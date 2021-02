RUSS: Hvert år feirer titusener av avgangselever ved videregående skoler i Norge russetiden. I fjor ble deler av feiringen avlyst, de samme kan skje i år. Her russ fra feiringen i 2015. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB

Skal samle tusenvis av russ - frykter avlysning

Tre måneder før årets russefeiring starter ser det mørkt ut for de store russefestene. Landstreff-arrangøren i Lillehammer forventer og frykter at det ikke vil være mulig å arrangere.

Bastian Lunde Hvitmyhr

Anne Bjørg Vaa

Publisert: Nå nettopp

I 2020 ble alle landstreffene for russen avlyst på grunn av coronapandemien.

Samtidig som flere tusen avgangselever på videregående skoler over hele landet forbereder seg til 2021s russefeiring, er landet preget av flere tiltak for å hindre coronasmitte.

Landstreffene samler flere tusen russ fra hele landet og årets treff har allerede solgt flere tusen billetter.

– Forventer at det ikke vil være mulig

Landstreff Lillehammer har planlagt å samle russen fra 30. april til 2. mai. I over 20 år har flere tusen russ samlet seg på skistadion.

– Vi er der at vi frykter, og kanskje forventer, at det ikke vil være mulig å arrangere et landstreff i 2021, sier Per Olav Andersen til VG.

Han er administrerende direktør i Lillehammer Olympiapark AS som arrangerer landstreffet. I år har de også åpnet festen for fjorårets russ som fikk festen avlyst av coronapandemien, men nå kan den bli avlyst andre året på rad.

KONSERT: Andreas Haukeland, bedre kjent som TIX, er et av de store trekkplastrene til Landstreff Lillehammer 2021. Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG

– Verden er som den er, men vi har ikke tatt noen beslutning enda. Vi venter på en beskjed fra myndighetene nærmere russetiden, sier Andersen.

Landstreffet har planlagt konserter med TIX. D. D. E og Soppgirobygget. Nå sier Andersen sier de ikke kan gjøre så mye enn å forberede seg.

– Vi har vært forberedt på at vi kanskje må avlyse og refundere billetter i år, slik vi gjorde i fjor. Alle billettene er solgt med en cornoagaranti, slik at russen får pengene tilbake.

Har fryst salget av billetter

Landstreff Fredriksten, som i år skal arrangeres for syvende gang i Halden, planlegger foreløpig for at de skal få gjennomført treffet fra 23. til 25. april som planlagt, forteller daglig leder Lasse Kjønigsen.

– Vi merker at folk er klare for en fest. Det har vært et eventyrlig billettsalg, men før jul da det kom ny lockdown, stoppet vi salget, sier Kjønigsen.

De har foreløpig fryst salget på 8500 billetter fordi de vil avvente med å leie et større område, forteller den daglige lederen for russetreffet.

– Får vi lov til å kjøre på, kommer det til å bli helt magisk. Treffet har vært planlagt i lang tid. Blir det mulig å arrangere festivalen, uansett type restriksjoner, så blir det fest, sier Kjønigsen som legger til at det å skulle planlegge en festival med en meter mellom hver gjest blir vanskelig, spesielt med tanke på at folk kommer til å drikke alkohol.

Han håper at de får gjennomføre, men har full forståelse for at helsemyndighetene kasnkje sier at det ikke er mulig.

– Vi har full tiltro til helsemyndighetene og kulturministeren har sagt at han vil bidra å støtte, det setter vi pris på, avslutter Kjønigsen.

Jobber for Landstreff i Stavanger

Landstreffet i Stavanger arrangeres fra 7. til 9. mai. Billettene er utsolgt, noe som betyr at 14.5000 russ er klare for Kongeparken om drøye tre måneder.

– Vi jobber for at det skal være Landstreff i år. Hvordan årets festival blir, og hvilke retningslinjer vi skal forholde oss til med tanke på smittevern, gjenstår å se. Således arbeider vi med ulike alternativer for et forsvarlig arrangement som hensyntar retningslinjene på det gjeldene tidspunkt, sier Aasmund Lund, pressetalsmann for Landstreff.

Han forteller at russen vil få refundert billettene 100 prosent dersom de må avlyse.

FEIRING: Sivert August W. Leirbakk leder Russens Hovedstyre. Han forteller at landstereffene er en viktig del når han og medrussen skal feire endt skolegang. Foto: Privat

– Viktig del av russefeiringen

– Landstreffene er en viktig del av russefeiringen som mange gleder seg til, sier Sivert August W. Leirbakk, årets president i Russens Hovedstyre, til VG.

Han forteller at Russens Hovedstyre har hatt møter med enkelte landstreff.

– De ville høre hva slags innspill vi har. De står jo i en situasjon hvor de kanskje må avlyse, sier Leirbakk.

Han tror ikke det er mulig å gjennomføre de store landstreffene sånn som de vanligvis gjennomføres, men håper på alternative løsninger for å fortsatt få feire russetiden. Selv har han billetter til Fredriksten og Stavanger.

– Uansett om landstreffene utsetter så sent som til juni, så trur jeg det kan bli vanskelig å gjennomføre med tanke på smittevernstiltak, og det trur jeg de vet selv. Det er vanskelig å si i den situasjonen vi er i nå. Jeg håper at landstreffene finner en måte å arrangere på, men trur rett og slett at det ikke er realistisk, sier Leirbakk.

– Liten sjanse

Folkehelseinstituttet følger situasjonen, og sier at sjansen for treff er liten.

– Slik det ser ut nå, så tror jeg det er liten sjanse for at det blir fritt fram for store landsdekkende russefester i slutten av april, sier Frode Forland, fagdirektør i Folkehelseinstituttet.

