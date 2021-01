OSLO FENGSEL: Tom Hagen satt 11 dager på cella i Oslo fengsel, før han ble løslatt 8. mai 2020. Foto: Gisle Oddstad

Derfor ble Tom Hagen løslatt

Bak løslatelsen som sendte sjokkbølger gjennom politiet, lå et 16 sider langt dokument. Her knuste Tom Hagens forsvarer store deler av politiets bevisrekke.

Etter elleve dager i politiets varetekt kunne den drapssiktede milliardæren spasere ut av Oslo fengsel med en søppelsekk over skulderen.

At politiet ikke får rettens medhold i at det foreligger såkalt skjellig grunn til mistanke, eller sannsynlighetsovervekt for at den siktede har begått drapet, hører til de absolutte sjeldenheter.







Hvordan gikk det slik? Hvorfor skjedde det?

VG kan etter å ha samlet inn opplysninger over lengre tid, presentere argumentene Eidsivating lagmannsrett fikk servert maidagene i 2020 – og som førte til at to av tre lagdommere stemte for å løslate Tom Hagen.

Hans forsvarer, Svein Holden, mente flere av politiets argumenter var fullstendig irrelevante og at de langt fra pekte på Hagen som sannsynlig gjerningsperson.

LANGS MURENE: Her gjør forsvarer Svein Holden intervjuer utenfor Oslo fengsel. Foto: Helge Mikalsen

Senere avreise til jobb

Politiet: Mente det var mistenkelig at Tom Hagen på forsvinningsdagen brøt sitt vante mønster, og kom på jobb rundt klokken 09.10, en time senere enn han vanligvis gjorde.

Forsvarer: Viste til at en av ekteparets døtre hadde fortalt at Tom Hagen til vanlig la seg rundt klokken 22. Kvelden før forsvinningen var Tom og Anne-Elisabeth Hagen på teater i Oslo. Dette varte til rundt klokken 22.30. Dermed la han seg senere enn vanlig, og derfor var det heller ikke mistenkelig at han dro senere på jobb.

STORT PRESSEOPPBUD: Det hadde møtt opp mye presse i Åkebergveien i Oslo. Foto: Helge Mikalsen

Tur til Kvitfjell

Politiet: Mente Tom Hagens forklaring om en tur til Lillehammer og Kvitfjell var mistenkelig. Hagen hadde forklart at han og kona denne formiddagen skulle avklare hvorvidt de skulle dra, og hvordan. Politiet mente en melding fra Anne-Elisabeth til datteren klokken 09.10 tydet på at turen ikke ble noe av. Hvorfor Tom Hagen da skulle ringe senere på formiddagen for en avklaring, mente politiet fremsto ulogisk.

Forsvarer: Hadde igjen vanskelig for å se hvordan dette var relevant for vurderingen av om det forelå skjellig grunn til å mistenke Tom Hagen for drap. Han mente forklaringen ikke var ulogisk i det hele tatt.

GIKK INN: Her går Holden inn i Oslo fengsel. Foto: Gisle Oddstad

Slettede anrop

Politiet: På forsvinningsdagen ringte Tom Hagen til konas telefon åtte ganger, før han dro hjem. I april mente politiet at to av anropene, fra klokken 10.06 og 10.07, var slettet fra Tom Hagens gamle Nokia-telefon. De mente det ikke ga noen mening å slette anrop, med mindre han hadde noe å skjule.

Forsvarer: Lurte på hvordan politiet kunne slå fast at anropene var slettet manuelt. Etter å ha gjort egne undersøkelser i etterforskningsmaterialet, skrev Holden til retten at telefonen ikke logget alle anrop. Han pekte også på at slik han kjenner Hagen, så var ikke han i stand til å slette anrop på en mobiltelefon.

Senere skulle det vise seg at telefonen slettet anrop automatisk, og politiets slette-bevis mistet all sin verdi.

KJØRTE UT: Her er Tom Hagen og hans forsvarer-team på vei ut av de grønne portene. Foto: Gisle Oddstad

Den første samtalen med datteren

Politiet: Mente det var mistenkelig at Tom Hagen angivelig ikke ga uttrykk for bekymring i en samtale med datteren like etter at han kom hjem til tomt hus. Dette gjorde han først da han ringte datteren opp igjen, skrev politiet.

De mente også det fremsto unaturlig at det lille badet i første etasje, tilknyttet inngangspartiet, var det siste stedet Hagen sjekket, og at han ikke tidligere la merke til synlige spor her.

Forsvarer: Mente politiet måtte se hen til hvor Hagen forventet å finne kona, ifølge hans egen forklaring. Han pekte også på at Hagen, overfor kolleger, hadde gitt uttrykk for at han var bekymret for kona. Dette fordi hun ikke svarte på telefonen.

FIKK MEDHOLD: Advokat Svein Holden fikk rettens medhold i at det ikke forelå skjellig grunn til mistanke. Da kunne han selve hente Hagen i Oslo fengsel. Foto: Helge Mikalsen

Anne-Elisabeths klær

Politiet: Mente Hagen hadde gitt en presis beskrivelse av et av konas klesplagg, som lå på det lille badet. Dette reagerte de på. Ifølge politiet var det aktuelle klesplagget dekket av andre klær, og de spurte seg hvordan Tom Hagen da kunne beskrive det.

Forsvarer: Opplevde dette som et merkelig argument. Holden argumenterte med at Hagen tok helt feil i sin beskrivelse av plaggets utseende. Han påpekte også at politiets argument ikke kunne tale for skjellig grunn til mistanke.

