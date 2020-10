Vinterbro: Skal ha forsøkt å ta seg inn hos nabo før han forskanset seg

Mannen som fredag kveld ble pågrepet på Vinterbro, skal ha stått på en stige mot naboens hus og plukket ned overvåkningskameraer. Deretter forskanset han seg i sitt eget hjem.

Det forteller familien som bor i huset.

Mannen ble pågrepet inne på egen bopel rett over midnatt, natt til lørdag, og et luftvåpen ble beslaglagt. Det var fullt politioppbud i området og veier var stengt av forut for selve pågripelsen. Dramaet pågikk i flere timer.

En overvåkningsvideo VG har fått tilgang til, viser at en mann kommer gående langs inngangspartiet hvor kameraet står plassert. Kameraet begynner deretter å røre på seg, før det ser ut til bli dratt ut fra veggen. På videoen ser det ut til at mannen bruker et kosteskaft for å sette kameraet ut av spill.

– Jeg ble veldig redd og har ikke sovet i natt. Jeg er skjelven ennå, sier kvinnen som bor i nabohuset til VG.

Sekstiåringen forteller at hun sto og snakket i telefonen hjemme i eneboligen på Vinterbro da hun hørte lyder utenfor. Hun trodde det var en av de voksne sønnene som kom hjem, og gikk for å åpne døren.

– Gjemte seg på do

– Da så jeg at han sto på en stige. Han hadde tatt ut overvåkningskameraet og kastet det på meg og kom med rasistiske tilrop, forteller kvinnen. Hun skal ha lukket og låst døren så fort hun kunne.

HAR STENGT AV OMRÅDE: Det er mye politi og ambulanse på stedet ved oppkjørselen til et boligfelt på Vinterbro.

I enboligen var det også en jente i tenårene, som oppholdt seg i annen etasje.

– Han sto på stigen og banket på vinduet hennes, forteller sekstiåringens datter, som fungerer som tolk under telefonintervjuet. Tenåringen skal ha blitt skremt og umiddelbart løpt ned i første etasje.

– Jenta ringte politiet med en gang og de sa «finn et sted hvor det ikke er noen vinduer». Det tryggeste de kunne finne var doen i første etasje. Der er det bare et lite vindu, forteller sekstiåringens datter.

Politiet opplyser at de fikk oppringningen rundt klokken 20 og at de var på stedet rundt et kvarter senere.

– Store ressurser

– Meldingen gikk ut på at han hadde forsøkt å klatre opp på en stige og opp på et tak. Det ble satt store ressurser på saken fordi han er kjent av politiet fra før, samt karakteren på meldingen som kom inn, sier jourhavende jurist Linda Tengesdal i Øst politidistrikt til VG.

Hun er ikke kjent med at han skal ha fjernet videokameraer på nabohuset.

– Han er ferdig avhørt, sier Tengesdal, men hun ønsker ikke å gå inn på hva mannen har sagt i avhør.

– Han er siktet for vold og trusler mot politiet og det er opprettet sak på skremmende og plagsom atferd, sier Tengesdal. Mannen hadde lørdag kveld ikke fått oppnevnt forsvarer ennå.

– Det er ikke tatt stilling til varetektsfengsling. Det vil i så fall skje mandag, sier politijuristen.

– Tør ikke gå ut

TATT: Like over midnatt natt til lørdag ble den bevæpnede mannen som forskanset seg i egen bolig på Vinterbro, pågrepet av politiet. Her fraktes han bort. Foto: Fredrik Solstad

Ifølge familien som bor i nabohuset, har mannen plaget dem gjentatte ganger. Det er grunnen til at de har installert en rekke overvåkningskameraer.

– Dette er tredje gangen det skjer. Jeg tør ikke gå ut og føler at han puster meg i nakken, sier sekstiåringen.

Innkjøringen til boligfeltet var stengt i flere timer i går mens dramaet pågikk. Først rett over midnatt natt til lørdag ble mannen pågrepet i sitt eget hjem.

– Pågripelsen foregikk uten dramatikk. Det ble beslaglagt et luftvåpen, opplyser Tengesdal i politiet.

Ifølge familien i nabohuset klarte mannen å fjerne alle videokameraene før han stakk.

Publisert: 24.10.20 kl. 20:56 Oppdatert: 24.10.20 kl. 21:15