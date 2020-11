SMITTEØKNING: Hamar kommune sendte fredag ut en melding til alle foreldre om at helsesykepleiere må jobbe med smittesporing i en periode. Foto: Gisle Oddestad/VG

Ny smitteøkning rammer helsetilbudet til barn og unge

Erna Solberg sier regjeringen har gitt klar beskjed at helsesykepleiere ikke bør flyttes til smittearbeid. Likevel skjer det på nytt når smittetallene nå øker.

Nå nettopp

Erna Solberg varslet torsdag at mange av helsesykepleierne som er satt inn i smittesporing, nå skal tilbake til vanlig arbeid og prioritere oppfølging av sårbare grupper.

VG avslørte søndag at 234 kommuner satte helsesykepleiere til å jobbe med smittearbeid i mars og april.

I høst skjer det samme på nytt flere steder.

Fredag sendte Hamar kommune ut denne meldingen til alle foreldre i skolene:

«Alle avtaler med helsesykepleier ute i skolen vil bli utsatt inntil videre».

I meldingen opplyste kommunen at ansatte i skolehelsetjenesten vil bli omdefinert til smittesporing. Årsaken er en økning i smittetilfeller i kommunen.

– Kommunen står i en ekstraordinær situasjon nå. Det er en krevende smittesporingsjobb som må gjøres, og selv om vi også bruker andre ressurser, er vi nødt til å bruke helsesykepleierne som er de beste på smittesporing, sier kommunedirektør Christl Kvam i Hamar.

Hamar kommune har 203 påviste smittetilfeller og rundt 1200 personer er i karantene i regionen.

Slik har VG jobbet Helsesykepleiere er spesialutdannet for å følge opp barn og unge. I kommunene jobber de stort sett i skolehelsetjenesten eller på helsestasjon. VG har spurt samtlige norske kommuner om hvor mange helsesykepleiere som ble satt til å løse corona-oppgaver som smittesporing, smittetesting, coronatelefon, ekstravakter og beredskap. 234 kommuner bekrefter at de har satt helsesykepleiere til å løse corona-relaterte oppgaver i perioden 1. mars til 1. mai 2020. Totalt gjelder det over 1300 helsesykepleiere. Det utgjør 36 prosent av landets helsesykepleiere. For noen gjelder det hele stillingen i flere måneder, for andre dreier det seg kun om kortere perioder og en prosentdel av stillingen. Funnet er basert på kommunenes egenrapportering og egen definisjon av hvem som har jobbet med pandemien. Innsynet er besvart av 339 kommuner. Det utgjør 95 prosent av landets kommuner. VG har også spurt samtlige barneverntjenester hvor mange bekymringsmeldinger de har mottatt fra helsesykepleiere i mars og april 2020. I samme periode sank antallet meldinger i nye saker med 43 prosent - fra 612 i 2019 til 349 i år. Innsynet er besvart av 217 barneverntjeneste. Det utgjør 97 prosent av landets kommunale og interkommunale tjenester. 55 kommuner satte helsesykepleiere til å løse corona-oppgaver til tross for at de ikke hadde noen smittede per. 1. april 2020. 40 kommuner satte helsesykepleiere til å løse corona-oppgaver til tross for at de ikke hadde noen smittetilfeller per. 1. mai 2020.

Beregningen er basert VGs corona-spesial. Tallene i smitteoversikten er hentet fra det offentlige MSIS-registeret. Vis mer

Stengt dør

Mange foreldre i Hamar reagerer på at kommunen nok en gang tyr til skolehelsetjenesten når de må løse corona-oppgaver:

– Tilbudet i skolehelsetjenesten var allerede alt for lavt før pandemien, og nå som tilbudet forsvinner helt er det prekært for de sårbare barna. Det virker som om det er alt for enkelt å fjerne tilbudet til de minste som ikke kan si fra selv, sier FAU-leder Mette Østby ved Prestrud barneskole i Hamar til VG.

– Skolehelsetjenesten må være tilstede der barna er. Det er et stort skritt å skulle si fra til en voksen om noe vanskelig, da må de ikke møte en stengt dør, sier Østby.

KREVENDE: Kommunedirektør Christl Kvam sier at Hamar kommune står i en ekstraordinær situasjon. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Kommunedirektøren sier at Hamar gjør mye annet for å følge opp de sårbare barna.

– Jeg forstår at mange foreldre ønsker en åpen dør på skolen, men vi har ikke kapasitet til at helsesykepleiere skal sitte på kontoret og vente på at noen kanskje skal komme innom, sier Christl Kvam.

– Er det et ressursspørsmål?

– Dette handler ikke om penger, men det finnes ikke 10 ekstra helsesykepleiere vi kan huke inn til å gjøre denne jobben her og nå

Solberg: Ikke ta helsesykepleierne fra barn og unge

I forrige uke deltok statsminister Erna Solberg (H) i Dagsnytt 18 på NRK. Tema for debatten var regjeringens nye corona-tiltak. Her snakket hun blant annet om hvordan sårbare grupper må skjermes:

– Vi har siden april vært tydelige i budskapet vårt til kommunene: Ikke ta helsesykepleierne fra barn og unge og overfør dem til arbeid med smitte og testing, sa Solberg.

