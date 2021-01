Les dagens VG her!

Ernæringsfysiologer og spesialister innen diabetes, hjertehelse og vektnedgang har vurdert 39 ulike dietter. De endte opp med en suveren vinner. Finn ut hvilken i dagens avis.

VG

Publisert: Nå nettopp

Svolvær og Henningsvær er i sorg etter at fem omkom i hyttebrann-tragedien på Andøya denne helgen. Fire var barn under 16 år og sogneprest Peter Shaw Wilhelmsson sier at det er som om «en stor del av fremtiden vår er ikke lenger i live».

Og i VGs sportsbilag kan du lese om både Liverpools uavgjortkamp mot Manchester United og seieren som endelig kom for Sebastian Foss Solevåg.

Alt dette – og mye mer – i dagens VG!