TAPTE I TINGRETTEN: I Nedre Romerike, fikk politiet medhold i sin begjæring om varetektsfengsling. Her er Svein Holden avbildet på innsiden av rettssalen. Foto: Gisle Oddstad

Tom Hagens opptreden

Politiet: Hadde gjennom etterforskningen dannet seg et inntrykk av at Tom Hagen var motvillig og lite samarbeidsvillig.

Forsvarer: Mente det var bekymringsfullt at politiet vektla personlighetstrekk hos Tom Hagen ved vurderingen av om det forelå drapsmistanke.

Holden viste til at flere vitner i avhør hadde omtalt Hagen som sta, egenrådig og svært opptatt av detaljer. Forsvareren viste samtidig til at Hagen hadde samtykket til frivillig telefonavlytting og stilt Sloraveien 4 til disposisjon for politiet.

Tom Hagens notater til politiet

Politiet: Mente Hagen hadde lansert rene konspirasjonsteorier i avhør og i hyppige oversendelser av notater. De oppfattet at Hagen ønsket at politiet skulle bruke ressurser på usannsynlige teorier og gjennomføre meningsløse etterforskningsskritt.

Forsvarer: Forsto ikke hvordan disse notatene, og politiets meninger om dem, skulle danne mistanke mot Tom Hagen. Holden påpekte at notatene ble sendt inn etter oppfordring fra politiet, og at de i møter hadde sagt at han burde fortsette å sende notater. Det forbauser oss på hvilken måte dette blir brukt av politiet nå, skrev Holden.

SOLID: Et nært familiemedlem har beskrevet ekteskapet solid. Foto: Privat

Fravær av skoavtrykk

Politiet: Mente at fravær av Tom Hagens skoavtrykk på åstedet måtte tas i betraktning i mistankegrunnlaget. Hagen hadde forklart at han hadde på sko da han søkte gjennom huset. Politiet hadde ikke funnet avtrykk fra disse skoene.

Forsvarer: Skrev til retten at han ble betenkt av at politiet trakk frem fravær av spor for å bevise at Tom Hagen sto bak et drap.

Tom Hagens blod og DNA

Politiet: Blodspor fra Tom Hagen, funnet på det sentrale åstedet, ble av politiet anført som en del av mistankegrunnlaget. De hadde også funnet hans DNA under borrelåsen på Anne-Elisabeths sandal.

Forsvarer: Mente politiets argumentasjon led av en stor svakhet; Tom Hagen var ikke i Sloraveien 4 da Anne-Elisabeth Hagen ble fraktet ut av huset. Blod- og DNA-sporet måtte dermed ha vært avsatt på et annet tidspunkt, og var derfor irrelevante for en drapsmistanke.

HVITE DRESSER: Her gjør politiet undersøkelser inne i Hagen-huset. Foto: Tore Kristiansen

Tom Hagens kjennskap til kryptovaluta

Politiet: Mente at Tom Hagens kjennskap til kryptovaluta måtte tas i betraktning i det samlede bevisbildet. Vitner hadde uttalt at Hagen besitter en basiskompetanse som gjør at han har langt mer kunnskap om IT og kryptovaluta enn han selv oppgir til politiet.

Forsvarer: Viste til at Hagen hadde vært i flere møter med en mann i 30-årene om kryptovaluta og mulige investeringer, som aldri ble noe av. Denne mannen hadde forklart at Hagen var interessert i kryptovaluta, men at det ikke var lett å få ham til å forstå. Holden viste også til at andre vitner hadde beskrevet Hagens datakunnskaper som «lik null» og at han er dårlig teknisk.

Ekteskapet til Tom og Anne-Elisabeth Hagen

Politiet: Mente det var svært sannsynlig at Anne-Elisabeth ville skille seg, og pekte på at flere vitner har sagt at hun levde i et turbulent ekteskap. I tiden før forsvinningen skal hun ha fortalt i et lukket møte at hun hadde det svært vanskelig.

Forsvarer: Mente politiet hadde latt perifere bekjentskaper bli styrende for deres bilde av Hagen-ekteskapet. Holden viste til at et nært familiemedlem hadde fortalt om et solid og tett ekteskap.

KRITISK: Jørn Lier Horst er kritisk til enkelte argumenter politiet la frem. Foto: Terje Bringedal

Tidligere politietterforsker, nå krimforfatter, Jørn Lier Horst, har gått gjennom politiets bevisrekke.

– Når en bryter argumentasjonen ned i enkeltheter, som altså er avvik fra rutiner, atypiske reaksjoner eller rar oppførsel, så virker det jo svakt. Men rekken av sånn påfallende atferd gjør at det tegner seg et bilde som gjør at det er grunnlag for å rette etterforskningen mot Hagen og skape skjellig grunn til mistanke. Men det er jo tynt, altså. Det mente jo også lagmannsretten, sier Horst til VG.

Hør Krimpodden med den tidligere etterforskeren her:

Tom Hagens forsvarer, Svein Holden, fastholder at politiets bevisrekke mot Tom Hagen er «særdeles tynn».

– Hva slags betydning fikk denne prosessen og løslatelsen for etterforskningen av forsvinningssaken?

– Vår overordnede frykt er at politiets ensidige fokus på Tom Hagen, har redusert muligheten for å finne ut hva som skjedde med Anne-Elisabeth Hagen.

– Tror familien Hagen på at politiet kan løse saken?

– Tom Hagen har fortsatt ikke innsyn i sakens dokumenter, så han vet ikke hvilket arbeid politiet har nedlagt. Men det er ingen tvil om at vi fortsatt har et sterkt håp om at politiet skal lykkes med å oppklare saken, svarer Holden.

Politiet har blitt forelagt spørsmål om denne saken og kritikken til Jørn Lier Horst. De har ikke svart torsdag kveld.