Det samme er budskapet fra helseminister Bent Høie (H) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (Krf).

– Det er gitt klar beskjed om at ansatte i skolehelsetjenesten og helsestasjonene ikke skal omdisponeres til prøvetaking. Dette forventer jeg at kommunene følger, sa Høie til NRK i august.

– Helsesykepleiere som jobber i helsestasjon og skolehelsetjeneste må som hovedregel ikke omdisponeres til arbeid med testing og smittesporing, sa Ropstad tirsdag.

Samme dag sendte Helsedirektoratet ut oppdaterte råd og veiledere til alle kommuner. Her gjør de klart at et normalt helsestilbud til gravide, barn og unge bør opprettholdes.

Ved smitteutbrudd som krever midlertidig stenging må kommunene vurdere om stengingen er «nødvendig, forholdsmessig og medisinskfaglig begrunnet».

KLAR BESKJED: Ikke ta helsesykepleierne fra barn og unge og overfør dem til arbeid med smitte og testing, sa Erna Solberg i forrige uke. Foto: Stian Lysberg Solum

Store smitteutbrudd

En rekke kommuner sier at det er nødvendig å benytte seg av helsesykepleierne denne høsten.

I Sarpsborg har fem helsesykepleiere jobbet i 20 prosent stilling som smittesporere fra midten av august og ut oktober. Årsaken er den økende coronasmitten på sensommeren, opplyste kommunen i oktober.

Våler kommune i Solør opplever for tiden et kraftig corona-utbrudd og valgte mandag å omdisponere kommunens tre helsesykepleiere til smittesporing og coronaoppgaver.

– Akkurat nå har vi ikke noe annet valg, men vi håper å ha dem tilbake i normal drift så fort som mulig, sier rådmann Asgeir Rustad.

I Råde kommune har en helsesykepleier vært omdisponert fra barneskolen til coronatelefonen siden september. Helsesjefen sier at kommunen har flyttet på andre ressurser for å gi elevene et tilbud, og at tiltaket er under evaluering.

I Alta kommune ble helsesykepleiere fra skole og helsestasjon satt til influensavaksinering tre dager i forrige uke.

Kommunedirektøren i Hamar skulle ønske kommunene fikk mer hjelp fra regjeringen til å formidle at pandemien går utover tjenestetilbudet.

– Jeg skulle ønske regjeringen ville hjelpe oss til bedre forventningsstyring. Vi kan ikke levere på normalnivå i en krisesituasjon, sier Christl Kvam.

Ropstad: Vanskelig situasjon

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad sier til VG at kommunene må gjøre det de kan for å holde tjenestene som berører sårbare barn og unge, åpne.

– Vi har lovet å kompensere kommunene for merutgifter og mindreinntekter som følge av coronakrisen. Det står vi ved. Dermed kan kommunene ansette ekstra personell og skjerme helsesykepleiere, skriver han.

– Hamar sier at «dette handler ikke om penger, men det finnes ikke 10 ekstra helsesykepleiere vi kan huke inn til å gjøre denne jobben her og nå».

– Man trenger ikke være helsesykepleier til å utføre TISK-oppgaver (red. anm. testing, isolering, smittesporing og karantene). Andre kan ansettes til smitteoppsporing, svarer Ropstad.

– Kommunedirektøren i Hamar skulle ønske kommunene fikk mer hjelp fra regjeringen til å formidle at pandemien går utover tjenestetilbudet.

– Jeg har forståelse for at dette er en vanskelig situasjon. Likevel må vi gjøre det vi kan for å holde tjenestene åpne, selv i møte med økende smitte, skriver Ropstad.

STATSRÅDER: Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (Krf) og helseminister Bent Høie (H) er enige om at helsetilbudet til barn og unge bør skjermes. Foto: Frode Hansen



Høie: Kommunene som bestemmer

Helseminister Bent Høie sier til VG at han har inntrykk av at de fleste kommuner har ansatt flere til smittesporing, slik at de unngår å bruke helsesykepleiere.

– Både du og statsministeren har gitt klar beskjed om at dette ikke skal skje. Likevel skjer det i flere kommuner i høst. Har ikke budskapet blitt oppfattet?

– Jeg tror vi er oppfattet de aller fleste steder, men det kan tenkes noen kommuner velger å bruke helsesykepleierne likevel. Til syvende og sist er det kommunene som bestemmer dette, sier Høie.

– Kan ikke regjeringen pålegge kommunene til ikke å bruke helsesykepleiere?

– Nei, vi har allerede gått lenger enn vi vanligvis gjør ved å være så tydelige og sende ut et rundskriv om hvordan kommunen skal bruke eget personell.

– Men hva vil regjeringen gjøre for å sørge for at dette faktisk blir etterfulgt?

– Vi skal være tydelige. Skulle vi gått lenger nå måtte vi sagt at det er forbudt. Men da ville vi havnet i en situasjon der kommunene ikke kunne brukt alle ressurser når det virkelig er behov for alle mann til pumpene. Det går ikke.

Publisert: 05.11.20 kl. 13:21