- og omsorgssjef Øystein Kyrre Johansen i Tynset kommune.

– Vi måtte benytte alle ressurser og all kompetanse for å jobbe frem en organisasjon som skulle kunne takle smitte hvis og når den kom. Så ja, vi mener dette var en riktig prioritering på det aktuelle tidspunktet.

DILEMMA: Øystein Kyrre Johansen er helse- og omsorgssjef i Tynset kommune i Innlandet fylke. Foto: Privat

Helsesjefen understreker at Tynset gjorde sitt beste for å følge opp de sårbare barna da skolen stengte, blant annet opprettet de en samhandlingsgruppe med ledere fra skole, barnehage, helsestasjon, PPT og barnevern.

– Det har fungert godt, men det erstatter ikke en oppegående skolehelsetjeneste. Vi kommer til å bruke andre ressurser inn i smittesporingsteamene fremover, nettopp for å skjerme helsesykepleierne og skolehelsetjenesten, sier Johansen.

Tynset kommune fikk sitt første corona-tilfelle 13. oktober i år, ifølge VGs coronaoversikt.

Kommuner: Nødvendig

Samtlige kommuner VG har vært i kontakt med mener at vurderingen var riktig, slik situasjonen var i mars.

Flere viser til at bruken av helsesykepleiere til smittesporing og smittearbeid var i tråd med retningslinjer fra Helsedirektoratet.

– Det var nødvendig å omdisponere en rekke forskjellig helsepersonell for å ivareta koronarelaterte oppgaver. Det gjaldt helsesykepleiere, men også fastleger, helsesekretærer og fysioterapeuter, skriver Beathe Andersen som er enhetsleder helse og familie i Andøy kommune i Nordland.

– Med stengt skole og sommerferie var det et greit valg i en kommune med få tilgjengelige ressurser, skriver kommunalsjef Stine Mari Skrindsrud Nordaas i Vestre Slidre kommune i Innlandet fylke.

Nordaas opplyser at de to helsesykepleierne i kommunen har brukt cirka 50 prosent av stillingene sine på corona-oppgaver fra mars til august.

Tilbake ved skolestart

De fleste kommunene opplyser at helsesykepleierne var tilbake i vanlig jobb da skolene åpnet i mai, men at flere har brukt en prosentdel av stillingen sin til å besvare coronatelefonen eller bistå ved smittesporing helt frem til i dag.

VG har vært i kontakt med Helsedirektoratet som sier at de aldri anbefalte kommunene å bruke helsesykepleiere til smittesporing, smittetesting og andre corona-oppgaver i mars.

Likevel bekrefter myndighetene at de er kjent med at mange kommuner reduserte helsetilbudet til barn og unge da skolene stengte.

17. april ba Helsedirektoratet alle kommuner opprettholde - eller gjenopprette - et normalt helsetilbud til barn og unge.

BEKYMRET: Avdelingsdirektør Ellen Margrethe Carlsen i Helsedirektoratet. Foto: Helsedirektoratet

Helsedirektoratet: Aldri anbefalt

VGs analyser viser at rundt 40 kommuner som ikke hadde hatt et smittetilfelle per 1. mai, likevel ba helsesykepleiere løse corona-oppgaver.

– Var dette i tråd med helsedirektoratets retningslinjer i kommuner uten smitte?

– Nei, sier avdelingsdirektør Ellen Margrethe Carlsen.

– Flere kommuner mener det var nødvendig å bruke helsesykepleiere for å løse smittearbeidet på en god måte. Tar de feil?

– Jeg skal ikke slå fast hvem som tar feil. Men vi har aldri anbefalt at man skal legge ned tjenestetilbudet til barn og unge.

Carlsen sier hun forstår hvorfor mange henvendte seg til helsesykepleierne ettersom de har kunnskap om smittearbeid og smittesporing.

– Hvilke ressurser tenker du kommunene heller skulle brukt?

– Det er kommunene som må kartlegge og vurdere, men det er en del tilbud i kommunene som er stengt. En mulighet er at ansatte læres opp i smittesporing og testing. Det handler om å bruke ressursene smart, vurdere hvilket personal man har tilgjengelig - og betale for ekstravakter og overtid om det er nødvendig. Men det skal ikke løses ved å kutte i lovpålagte helsetjenester, sier Carlsen.

