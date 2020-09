OPPRYDNING: Brannvesenet har tatt i bruk lenser for å hindre spredning av diesel etter lekkasjen. Foto: Finnmarksposten

10.000 liter diesel kan ha rent ut i havet

Brannvesenet har rykket ut til en melding om lekkasje fra en dieseltank i fiskeværet Kamøyvær i Nordkapp kommune.

Nå nettopp

– Det er snakk om et uvisst antall liter diesel som har rent ut fra et tankanlegg, ned i grunnen og videre ut i havet, opplyser vaktleder i 110 Finnmark, Fred-Ole Holmen til VG.

– Båtdiesel skal ikke ligge i naturen. Foreløpig har vi kontroll, men vi må få oversikt over hva som skjer, sier Holmen.

Utslippet omtales som en akuttforurensing. Forurensningen kan ha konsekvenser for fuglelivet i området, blant annet på Kamøya, som er hekkested for eksempelvis lundefugl.

Lekkasjen er foreløpig på land, men brannvesenet er bekymret for at diesel også skal renne ut i sjøen. De har derfor rekvirert lenser til stedet for å samle opp olje.

Oljelenser er pølseformede anretninger som begrenser spredningen av oljesøl, samtidig som de gjør det enklere å samle opp lekkasjer.

Publisert: 22.09.20 kl. 10:03

