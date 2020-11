BRANN: Det brenner fortsatt i eneboligen i Skien. Foto: Theo Aasland Valen

Kontroll på brann i Skien: − Minst to hoppet fra andre etasje

Fire personer er kjørt til sykehuset i Telemark etter at de har fått i seg røyk. Eneboligen i Skien er fortsatt overtent og det er ikke kontroll på brannen.

Oppdatert nå nettopp

Innsatsleder Ståle Fuglaas fra politiet Sør-Øst sa til VGs fotograf på stedet i morges at i hvert fall to personer har hoppet fra andre etasje under evakueringen.

Klokken halv ti melder politiet at det nå er kontroll på brannen.

– Vi er ferdig på stedet. Brannvesenet etterslokker og kontrollerer, sier operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud.

Alle gjort rede for

Nødetatene rykket rett før klokken åtte ut til en bolig i Skien. Boligen var da i full fyr.

Fire personer fikk i seg røyk og betraktes som skadet. De ble kjørt til sykehus.

– Alle som var i huset er gjort rede for. De har fått i seg røyk, og så er det noen av dem som har fått brannskader, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, Tommy Solli til VG.

Boligen var overtent.

Lokalavisen Varden melder at det er nabohus tett ved, men ingen spredningsfare.

– Mannskapene kommer seg ikke opp i 2.etasje, fordi trappa har brent opp, sier vaktleder Anders Hæg på Sør-øst 110 til avisen.

IKKE SPREDNINGSFARE: Det skal ikke være spredningsfare til nærliggende boliger. Foto: Theo Aasland Valen

Operasjonsleder Tommy Solli sa til VG rett før klokken åtte at han da ikke kunne bekrefte måten evakueringen skjedde på.

– Det er en blanding av voksne og barn. Det var den første meldingen, sier operasjonslederen.

Det oppsto trafikale problemer som følge av røykutviklingen, og politiet ber publikum om å vurdere andre veier enn Porsgrunnsvegen dersom mulig.

Publisert: 05.11.20 kl. 08:33 Oppdatert: 05.11.20 kl. 09:41

