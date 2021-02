DRO: Etter nesten fem år i Oslo dro student Leila Fossheim hjem på grunn av dårlig råd. Foto: Privat

Leila (24) måtte flytte hjem til moren: − Helt umulig å få jobb

Studenten Leila Fossheim (24) vurderer å slutte på studiene for å få rett på dagpenger. Hun reagerer på årets krisepakke fra regjeringen.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

De siste årene har Fossheim studert statsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge og bodd i Oslo. Nå sitter hun hjemme hos moren i Sogndal.

– Jeg har reist hjem fordi jeg ikke har penger. Det er ikke gøy at venner og familie ser meg i en sånn situasjon, sier hun til VG.

Ved siden av studiene, har hun alltid jobbet for å få økonomien til å gå rundt. Nå forteller hun at buffer- og sparekontoen er tom.

De siste måneden har hun vært permittert. Hun har regnet ut at hun har tapt 100.000 kroner i løpet av pandemien.

– Jeg har jobbet i bar ved siden av studiene. Det er helt umulig å få ny jobb. Jeg har søkt på alt, og vurderer om jeg skal droppe ut av studiene, slik at jeg kan søke om dagpenger og få nok til å klare meg.

Ny krisepakke

Sist uke presentere regjeringen den nye krisepakken til studentene. Hoveddelen av krisepakken er et tilleggslån gjennom Lånekassen for studenter som har mistet arbeidsinntekt.

40 prosent av lånet kan gjøres om til stipend. Flere har reagerer på at studenter må ta opp lån for balansere tapet av inntekt.

ARBEIDSLEDIG: Uten ekstrainntektene som hun har hatt ved siden av studiestøtten har Leila Fossheim slitt med økonomien. Foto: Privat

– Jeg har ikke lyst på mer lån

Fossheim har som student alltid hatt lån og stipend fra Lånekassen, og jobbet ved siden av.

– Jeg merker at det er mange i samme situasjon, sier hun, og legger til:

– Selv om jeg er student så har jeg skattet som alle andre. Sist krisepakke takket jeg ja til, men denne vil jeg ikke ha. Det er så urettferdig og jeg har ikke lyst på mer lån.

Det siste året har det blitt lite fysisk undervisning. Nå er hun og vennen på jakt etter et kollektiv hvor det er billigere husleie enn der de har bodd nå.

BEKYMRET: Runa Fiske er leder for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo. Hun frykter studenter dropper ut av studiene på grunn av økonomien. Foto: Linnea Barberini

Hybel-demonstrasjon

– Det er veldig mange studenter som reagerer negativt på krisepakken, sier leder for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo Runa Fiske til VG.

Hun er bekymret for at flere skal droppe ut av studiene på grunn av økonomien.

Reaksjonene har ført til en demonstrasjon under hashtagen «hybeldemo», skriver Universitas. Fiske sier flere tok kontakt fordi de ville demonstrere.

Fra hybler og leiligheter henger studenter opp plakater i vinduene med oppgjør mot at krisepakken gir høyere studentlån.

– Studentene er de eneste som er nødt til å betale tilbake mye av det de får i krisestøtte. De må betale for egen hjelp. De som har tilgang til den, er de som har hatt inntekt og betalt skatt. Når de nå havner i en krise, får de lån som en del av hjelpen, sier Fiske.

DEMONSTRASJON: Med plakater i vinduene markerer studentene, på en coronasikker måte, hva de mener om krisepakken. Foto: Privat

– De som ikke fikk seg en jobb er ikke omfattet av krisestøtten. Dette gjelder mange tusen førsteårsstudenter, sier Fiske.

Deler av regjeringens forslag til krisepakke skal gå til tiltak for å skape flere jobber til studentene, men Fiske synes det burde komme en egen ordning til studentene uten arbeid.

– Studenter har aldri hatt mye penger. Mange må ha en jobb i løpet av året eller støtte av foreldre. I de større byene så er det høye leiepriser og mange bruker nesten alt fra lånekassen til å betale den, og da har man ikke mye penger ingen til andre ting til som dukker opp.

Støtte fra Stortinget

Da krisepakken ble presentert reagerte Torstein Tvedt fra Arbeiderpartiet. Han sitter i Utdannings og forskningskomiteen på Stortinget og mener krisepakken er en dårlig løsning for studenter som har mistet inntekt.

– Hvorfor foreslo dere ikke mer stipend?

– Jeg var fornøyd med at vi fikk til et flertallstiltak til å få en krisepakke. Tiltaket fra Stortinget hindrer ikke regjeringen å lage en bredere ordning. Den store kampen for en bedre pakke skjer nå, sier Tvedt til VG.

Une Bastholm i Miljøpartiet de grønne mener regjeringen forskjellsbehandler.

– Vi må huske at 7 av 10 studenter jobbet ved siden av studiene før pandemien. Studenter er en gruppe som allerede har dårlig økonomi, og som akkurat nå ligger øverst på arbeidsledighetsstatistikken.

– Hvor høyt burde stipendet være?

– Det optimale er at det kun hadde vært stipend, men vi burde få det opp mot 50 prosent, sier Tvedt.

Han tror fortsatt det er best at ordningen ligger under Lånekassen enn at studenter får støtte som dagpenger

Vil ha høyere stipend

– Vi får mange tilbakemeldinger på at det ikke er en god nok pakke, sier Andreas Trohjell, leder av Norsk studentorganisasjon (NSO) til VG.

Han synes årets krisepakke er bedre enn den forrige, men at den har et klart forbedringspotensial. Han sier regjeringen har tatt med noen av innspillene som kom fra studenten, men ikke alle.

– Vi håper at Stortinget gjør pakken bedre. Vi har to hovedpunkter som vi kjemper for. Det er høyere stipender, og at flere studenter blir inkludert, blant annet de som ikke får jobb.

Sent til Stortinget

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) håper alle som sliter med å få økonomien til å gå rundt får nytte av krisepakken.

– Bestillingen fra Stortinget var at løsningen skulle være i Lånekassen, bestå av en del lån og en del stipend og at stipendandelen skulle være høyere enn i fjor. Nå har vi funnet en ordning som både fanger opp flere enn det Stortinget foreslo, fordi vi sier du kan få støtte også for tapt inntekt fra og med juni i fjor og som har en høyere stipendandel. Så jeg opplever at vi har levert på Stortingets tydelige bestilling fra i vinter, sier Asheim til VG.

– Vurderer dere å øke andelen stipend ytterligere?

– Nå er forslagene sendt til Stortinget. Det blir derfor opp til Stortinget om de beholder stipendandelen på 40 prosent, eller øker enda mer. Jeg mener vi har truffet godt med kombinasjonen av lån og stipend.

– Frykter du at studenter ikke har råd til å studere?

– Heldigvis viser foreløpige tall fra fem av universitetene i Norge at corona ikke har ført til større frafall. Noen steder, som på bachelorutdanningene på Universitetet i Oslo så er frafallet faktisk lavere i år. Så er det nok store variasjoner mellom utdanningene, men det store bildet kan tyde på at vi har klart oss langt bedre enn fryktet.