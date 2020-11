BRØDRE: Tommy (48), Robert (45), Kenneth (41) og Marius (36) Norbeck ønsker alle å besøke sin kreftsyke far. Ahus tillater bare tre av dem å være tilstede på dødsleiet. Foto: HELGE MIKALSEN

Bare tre av fire sønner får besøke døende far: − Uverdig

De er fire brødre. Bare tre får være hos faren på dødsleiet på Ahus: - Et valg det ikke går an å ta, sier Kenneth og Robert Norbeck på søsknenes vegne.

Svein Viggo Norbeck (67) har nyrekreft med spredning. Siden 17. august har han ligget på Ahus i Lørenskog. Legene kan ikke gjøre mer. Døden nærmer seg.

– Det er snakk om dager eller uker, sier brødrene fra Jessheim.

Det er fire av dem - Tommy (48), Robert (45), Kenneth (41) og Marius (36). De mistet moren for åtte år siden. Nå ligger faren på det siste, på palliativ sengepost.

– Han får morfin, men ikke intravenøs næring. De siste to dagene har han fått i seg til sammen ett måltid. Holder han på sånn, går det ikke lenge.

TRE AV FIRE: - Tre av sønnene har fått tillatelse til å være tilstede hos sin far, med mulighet for å gjøre et bytte en gang, forklarer Ahus. Besøksreglene er av hensyn til andre pasienter. Foto: HELGE MIKALSEN

Faren ble innlagt med smerter i magen. Raskt fant legene tre svulster ved lunger og nyrer. Radiumhospitalet stilte den endelige diagnosen for 14 dager siden.

Ulike besøksregler

– Han er for svak til behandling. Kreften har spredd seg for mye i kroppen. Palliativt senter på Ahus blir siste stoppested, sier Robert.

Tidligere har faren ligget på avdeling for blodsykdommer og urologisk avdeling på Akershus universitetssykehus (Ahus) i Lørenskog øst for Oslo.

Besøksreglene har vært ulike på de tre avdelingene, forklarer brødrene:

På avdeling for blodsykdommer var visittiden klokken 13–15 og klokken 18–20. Maks to besøkende kunne komme hver dag.

På urologisk var visittiden klokken 18–19, men de fire fikk lov å komme også utenom dette tidsrommet, to og to om gangen.

DØENDE: Svein Viggo Norbeck (67) har nyrekreft og er innlagt på palliativt senter på Akershus universitetssykehus .

Også da faren ble satt i karantene fordi en sykepleier ble bekreftet coronasmittet, fikk de fire brødrene komme på besøk.

– Lei, skuffet og trist

– På palliativ får far bare ta imot tre av oss, ingen flere. Vi kan foreta ett bytte den tiden han har igjen, slik at fjerdemann får besøke ham, men kan ikke bytte tilbake.

– Hva tenker dere om det?

– Jeg blir lei meg, skuffet og trist. Hverken far eller vi kan ta valget om hvem som skal få være der når han dør, fordi det ender med at en av oss må stå utenfor, sier Kenneth.

Brødrene spør hvor tallet tre kommer fra.

– Vi er fire som er hans nærmeste. Sykehuset viser null smidighet. Vi kan komme to av gangen, men ikke mer enn tre totalt. Far er fortvilet og vi opplever situasjonen som uverdig.

– Ekstra byrde for ham

Brødrene forteller at de er en tett familie. De har vært hos faren daglig i høst.

– For han betyr besøkene alt, det er de som holder ham oppe i en ensformig hverdag. Han er selvfølgelig redd. At vi kan lufte tanker og grine sammen, betyr utrolig mye for ham.

Kenneth og Robert Norbeck understreker at de er veldig fornøyd med pleien som faren får og sier at menneskene som jobber på Ahus, er fantastiske.

– Men besøksreglene legger en ekstra byrde på ham, sier brødrene.

Faren er innforstått med at sønnene går ut i VG og Tommy og Marius Norbeck samtykker overfor VG i at brødrene forteller historien.

På hjemmesiden viser Ahus til at det er i tråd med anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, at bare 1–2 personer får komme på besøk i løpet av en dag.

FORTVILET: Svein Viggo Norbeck (67) fra Jessheim er enkemann med fire sønner. De sier han fortviler over besøksreglene på Ahus. Foto: PRIVAT

Av hensyn til andre pasienter

Slik kommenterer direktør for Kirurgisk divisjon ved Ahus Anne Karin Lindahl besøksreglene på palliativ sengepost under pandemien:

«For å forhindre spredning av smitte på sykehuset er det innført besøksregler for palliativ sengepost, i tråd med besøksreglene på sykehuset. De generelle besøksreglene gir anledning til en til to besøkende per dag.

Det er åpnet for unntak når pasienter er kritisk syke eller har begrenset tid igjen å leve. På palliativ sengepost er som oftest alle pasientene i denne situasjonen. Det gjør det svært utfordrende for oss å gjøre større unntak fra besøksreglene.

Strenge besøksregler er innført for å beskytte svært syke pasienter, og skulle vi få smitte inn i vår avdeling, må vi stenge helt ned.

Vi har stor forståelse for at dette oppleves vanskelig og frustrerende for den enkelte familie, og vi forsøker å tilrettelegge så langt vi finner det forsvarlig.

I dette aktuelle tilfellet har tre av sønnene fått tillatelse til å være tilstede hos sin far, med mulighet for å gjøre et bytte en gang», skriver divisjonsdirektør Lindahl.

20 pasienter er dødd med Covid-19 på Ahus, opplyser sykehuset. For tiden er 19 innlagt, seks av dem på intensiven. 85 ansatte er i karantene.

AHUS: Akershus Universitetssykehus på Lørenskog. Foto: Helge Mikalsen

Tilbyr ham å dø hjemme

I e-post til familien tilbyr palliativt senter å legge til rette for hjemreise, slik at 67-åringen kan avslutte livet hjemme med alle fire barna til stede.

– De legger ansvaret over på oss. Far bor alene og kan ikke ligge syk hjemme, selv om hjemmesykepleien kommer innom, sier Kenneth og Robert Norbeck.

Palliativt senter tilbyr lindrende behandling til kreftpasienter og andre pasienter med alvorlig livsbegrensende sykdom.

– Vi har som mål å bidra til best mulig livskvalitet for pasienter og pårørende gjennom å skape en trygg ramme hjemme og på sykehus, skriver senteret på hjemmesiden.

Publisert: 10.11.20 kl. 13:50

