BRØDRE: Tommy (48), Robert (45), Kenneth (41) og Marius (36) Norbeck ønsker alle å besøke sin kreftsyke far. Ahus tillater bare tre av dem å være til stede på dødsleiet. Foto: HELGE MIKALSEN

Ap støtter brødrene mot Ahus: − Veldig stivbeint

Arbeiderpartiet reagerer skarpt på at bare tre av fire sønner får ta avskjed med sin kreftsyke far: – Det hører ikke hjemme noen steder, sier Ingvild Kjerkol.

Oppdatert nå nettopp

Hun sitter sammen med Ap-kollega Tuva Moflag i helse- og omsorgskomiteen, som i dag ferdigbehandlet stortingsmeldingen om palliasjon – livets sluttfase.

– Det var opprørende samtidig å lese saken i VG. Slik kan det ikke være, sier Kjerkol.

Fire brødre står frem og forteller at bare tre av dem får lov å besøke sin kreftsyke far, som ligger på det siste på Akershus universitetssykehus (Ahus).

– En må stå utenfor

De får mulighet til å gjøre et bytte én gang, før faren går bort. Det kan skje før jul.

– Hverken far eller vi kan ta valget om hvem som skal få være der når han dør, fordi det ender med at en av oss må stå utenfor, sier Kenneth Norbeck (41) til VG.

REAGERER: Tuva Moflag og Ingvild Kjerkol representerer Arbeiderpartiet på Stortinget. De mener Ahus opptrer stivbeint når bare tre av fire brødre får besøke sin dødssyke far på Ahus. Foto: HELGE MIKALSEN

Ingvild Kjerkol er helsepolitisk talsperson, Tuva Moflag er eldrepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. For Moflag er Ahus hennes lokalsykehus.

– Jeg har tre søstre. Skulle vi kommet i samme situasjon som disse fire brødrene med mine foreldre, ville det vært helt uakseptabelt, sier Akershus-representanten.

les også Sykehjem: Bergen fraråder besøk, Oslo ønsker velkommen

Kjerkol minner om livshjelpsutredningens ord om at «ingen skal dø alene».

– Sårbare er mest utsatt

– Men det er heller ikke sånn at bare tre av fire får lov til å ta avskjed. De mest sårbare er de mest utsatte under pandemien. Og aldri er vi så sårbare som når det går mot livets slutt.

Kjerkol mener det er mulig å kombinere trygt smittevern og god omsorg i livets siste dager.

– Det handler om å holde avstand og sørge for at en ikke smitter andre. Det bør være mulig, når barn ønsker å besøke sin døende far, sier Trøndelag-representanten.

DØENDE: Svein Viggo Norbeck (67) har nyrekreft og er innlagt på palliativt senter på Akershus universitetssykehus. Foto: PRIVAT

Hun mener at palliativt senter på Ahus bør kunne finne en løsning i dette tilfellet.

– Avdelingen bør legge til rette for at pårørende kan være nær sine kjære, kort tid før livet er over. Her har de ikke lett godt nok etter mulighetene innenfor godt smittevern

Slik kommenterer direktør for Kirurgisk divisjon ved Ahus Anne Karin Lindahl besøksreglene på palliativ sengepost under pandemien:

«For å forhindre spredning av smitte på sykehuset er det innført besøksregler for palliativ sengepost, i tråd med besøksreglene på sykehuset. De generelle besøksreglene gir anledning til en til to besøkende per dag.

Det er åpnet for unntak når pasienter er kritisk syke eller har begrenset tid igjen å leve. På palliativ sengepost er som oftest alle pasientene i denne situasjonen. Det gjør det svært utfordrende for oss å gjøre større unntak fra besøksreglene.

Strenge besøksregler er innført for å beskytte svært syke pasienter, og skulle vi få smitte inn i vår avdeling, må vi stenge helt ned.

Vi har stor forståelse for at dette oppleves vanskelig og frustrerende for den enkelte familie, og vi forsøker å tilrettelegge så langt vi finner det forsvarlig.

I dette aktuelle tilfellet har tre av sønnene fått tillatelse til å være tilstede hos sin far, med mulighet for å gjøre et bytte en gang», skriver divisjonsdirektør Lindahl.

– Høie bør sende signal

Tuva Moflag sier at regler om avstand og et begrenset antall besøkende kan forstås.

– Men her har Ahus vist at det mulig å veksle på hvem som er på besøk, fordi brødrene kan bytte underveis. At de ikke kan bytte tilbake, fremstår som veldig stivbeint, sier Moflag.

Hun sender en oppfordring til Bent Høie (H):

– Her bør helseministeren som sykehuseier sende et tydelig signal til foretakene, om at de må legge til rette for familier som har behov for det i livets siste fase.

Stortingsrepresentant og medlem av Helse- og Sosialkomiteen Kari Kjønaas Kjos (FrP) reagerer også på situasjonen.

– Dette er uakseptabelt og uverdig ovenfor både pasienter og pårørende.

– Helsesektoren bør vise større smidighet i enkelttilfeller, spesielt når det handler om døende. Det bør være en selvfølge å få lov til å ha sine egne barn til stede den siste tiden, sier Kjønaas Kjos.

les også Bare tre av fire sønner får besøke døende far: – Uverdig

Helseminister Bent Høie (H) sier at han ikke kan gå inn og overprøve sykehusets vurdering.

– Som statsråd har jeg gitt en føring til sykehus og sykehjem om å legge til rette for at familier får være sammen med sine nærmeste, spesielt i den fasen der pasienten er døende, sier Høie.

Han sier at det er krevende for sykehus å finne den rette balansen mellom pårørendes ønsker og hensynet til smittevern for andre pasienter.

– Samtidig blir smittevernreglene ekstra vanskelige for dem som har sine kjære på sykehus, særlig om de er alvorlig syke eller døende, påpeker Høie.

Hans inntrykk er at Ahus i familien Norbecks tilfelle har prøvd å finne en løsning.

– Dessverre er ikke de pårørende fornøyd. Da regner jeg med at sykehus og familie fortsatt er i god dialog for å finne en klok og smidig utvei.

Publisert: 10.11.20 kl. 22:26 Oppdatert: 10.11.20 kl. 22:39

Les også