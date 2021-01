PURRET PÅ FHI: Ordføreren i Sola kommune i Rogaland venter på analysesvar etter et utbrudd i romjulen. Dette bildet er tatt i høst, og i forbindelse med en sak om hvordan FHI analyserer coronaviruset med genmaskiner. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Rogaland-ordfører venter på prøvesvar: − Drøyer og drøyer

Sola kommune i Rogaland venter på prøvesvar etter stort utbrudd i romjulen: – Det er krevende, sier ordføreren. FHI svarer at det er stor pågang.

Publisert: Nå nettopp

Utbruddet, som først ble omtalt av Solabladet, kan få konsekvenser for regionen dersom det viser seg at de smittede har hatt den muterte varianten.

1. juledag deltok 50 personer på en julegudstjeneste i kommunen. 31 av disse fikk senere påvist coronaviruset.

Smitten spredte seg deretter videre til fire nabokommuner, ifølge kommunen.

12. januar sendte ordfører Tom Henning Slethei en e-post til Folkehelseinstituttet:

«Det vises til tidligere henvendelser til dere (...)», åpner ordføreren brevet.

«Det foreligger to hypoteser rundt hvordan smitteutbruddet kunne bli av så stort omfang. Disse er knyttet til sang, og/eller at det er en mutert virusvariant som har blitt utbredt i Ræge kirke, og at denne har en høyere smitterisiko», skriver Slethei i brevet, som også er omtalt av Solabladet.

På dette tidspunktet har kommuneoverlegen i Sola allerede vært i kontakt med FHI om disse prøvene, ifølge Slethei.

– Ekstraordinært ansvar

En snau uke senere sendte ordføreren et brev til FHI.

– Det var det største utbruddet som hadde vært i en kirke. Som lekperson syntes jeg det var spesielt at så mange som 31 av 50 personer ble smittet på gudstjenesten. Vi mente vi hadde et ekstraordinært ansvar for å gi FHI ettertrykkelig beskjed om dette, sier han.

I brevet skrev Slethei at det er «av stor viktighet at FHI bekrefter at de har analysert og vurdert dette utbruddet (...)».

Først seks dager senere får han svar fra FHI, ifølge e-posten VG har fått tilsendt fra kommunen. Da hadde kommunen allerede purret enda en gang, ifølge Slethei.

«Det er stort press på sekvensering fra hele landet. Dersom virusene er sendt til sekvensering (betyr å «genkode» et virus for å finne ut om det er mutert eller ikke), vil kommuneoverlegen få beskjed når svar foreligger», skrev FHI i svaret.

Søndag kveld venter kommunen fremdeles på resultatene av analysene.

– Dessverre er det det som drøyer og drøyer. Vi vet ikke hvorfor det tar nesten tre uker å få svar. Det er krevende, sier han.

ORDFØRER: Tor Henning Slethei Foto: Elisabeth Tønnessen / Sola kommune

Purret – igjen

VG har tidligere skrevet at det tok 13 dager før Nordre Follo fikk svar på sine analyser – som endte opp med å vise at de smittede hadde den muterte varianten.

Smitten fra gudstjenesten i Sola kommune spredte seg til fire kommuner, opplyser Slethei. Han understreker at utbruddet nå er under kontroll.

– Men vi vet fremdeles ikke om det er det muterte viruset.

– Vet dere om prøvene faktisk er analysert?

– Vi vet ikke om de har gjort det. Men når vi har bedt om det, så antar vi at de har gjort det, sier han.

Smitten er nå synkende i Sola og omegn.

– Men hvis det smitter så mye som det sies, opptil 70 prosent mer, så er dette viktig for oss å vite, sier han og legger til:

– Vi er veldig opptatt av den belastningen nedstengingen har på barn unge og resten av samfunnet. Vi vil holde stengt så kort som mulig, men analysene av testene er et veldig viktig premiss for hvor mye vi skal tørre å åpne opp igjen, sier han.

