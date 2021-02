VGs Krimpodden tar deg tettere på norsk krim – hver torsdag. Foto: VG

Hør Krimpodden: Håper på DNA-gjennombrudd i Birgitte-saken

26 år gamle DNA-spor kan løse en av Norges største krimgåter, håper politiet. Nå testes nye personer etter drapet på Birgitte Tengs.

Publisert: Nå nettopp

Birgitte Tengs ble funnet brutalt drept like ved sitt hjem i Kopervik på Karmøy i mai 1995. Saken har fått enorm oppmerksomhet, og ført til store endringer i politiet.

Drapet har fortsatt status som uoppklart. Men nå håper politiet i Stavanger på at de kan få et gjennombrudd i saken. På et laboratoium i Østerrike undersøkes gamle DNA-spor med ny teknologi. Og personer som aldri er blitt sjekket ut i saken før, blir nå vurdert.

I Krimpodden forteller politiadvokat Lars Ole Berge om DNA-håpet.

Hør den ferske episoden her:

Leste du? Fetteren til Tengs klager inn Norge til FN

Dette er andre og siste episode om Birgitte Tengs-saken. I forrige episode av Krimpodden fortalte Espen Erdal, lederen for Cold case-gruppen i Kripos, om hva de fant da de gransket Birgitte-saken på nytt. Her var det mange spor og personer som ikke var skikkelig sjekket ut, mente de.

Hør episoden her:

Du kan også lytte til Krimpodden på Spotify eller iTunes, eller andre podkastplattformer.

Har du spørsmål til Øystein Milli? Besøk Krimpodden på Facebook, eller send mail til krimpodden@vg.no.