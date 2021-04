BOR I PRIORITERT BYDEL: Karoline Louise Rykkelid bor i bydel Gamle Oslo. Obs: Bildet er fra vaksinesenteret i bydel Nordre Aker. Foto: Privat

Karoline (28) i risikogruppen har fastlege i annen bydel – havnet bak i vaksinekøen

Karoline Louise Rykkelid (28) bor i en bydel som får flere vaksinedoser, men havnet bak i køen fordi fastlegen holder til et annet sted i Oslo.

Oslo kommune bekrefter at det samme har skjedd med flere i risikogruppene.

På grunn av skjevfordelingen av vaksinedoser er det store forskjeller i vaksinasjonstempoet mellom bydelene.







I Gamle Oslo, hvor Karoline Louise Rykkelid bor, har snart alle i aldersgruppen 55–64 år fått første dose. Det har også personer med underliggende sykdommer.

Derfor stusset Rykkelid over at hun ennå ikke hadde fått tilbud om vaksine. Rykkelid er i risikogruppe 7, altså personer mellom 18 og 44 år med underliggende sykdommer/tilstander.

Fastlegekontoret hennes ligger i Grünerløkka – en bydel som ikke har fått flere doser. Det er fastlegene som har ansvar for å vaksinere mange av pasientene i risikogruppene.

– Jeg forsto det på fastlegen som at de har fått tildelt risikogruppene 5, 6 og 7, uavhengig av hvor de bor, sier Rykkelid.

– Hele poenget med prioriteringen er jo å treffe folk der de bor og hvor smittetrykket er høyest. Så de burde se på logistikken, mener 28-åringen, som samtidig forstår at slike problemstillinger kan oppstå.

Bydelene som på grunn av vedvarende høyt smittetrykk er prioritert for skjevfordeling av vaksiner er: Alna, Bjerke, Stovner, Gamle Oslo, Søndre Nordstrand og Grorud. På Oslo kommunes hjemmeside kan du se hvor langt de har kommet i vaksineringen.

Prioriteringsrekkefølgen av risikogruppene 1. Beboere i sykehjem 2. Alder 85 år og eldre 3. Alder 75–84 år 4. Alder 65–74 år

og samtidig personer mellom 18¤ og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen over risikogrupper under) 5. Alder 55–64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under) 6. Alder 45–54 år med underliggende sykdommer/tilstander 7. Alder 18–44 år med underliggende sykdommer/tilstander 8. Alder 55–64 år 9. Alder 45–54 år KILDE: Folkehelseinstituttet Vis mer

Kontaktet bydelen – fikk tilbud på dagen

Da Rykkelid forrige fredag ble oppmerksom på feilen, sendte hun umiddelbart en e-post til vaksinasjonssenteret i Gamle Oslo.

Samme dag ringte de henne opp, med tilbud om vaksine. Mandag fikk hun første stikk med Moderna.

– De var veldig løsningsorienterte og raskt på, sier 28-åringen.

Dersom hun ikke hadde tatt kontakt, ville hun trolig ha måttet ventet flere uker – da legesenteret på Grünerløkka planlegger å starte med vaksineringen av risikogruppe 5 innen to uker.

– Hva betyr det for deg å ha fått vaksine?

– Plutselig ble jeg mye mer avslappet. Nå føler jeg at jeg ser lyset i enden av tunnelen. Jeg gleder meg til å kunne dra på fysiske salsakurs igjen, og til å kunne krysse landegrenser for å møte kjente og kjære, sier Rykkelid.

Hun tilføyer at hun er takknemlig for jobben som gjøres med å vaksinere, og oppfordrer alle som kan til å ta vaksinen.

Kommunen: En effekt av skjevfordelingen

Heidi Kalvik, leder for vaksinasjonsprogrammet i Oslo, sier i et skriftlig svar til VG at de er kjent med problemstillingen.

– Enkelte personer i risikogruppe 5, 6 og 7, som har bostedsadresse i de seks prioriterte bydelene, men fastlege i en annen bydel, er ikke tilbudt vaksine samtidig som andre i samme vaksinasjonsgruppe og bostedsbydel i en periode på mellom 1 og 3 uker.

Kalvik forklarer at det er en effekt av skjevfordelingen og endrede forutsetninger, som blant annet uforutsigbart tilfang av vaksiner. Hun peker på at resten av personene i disse risikogruppene vaksineres nå, og gjennom de neste 2–3 ukene.

– Det vil da være en kombinert løsning, hvor noen innkalles og vaksineres på sitt fastlegekontor, og andre vil innkalles og vaksineres hos sin bydel. Dette skjer ut fra direkte dialog mellom bydelen og det enkelte fastlegekontor.

CORONAVAKSINE: Oslo har satt rundt 185.000 vaksinedoser. Illustrasjonsfoto. Foto: Berit Roald

Derfor har de valgt å dele opp

– Uavhengig av hvem som skal vaksinere, er de som gjenstår i vaksinasjonsgruppene identifisert av sin fastlege, og de mister ikke plass eller rykker bak i køen. Med andre ord vaksineres de ikke senere enn andre i samme gruppe i bydelen der de har fastlege, sier vaksinasjonslederen.

Hun tilføyer at man ikke trenger å ta kontakt med fastlege eller vaksinasjonssenteret, men vil bli kontaktet når det er sin tur i køen.

– Grunnen til at vi har valgt å dele opp vaksinasjonen mellom vaksinasjonssenter og bydeler, er basert på Oslo kommunes vaksinestrategi, blant annet for å minimere utveksling av sensitive opplysninger, sier Kalvik.

Det finnes ikke tall på hvor mange osloinnbyggere som har fastlege i en annen bydel enn de bor i, men totalt for Norge er antall såkalte gjesteinnbyggere 706.738, viser tall VG har fått fra Helfo.

FHI: Tror det løser seg snart

Overlege Preben Aavitsland i FHI forklarer at Oslo kommune innførte denne ordningen før man besluttet å skjevfordele til enkelte bydeler.

– Derfor har det nå blitt skjevt. Men nå omprioriterer Oslo slik at de andre bydelene snart skal ta igjen de høyest prioriterte bydelene. Jeg tror i praksis at dette løser seg ganske snart for andre, selv om de nå må vente på bydelen der fastlegen holder til.

– Tror du det oppleves urettferdig, hvis man bor i en bydel som har kommet langt, og har fastlege et annet sted?

– Ja, jeg tror det oppleves litt dumt for noen av innbyggerne som ser at mange andre i nabolaget er vaksinert, og de må vente litt ekstra fordi de tilfeldigvis har fastlege i en annen bydel.

