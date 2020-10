DRAP OG SELVDRAP: To personer ble funnet omkommet i brannruinene av dette næringsbygget i Moelv. Her søker kriminalteknikere fra Kripos og Innlandet politidistrikt med spesialhunder i brannruinene. Foto: Tore Kristiansen, VG

Politiet om dødsbrannen i Moelv: Utsatt for stump vold før brannen startet

Politiet mener Christian Berg, som ble funnet død i et næringsbygg på Moelv, trolig ble drept på Gjøvik før han ble fraktet til stedet med bil. En drapssiktet mann døde også i brannen.

Politiet opplyser onsdag at de nærmer seg slutten av etterforskningen etter brannen i Moelv i Ringsaker kommune 30. september i år.

To menn ble funnet omkommet i brannruinene av en stor hall. Politiet mener det er snakk om et drap og et selvdrap.







– Den foreløpige obduksjonsrapporten av den savnede mannen fra Gjøvik viser at han var død før brannen startet samt at flere av skadene er forenlig med stump vold, skriver Innlandet politidistrikt i en pressemelding.

Den antatt drepte er Christian Berg fra Gjøvik. Han ble meldt savnet en dag før brannen. Den siktede mannen var også fra Gjøvik og en bekjent av Berg. Han drev vedlikehold på næringsbygget.

NEDBRENT: Store deler av bygget var nedbrent da kriminalteknikere fra Kripos gjorde undersøkelser i starten av oktober. Foto: Tore Kristiansen, VG

– Fant blod fra den drepte

Politiet mener at drapet skjedde på en adresse i Gjøvik sentrum der den siktede mannen hadde tilknytning.

– Politiet har gjort omfattende undersøkelser på adressen og har blant annet funnet blod fra den drepte. Det er også gjort funn av siktedes og den dreptes DNA på sentrale objekter på det aktuelle åstedet, heter det i pressemeldingen.

– Dette, i tillegg til blant annet øvrige krimtekniske funn på åstedet, elektroniske spor, den foreløpige obduksjonsrapporten og resultatene av alle taktiske etterforskningskritt støtter opp om denne teorien. Den drepte ble trolig fraktet fra Gjøvik til næringsbygget i siktedes bil, skriver politiet videre.

KRIMINALTEKNISKE UNDERSØKELSER: Kripos’ brannhunder ble brukt til undersøke bygge Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

– Var alene om drapshandlingen

Politiet antar motivet har en sammenheng med en konflikt mellom de to personene og siden begge er døde vil vi trolig ikke få full klarhet i motivet.

– Politiet mener siktede var alene om drapshandlingen, skriver de.

Politiet avventer noen flere rapporter før saken blir sendt til Statsadvokaten for vurdering.

