Idrettsprofil tiltalt: Strid om voldskontrakt

Noen år før ekteskapet tok slutt signerte idrettsprofilen og eks-kona en kontrakt der han frasa seg verdier om han var voldelig. Historien bak kontrakten er de sterkt uenige om.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Tirsdag forrige uke startet straffesaken mot idrettsprofilen i en tingrett på Østlandet. Der anklages han for å ha vært voldelig mot sin tidligere kone gjennom 16 år – samt for å ha voldtatt henne ved flere anledninger.

Idrettsprofilen nekter straffskyld og hevder at bakgrunnen for eks-konas alvorlige beskyldninger er hevn.

I løpet av de første dagene i straffesaken fikk retten blant annet høre forklaringene til det tidligere ekteparet, deriblant om en kontrakt som de to inngikk i oktober 2013.

Bakgrunn: Signerte kontrakt mot vold

Uenighet

I månedene før kontrakten ble inngått i 2013 var det daværende ekteparet separert for første gang og bodde hver for seg. Ifølge tiltalen hadde idrettsprofilen mishandlet eks-kona i elleve år før denne pausen.

Kontrakten innledet med hvilke konsekvenser som ville ramme idrettsprofilen, dersom han brøt et eller flere punkter i avtalen:

«Om punktene under kommer frem, gir jeg, N.N. (idrettsprofilen), N.N. (eks-kona), alt vi eier. Det vil si penger på konto, biler, hus, alt inne i huset. Jeg fraskriver meg alt av verdier.», sto det i kontrakten.

I tillegg frasa han seg foreldreansvaret for barna, om han brøt avtalen.

Kontrakten besto av en rekke punkter som kun gjaldt idrettsprofilen.

Han skulle ikke utøve vold, deriblant dytting, slag og spark.

Utroskap i all form, som gjaldt en konkret kvinne, som for eksempel sex, kyssing, møter, telefon- og e-postkontakt.

Han skulle ta løgndetektortest når eks-kona forlangte det. Idrettsprofilen måtte selv bære utgiften for testen. Dersom han ikke tok en test innen fire uker, så trådte avtalen i kraft.

De to er enige om at kontrakten ble signert av dem begge, men der stopper så og si all enighet rundt dokumentet. Her er en oppsummering av hva de har forklart rundt dette i retten.

Hvem tok initiativet til kontrakten?

Eks-kona: – Vi satt og snakket rundt kjøkkenbordet hvor han kom med forslaget, tok frem datamaskinen og begynte å notere. Jeg husker ikke om han hadde skrevet noe på forhånd, men han skrev store deler av den. Jeg kan ha skrevet noe, men det vet jeg ikke. Det var denne ene gangen rundt kjøkkenbordet, slik jeg husker det.

Idrettsprofilen: – Vi avtalte en middag hvor vi skulle finne sammen igjen. Der ble jeg presentert for kontrakten. Det var første gang jeg så den. Hun sendte den over bordet og sa at hun var nødt til å sikre seg selv. Hun kom med den, og jeg måtte signere. Jeg forsøkte ikke å få inn noen punkter og jeg har ikke sett kontrakten siden.

Hvorfor signerte de kontrakten?

Eks-kona: – Det var hans måte å vise at han var villig til å satse og bevise at han kunne stole på meg. Vi snakket om hvordan jeg sto økonomisk alene, med tanke på de jobbene jeg har hatt. Jeg var opptatt av at jeg skulle klare meg.

Idrettsprofilen: – Jeg var langt nede under oppholdet i samlivet og angret på bruddet. Jeg signerte for å bli sammen med henne igjen og hadde gjort hva som helst. Jeg ville ha henne tilbake.

Hvordan opplevde de kontrakten?

Eks-kona: – Jeg tok ikke kontrakten veldig seriøst da den ble skrevet. Det var mye ord og lovnader opp gjennom forholdet vårt, så det var ikke noe jeg bet meg spesielt merke i. Det var en periode jeg var fryktelig langt nede og ikke hadde det veldig godt.

Idrettsprofilen: – Jeg leste ikke avtalen så nøye da jeg skrev under. Jeg var villig til å gjøre hva som helst for å redde ekteskapet. Jeg hadde skrevet under på hva som helst. Jeg leste at jeg fraskrev meg alt. Det var hennes initiativ.

les også Eks-kona beskriver «et ekstremt maktmisbruk»

Derfor var vold nevnt i kontrakten

Et sentralt spørsmål i straffesaken er punktet i kontrakten som omhandler vold.

Hvorfor var det nødvendig med et eget punkt om dette?

Eks-kona: – Vi hadde mange diskusjoner rundt mine begrensninger og om hva jeg kunne gjøre. Jeg kunne ikke møte en kompis uten at det fikk konsekvenser for meg. Da vet man hva som kom. Han og hans status gjorde at det var andre regler for ham.

Idrettsprofilen: – Den eneste grunnen må ha vært at hun mente at jeg var voldelig når jeg dyttet henne vekk de gangene hun kom mot meg eller at det ble håndgemeng når hun tok telefonen min. Jeg har aldri mishandlet henne.

les også Idrettsprofil tiltalt for vold og voldtekt: – Jeg er rystet og sjokkert

Advokat Frode Sulland er forsvarer for den tiltalte idrettsprofilen.

Under sin utspørring av eks-kona ville forsvareren blant annet vite hvorfor avtalen ikke trådte i kraft, siden hun mener idrettsprofilen var voldelig og forgrep seg etter at den var inngått.

– Fordi den siste delen av ekteskapet var så voldelig og urolig at jeg forsto at jeg aldri ville komme noen vei. Jeg trodde ikke det var mulig å bruke kontrakten, svarte eks-kona.

– Hvorfor sa du ikke at du ikke ville mer, hvis han har brutt kontrakten gang på gang? spurte forsvareren.

– Hvis vi diskuterte kontrakten... Hva skulle jeg gjøre? Papiret gjorde ikke at han forandre seg. Det var et verdiløst stykke papir. Når han ble sint og voldelig, så hjalp det ikke meg å legge den frem, svarte hun.

– Men var ikke ditt ønske at du bare ville være sammen med ham hvis han fulgte disse retningslinjene? spurte Sulland.

– Om det hadde vært så enkelt å gå ut av et ekteskap, så skulle jeg ha gjort det før, svarte eks-kona.

VG har stilt spørsmål til idrettsprofilens forsvarer, statsadvokaten og eks-konas bistandsadvokat om betydningen av kontrakten i straffesaken. Kun forsvareren har svart:

– Men hensyn til kontrakten vil vi redegjøre for vårt syn i prosedyren for retten. Etter vår oppfatning kan den ikke sees som noe bevis for det vår klient er tiltalt for, sier Sulland.