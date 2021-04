GRATIS HELSEHJELP: – Det er helt uforståelig for en 18-åring å plutselig miste et tilbud fordi du akkurat går over en måned i livet ditt, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre. Foto: Terje Bringedal, VG

Støres valgløfte: Åpner pengesekken for unges psykiske helse

BJØRNHOLT VIDEREGÅENDE SKOLE (VG) Ap-leder Jonas Gahr Støre lover psykisk helsehjelp til alle. Han åpner også for at ungdom skal slippe å betale, selv om de er over 18 år.

Sist Jonas Gahr Støre besøkte Bjørnholt på Oslo øst, var den videregående skolen full av elever. Nå er alle sendt hjem til digital undervisning.

– Hvorfor er det akkurat her vi er i dag?

– Jeg var her for ett år siden. Det er et sted som illustrerer noe av det som vi må gjøre, og her har de jobbet med det over tid. Det er denne tidlige innsatsen, sier Støre.

– Du har to store valgløfter til oss?

– Ja. Du skal ikke måtte ha en diagnose for å få hjelp med psykisk helse. Det er ikke nødvendigvis diagnosen det handler om hvis du sliter hjemme, har utfordringer som gjør at du sover dårlig eller kan ha angstreaksjoner.

Det andre valgløftet handler om at alle barn skal bli vurdert av Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), som er spesialisthelsetjenesten for barn og ungdom i Norge.

32.000 barn, unge og voksne som ble henvist til behandling for psykiske problemer i 2020, fikk ikke innpass hos spesialisthelsetjenesten, opplyser Helsedirektoratet til VG.

– Vi må gå gjennom praksisen og se hva som skjer i de tilfellene hvor barn blir avvist i BUP og ikke får den vurderingen. Da må vi ha det sånn at alle som henvises kan være trygge på at de blir vurdert av en spesialist, og ikke avvist, sier Støre.

– Vet dere hva det vil koste?

– Nei.

– Men det er noe dere har råd til uansett?

– Ja.

FØRSTELINJEN: Avdelingsleder Gro Bergan og helsesykepleier Marianne Tennes forteller hvordan de jobber med elevens psykisk helse på Bjørnholt videregående skole.

Støre: – Må være gratis

VG møter ham sammen med helsesykepleier Marianne Tennes og Gro Bergan, avdelingsleder for elevtjenesten på skolen.

Tennes forteller at når elevene fyller 18, overføres de fra BUP til voksentilbudet Distriktspsykiatrisk senter (DPS).

– DPS løper ikke etter pasientene sine. Vi har mange elever som er over 18 år, som ikke greier å følge opp behandling på DPS. For det første koster det penger, og det er det mange elever som ikke har, og for det andre så greier de ikke det med timeavtaler bestandig, sier hun og fortsetter:

– Tilbudet er der, men det koster penger plutselig. Det samme gjelder ruspoliklinikk og fastlege. Det er en kjempeutfordring for veldig mange unge.

– Burde det være gratis for dem som er under 20 eller for dem som fortsatt går på videregående?

– Ja, det mener jeg vi må se på. Prisen det koster tror jeg er spart inn mange ganger, i forhold til hva vi ellers skal dra med oss videre, sier Støre.

– Så du synes det burde være gratis, men må sjekke hva det koster og om det kan gjennomføres før du lover det?

– Jeg tror dette trykket vi nå ser innenfor psykisk helse, som kan møtes med lavterskeltilbud, krever helt nye grep. Det kan ikke være sånn at en 19-åring mister tilbudet fordi hun ikke kan betale for det. Ja, da må det være gratis, som en del av det tilbudet velferdsstaten gir, fortsetter Ap-lederen.

fullskjerm neste

Mye angst

Tennes forteller at hun jobber med ting hun ikke trodde hun skulle møte på som helsesykepleier.

– Jeg trodde ikke at jeg skulle sitte på telefon med IMDi for å finne ut av oppholdstillatelsen til enkeltelever som har blitt truet med å bli sendt ut av landet hvis de ikke gjør som foreldrene sier. Du tar imot det elevene kommer med, sier hun.

Det Tennes møter oftest, er angst. Men elevene har ulike varianter og ulike årsaker til at de sliter. Det gir skolehelsetjenesten andre oppgaver:

– Jeg har fulgt til fastlege, vi motiverer en elev i et år for å ta imot hjelp fra BUP og er med inn på den første samtalen, sier Tennes og fortsetter:

– Det har vi kapasitet til når vi er så mange i skolehelsetjenesten, så det er veldig bra. Vi får fulgt opp elevene bedre enn hvis vi hadde vært dårligere bemannet.

– På mange ungdomsskoler er skolehelsetjenesten der kanskje bare to ganger i uken. Når eleven kjenner at «nå trenger jeg å komme innom», så er det ingen der. Hvis du går to ganger til en stengt dør, så kommer du kanskje ikke mer, sier Bergan.

Slik er det ikke på Bjørnholt, forteller hun.

– Det er alltid en åpen dør, og det tror jeg gjør at det blir en kultur der elevene kommer dit, sier Bergan.

fullskjerm neste

– Spesielt jenter kommer innom mange ganger, så henter de bind, så henter de plaster, så henter de paracet, og så spør de «kan jeg spørre deg om noe annet også?». Det kommer gjerne tredje, fjerde eller femte gangen, for da har de testet ut tilliten, sier Tennes.

– Mer åpne

Ap-leder Støre mener Bjørnholt er et godt eksempel på den tidlige innsatsen som han vil forbedre.

– Jeg holder veldig fast ved det jeg lærte i årene mine i Røde Kors, at den viktigste hjelpen du kan gi et menneske som sliter, er et annet menneske, sier han.

– Når vi er mer åpne om psykisk helse, tror jeg alle har erfaringer tett på som gjør inntrykk. Jeg har mine i min nærmeste krets, fra veldig alvorlige forhold til det vi kan kalle lettere.

– Har du slitt psykisk selv?

– Nei, det kan jeg ikke si. Jeg er opptatt av at det å være trist og ha det tungt, det er ikke en sykdom. Det må vi alle erfare, det er en del av livet og det må vi holde fast ved.