Det er registrert ni tilfeller av den muterte varianten av viruset i Rogaland, ifølge FHIs statistikkside.

Ifølge Aftenbladet fordeler de smittede seg mellom Sandnes, Stavanger og Haugalandet.

Avisa skriver at ett av tilfellene ble påvist i år, og at de resterende åtte ble påvist i desember i fjor.

UTBRUDD: Også Stavanger kommune hadde utbrudd tidlig i januar, i hockeylaget Oilers. Foto: Trond Sørås

Vil få betydning for tiltak

Smittevernoverlege i nabokommunen Stavanger, Runar Johannessen, sa fredag til Stavanger Aftenblad at det ikke er grunn til å tro at den britiske varianten av viruset sirkulerer i kommunen – men at det ikke kan utelukkes.

Kommunen sendte inn prøver til analyse i begynnelsen av januar, etter et utbrudd i hockeylaget Oilers.

– Det er mer fordi at det i hockeyligaen i Norge så har det smittet veldig raskt, litt kraftig og kanskje litt utover, sier Johannessen til VG.

– Utbruddet i Ræge kirke er det vi venter mest svar på i vår region. Det var et veldig spesielt utbrudd, sier han.

Smitten er nå på hell i kommunen. Svarene på prøvene som ble sendt i begynnelsen av januar vil imidlertid få betydning for videre tiltak:

– Det blir absolutt interessant, fordi det vil ha en betydning for lettelsene som er i gang i hele landet. Kanskje terskelen må være lavere for å holde igjen, og gjøre åpningen langsommere, om det skulle vise seg at det er en mutasjon andre steder enn på Østlandet, sier han.

Stor pågang

Folkehelseinstituttet svarer ikke på spørsmål om når Sola eller Stavanger kommune kan forvente å få svar på sine prøver, men skriver at de, som alle andre, ønsker at det skal gå raskest mulig.

– Det er mange som har spurt oss om hvor ulike prøver er i testløpet, og hvorfor analyser av tester, gjennom såkalt helgenomsekvensering, tar så lang tid, skriver avdelingsdirektør Line Vold i en e-post til VG.

Det er foreløpig ikke påvist tilfeller av den engelske varianten i Rogaland, utover de ni tilfellene med kjent tilknytning til Storbritannia:

– Vi kan imidlertid ikke garantere at varianten ikke finnes i fylket, ettersom vi ikke sekvenserer virus fra alle prøver, og heller ikke oppdager alle tilfeller som er smittet.

FHI estimerer at de oppdager omtrent 60 prosent av tilfellene.

– Dette betyr at vi ikke kan gi noen garantier for at den engelske varianten ikke finnes flere steder i landet allerede.

Dersom det påvises engelsk mutasjon, vil kommunen får svar om dette så snart resultatet foreligger, skriver avdelingsdirektøren.

Hun gjentar at det er stor pågang på laboratoriet nå, og begrenset kapasitet.

Søndag meldte FHI at kapasiteten skal styrkes.

Ser mot Danmark

Med metoden de har brukt til nå, tar det fem til seks dager for maskinene å kjøre gjennom prøvene. Den andre metoden tar opptil ni dager.

– Det utvikles imidlertid stadig nye metoder, og spesielle tester som kan sjekke spesifikt bare om det dreier seg om den engelske varianten er raskere å kjøre enn helgenomsekvenseringen der man analyserer for alle varianter.

Nå vurderer FHI å innføre en test, slik de har gjort i Danmark, som vil gi raskere svar på om man har det muterte viruset eller ikke.

– En raskere metode som vi allerede har etablert sekvenserer bare en bit av virusets arvemateriale i stedet for alt. Med denne går selve analysen på 2 dager.

FHI kommer fortsatt til å prioritere prøvene som er tilknyttet Nordre Follo, eller der man av andre årsaker har mistanke om den engelske mutasjonen, opplyser Vold.