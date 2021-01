STOPP: Alle som prøver å kjøre fylkesvei 220 inn til Sverige over Holtet, må snu. I dag stengte fire grenseoverganger i Øst politidistrikt. Foto: Gisle Oddstad

Her blokkerer politiet svenskegrensa: − Svært inngripende

HALDEN (VG) I dag stengte politiet flere grenseoverganger for å hindre ulovlige grensepasseringer og importsmitte: - Helt bak mål, mener lokal pendler.

Publisert: Nå nettopp

– Dette er historisk, det er ikke tvil om det. Det ganske dramatiske tiltak som er svært inngripende for mange. Jeg synes det er spesielt å være her selv, sier politimester i Øst Politidistrikt, Ida Melbo Øystese til VG.

Hun står noen meter unna svenskegrensa på Holtet, som ligger et lite stykke forbi Halden.

Fra og med klokken tolv fredag er dette én av fire grenseoverganger i Øst Politidistrikt som nå er fysisk stengt. På tvers av veien står en massiv hjulblokkade og sperrer på ubestemt tid.

Stengingen av flere grenseoverganger skal hindre importsmitte fra nabolandet, og sørge for at politiet heller kan bruke sine ressurser på å intensivere overvåkningen på noen få grensepunkter.

– Det er en krevende situasjon, forteller politimesteren.

LES OGSÅ: Minst 5173 kjøretøy har kjørt inn i Norge over «stengte» grenser

3 av 11 overganger forbli åpne

– Jeg tror vi er først i landet til å fysisk sperre flere overganger, forteller Øystese.

I Øst politidistrikt er det til sammen 14 grenseoverganger til Sverige, men bare 11 av dem er farbare, opplyser politiførstebetjent Stian Rasmushaugen.

Selv om fire nå er stengt, er tre av dem fortsatt åpne.

De øvrige passeringspunktene er kun åpne for arbeidspendlere som faller inn under regjeringens unntaksbestemmelser. Dette er helt nytt fra og med fredag.

– Klokken 12 i dag ble regelverket endret fra å gjelde pendlere som har samfunnskritiske yrker, til å gjelde alle pendlere, forklarer Øystese.

– For å sikre oss at det er bare disse som passerer ved grenseovergangene, må vi ha patruljering, som vi nå intensiverer, sier hun videre.

– Hvor god kontroll vil du si at dere har på grensen i nå?

– Jeg tenker at vi har tilfredsstillende kontroll til å kunne ha oversikt og håndheve det regelverket som nå foreligger, svarer Øystese.

LES OGSÅ: Innreisereglene er skjerpet – men grensene er ikke fysisk stengt

FØRST UTE: Politimester i Øst Politidistrikt, Ida Melbo Øystese, tror at flere politidistrikter etter hvert velger å følge etter Øst politidistrikt, og fysisk stenge flere av sine grenseoverganger. Foto: Gisle Oddstad

Lokal pendler: - Helt bak mål

Kort tid etter grenseovergangen har stengt, kommer Tove Olsen og mannen kjørende. De er bosatt ved Søtholmenkrysset like ved, og skal bare fem kilometer inn over grensa.

Der har de en gård de reiser til flere ganger i uken, men denne gangen får de streng beskjed fra Politiet:

De får ikke lenger passere grensa ved Holtet.

– Vi kjører vanligvis over her tre ganger i uka. Vi har ikke fått noe beskjed eller sett noen skilt som varsler om dette, og vi sjekket sidene til Vegvesenet før vi dro, forteller Olsen oppgitt til VG.

Hun er frustrert over konsekvensene dette kommer til å ha for lokalbefolkningen i området, som hun mener er helt avhengig av å kunne passere.

BOMTUR: Tove Olsen ble stoppet av en politipatrulje og en massiv hjulblokkade da hun skulle passere grensa til Sverige. Nå må hun kjøre nesten tjue mil for å komme frem til eiendommen sin, som egentlig bare ligger fem kilometer over grenseovergangen. Foto: Gisle Oddstad

– Nå må vi kjøre til Halden og om Svinesund for å komme fem kilometer inn i Sverige. Istedenfor å kjøre ti kilometer, må vi da kjøre nesten tjue mil frem og tilbake gjennom Halden og Svinesund, sier Olsen.

– Oppleves det urettferdig?

– Det er klart det er frustrerende. Vi har jo lov til å reise dit uten å teste oss og gå i karantene, siden vi har eiendom der. Men nå kommer vi oss ikke en gang gjennom.

– Dette er jo et tiltak som er ment for å hindre import av smitte, tenker du ikke at det er også er viktig?

– Dette blir helt bak mål. Smittevernbestemmelsene treffer ikke der de skal noe sted. Det går på helsa løs, rett og slett, svarer hun, og peker på arbeidsinnvandrerne fra Europa som har fått slippe inn i Norge det siste året.

Disse tre stedene kan du passere over grensa i Øst politidistrikt: Nye Svinesund (E6)

Ørje (E18)

Bjørkebekk (FV106) (kun åpen 08-1530) Vis mer

Varsler store bøter til grensekryssere

Ulovlige grensepasseringer straffes med bøter på inntil 10.000 kroner, opplyser Øst politidistrikt. Ved gjentatte brudd, eller særlig skjerpende forhold, kan bøtene bli enda høyere

I løpet av dagene før Politiet stengte grensen, har patruljene anmeldt flere personer for å ta seg ulovlig inn i Norge på en grenseovergang som ikke er godkjent.

Disse sakene er fortsatt under etterforsking.

BLOKKERT: Hjulblokkaden er festet til bakken med kjetting. Dersom man forsøker å kjøre gjennom blokkaden, vil bilen bare bli sittende fast i sperringen. Foto: Gisle Oddstad

Politimester Øystese mener at tiltakene de nå setter i gang, også vil kunne gi politiet bedre oversikt over den faktiske trafikken.

– Vi har det vi kaller for streifpatruljer på de overgangene som fortsatt er er åpne. Der vil vi overvåke hele døgnet, forteller Øystese.

Men selv om politiet skal overvåke døgnet rundt og har fått ekstra ressurser til å gjøre dette, får de fortsatt ikke stoppet alle biler som skal passere.

– Derfor har alle fortsatt en forpliktelse til å sette seg inn i dette regelverket om de skal passere grensa, understreker politimesteren.