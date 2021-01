TAPTE: Erna Solberg og Bent Høie led nederlag i Stortinget tirsdag, da flertallet ville åpne for alkohol til maten i kommuner med lavt smittetrykk. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Høie (H) opphevet skjenkestoppen: Andre lettelser må vente

Helseminister Bent Høie (H) sier at regjeringen må være mer tilbakeholdne med å lette på andre coronatiltak, som følge av at Stortinget velger å prioritere å oppheve skjenkestoppen.

– Det er summen av tiltak som stopper smitten, ikke hvert enkelttiltak, sier Høie til NRK Nyhetsmorgen.

Et forslag fra Frp fikk tirsdag flertall i Stortinget:

«Stortinget ber regjeringen sikre at kommuner med lavt smittetrykk skal kunne tillate alkoholservering i forbindelse med matservering».

Regjeringen fulgte opp med å oppheve det nasjonale forbudet mot alkoholskjenking, som har vært i kraft i to uker. Helseministeren ga uttrykk for at forslaget kommer for tidlig og øker risikoen for smittespredning.

Siv Jensen viste tirsdag til at forslaget fra Frp var det samme som Folkehelseinstituttet anbefalte regjeringen å gjøre. Hun sa at Frp ikke ønsker alkoholskjenking i hele landet.

– Det handler om å redde arbeidsplasser, ikke at folk skal få drikke øl med maten, uttalte Frp-lederen.

SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes mente at Høie tvangsåpnet hele landet og lot som opposisjonen hadde gjort det.

– Her gjør han hele Norge til lekegrind for Høyres politiske spill, sa Fylkesnes.

STATSRÅD: Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) Foto: Helge Mikalsen

I stedet for å åpne for at kommuner med lite smitte skulle kunne tillate skjenking, opphevet regjeringen skjenkestoppen. Bent Høie sier til NRK at det var logisk å gjøre.

– Det er naturlig at vi nasjonalt har de strengeste reglene. Kommunene ikke ha mildere tiltak. Det er logikken i alkoholloven og forskriftene. Skulle vi snudd dette på hodet, ville det skapt mye usikkerhet, sier helseministeren i Nyhetsmorgen.

Kommuner som vil opprettholde skjenkestoppen lokalt, må vedta dette innen fredag.

Helseministeren viser til smittesituasjonen:

– For halvannen uke siden hadde vi mest smitte registrert så langt under pandemien. Vi har fortsatt det høyeste tiltaksnivået nasjonalt siden mars. Også fremover vil vi stå i en vanskelig situasjon, sier Høie til NRK.

Han sier det er gode argumenter for å lette hvert enkelt tiltak, ikke minst skjenkestoppen.

– I høst erfarte vi at lettelser i enkelttiltak i sum førte til et for lavt tiltaksnivå nasjonalt. Det bidro til at vi ikke klarte å stoppe den andre bølgen. Når vi velger å prioritere skjenkestopp, må vi være mer tilbakeholdne med å lette på andre tiltak, sier Høie.