Kjersti Stenseng om nytt parti: – Meget overraskende

Tidligere Ap-byråd Geir Lippestad og en rekke KrFere planlegger et nytt politisk parti. Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng synes det er synd.

– Det er meget overraskende og synd at Geir Lippestad ikke finner plass i Arbeiderpartiet og arbeiderbevegelsen, sier Aps partisekretær Kjersti Stenseng til VG.

Lippestad har vært medlem av Ap frem til i dag og var byråd i Oslo frem til 2017 og bystyremedlem frem til i fjor.

– Opplever du det som et svik fra en sentral Ap-politiker?

– Nei, det vil jeg ikke mene noe om. Det er organisasjonsfrihet i Norge og dette er hans valg.

Fikk vite det via andre

Stenseng sier hun fikk vite om Lippestads nye parti tirsdag.

– Jeg fikk vite det via andre. Vi vet foreløpig lite om hva de prøver på, men det kan se ut som om det er krefter i KrF som opplever at det mer konservative og smale KrF vi se i dag, ikke er deres parti.

– Tror du de vil lykkes?

– Det er det for tidlig å si noe om. Vi har fokus på at Ap skal lede an blant de rødgrønne, for å vinne valget neste høst. Dersom regjeringsskifte er målet, trengs et sterkt Arbeiderparti.

– KrF det beste alternativt

Tidligere partileder i KrF Knut Arild Hareide skriver i et innlegg på sin Facebook-profil at hans ønske er at de kreftene som vil jobbe for de kristendemokratiske verdiene skal stå samlet.

– Og jeg mener sentrumspartiet KrF er det beste alternativet. Politikken er full av dilemmaer. Men skal vi få til konkrete politiske resultater må vi dyrke kompromissene og bygge broer. Ikke murer, skriver Hareide.

– Stortinget er målet

Det nye partiet skal hete Sentrum. Ifølge NRK hadde de stiftelsesmøte i slutten av forrige uke. Nå trenger de 5000 underskrifter for å kunne stille lister i stortingvalget neste år.

– Stortinget er målet. Kampen mot utenforskap og samfunnsskapte barrierer er vårt DNA, sier Lippestad til NRK.

Han sier også at Sentrum vil «være en stemme for regjeringsskifte.

– Hvis en skal få gjort noe med utenforskap og inkludering, så skjer ikke det i et samarbeid med Frp, sier Lippestad.

Partiet «tar kristne og religiøse verdier på alvor», men skal styre etter FNs bærekraft, sier den tidligere Ap-politikeren.

