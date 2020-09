Lekkasje av 12.000 liter diesel etter mistenkt sabotasje – frykter for fuglene

Eieren av plassen hvor en diesellekkasje fant sted i fiskeværet Kamøyvær mandag, mistenker sabotasje. Utslippet kan få store konsekvenser for sårbare fuglearter i området.

Politiet som er på stedet forteller til Finnmarksposten at de har mistanke om sabotasje av tanken, som det skal ha lekket ut over 12.000 liter diesel fra.

Området hvor lekkasjen har skjedd, er daglig hjem for flere tusen fugler i sårbare, rødlistede arter.

Dieseltanken er nå tom, men det er ingen hull i den opplyser operasjonsleder Gunnar Øvergaard i Finnmark politidistrikt.

Mistenker sabotasje

Ingar Halland er daglig leder på Kamøyvær Fisk AS, og leier ut området. Han mener noen står bak oljelekkasjen.

– Det er noen som i løpet av natten har vært på stedet og skrudd ut bunnventilen på oljetanken. Den lå løs under tanken og tanken var tom, noe leietakerne oppdaget da de kom på jobb, sier Halland.

Han forteller at ventilen ikke løsner av seg selv, og opplyser at de vil anmelde forholdet.

fullskjerm neste OPPRYDNING: Brannvesenet har tatt i bruk lenser for å hindre spredning av diesel etter lekkasjen.

– Dette er enten innbrudd eller sabotasje. Det er bare trist at noen kan gjøre sånt. Miljøperspektivet er det verste her. Nå ble det heldigvis oppdaget tidlig, så man får begynt rydding så fort som mulig, sier Halland.

Frykter for fuglene

Diesel og olje utgjør en stor risiko for fuglearter under utslipp som dette, fordi det «punkterer» den naturlige isolasjonen fjærdrakten gir dyrene.

– Da fryser de ihjel på et par dager på grunn av kaldt sjøvann, eller så holder de seg til lands, hvor de sulter ihjel i mangel på mat, forklarer Dag Gjerstad. Han er sekretær i Norsk ornitologisk forening, avdeling Finnmark.

– Heldigvis er noen arter som lundefuglen langt til sjøs nå, men området er også viktig oppholdssted for flere måke- og dykkandarter, fortsetter han.

– Finnmark er Syden for sjeldne rødlistede arter som praktærfuglen, som kommer fra Sibir. Det er trist både for fuglene og oss som bor her hele året, om de møter oljeforurensede strender og hav når de kommer.

Gjerstad forklarer at det daglig er rundt 2000 ærfugl i Gjesvær-regionen. Arten er en av de med kraftigst tilbakegang i landet, med en bestand som de siste 15 årene har gått tilbake rundt 40 prosent.

Har foreløpig kontroll

Politiet etterforsker på stedet. Kystverket og brannvesenet er varslet, og arbeider med begrensning av utslippet, som omtales som en akuttforurensing.

– Det er snakk om et uvisst antall liter diesel som har rent ut fra et tankanlegg og ned i grunnen, opplyser vaktleder i 110 Finnmark, Fred-Ole Holmen til VG. Derfra kan utslippet fortsette ut i havet.

– Båtdiesel skal ikke ligge i naturen. Foreløpig har vi kontroll, men vi må få oversikt over hva som skjer, sier Holmen.

– Akkurat nå er det liten fare for spredning til fjordsystemet. Videre vil vi be om et pålegg om videre tiltak for å sørge for at oljen blir fjernet fra grunnen. Det vil nok ta litt tid å få til, sier vaktleder Jan Willie Holbu i Kystverket beredskap.

Saken vil ifølge iFinnmark anmeldes som miljøkriminalitet.

Lekkasjen er foreløpig på land, men brannvesenet er bekymret for at diesel også skal renne ut i sjøen. De har derfor rekvirert lenser til stedet for å samle opp olje.

Oljelenser er pølseformede anretninger som begrenser spredningen av oljesøl, samtidig som de gjør det enklere å samle opp lekkasjer.

Publisert: 22.09.20 kl. 10:03 Oppdatert: 22.09.20 kl. 15:13

