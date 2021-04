SVAKSYNT: Birgitte Falck-Jørgensen har behov for ekstra tilrettelegging for å kunne jobbe. Foto: GORAN BOHLIN

Endrer Nav-regelverk etter å ha hørt historien til svaksynte Birgitte

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen tok til seg historien om svaksynte Birgitte Falck-Jørgensen. Nå gjør han endringer som skal gi personer som trenger ekstra tilrettelegging i arbeidslivet bedre muligheter.

Publisert: Nå nettopp

I februar 2020 skrev VG om svaksynte Birgitte Falck-Jørgensen. Hun jobber i Empo, en bedrift som tilbyr tilrettelagt arbeid til yrkeshemmede som har falt utenfor arbeidsmarkedet. Med hjelpemidler som lese-TV og storskjerm, kan kvinnen med alvorlig nedsatt syn likevel jobbe som nyhetsskribent og reporter.

Empo er en såkalt VTA-bedrift (se faktaboks), et Nav-tiltak der hensikten er at personer som trenger spesiell tilrettelegging skal få arbeidstrening og bli kvalifisert til å få vanlig jobb.

Men da Birgitte fikk tilbud om å hospitere hos Oppegård avis én dag i uken, ga Nav avslag på å gi henne de samme hjelpemidlene der som hun har i VTA-bedriften.

Det kalte stortingsrepresentant Tuva Moflag (Ap) «høl i huet», og tok saken til Stortinget. Der åpnet arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen for å endre regelverket etter å ha hørt om Birgittes historie.

ENDRER REGELVERK: Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Eirik Røsvik

Nå, ett år senere, har Isaksen gjennomført endringen.

– Regjeringen endrer nå tiltaksforskriften slik at svaksynte Birgitte Falck-Jørgensen og andre som er i tilsvarende situasjon kan få de hjelpemidlene de trenger for å kunne ta imot en hospiteringsplass i ordinære bedrifter, skriver Isaksen i en e-post til VG.

Statsråden skriver at det etter pandemien kan bli lengre vei inn i arbeidslivet for mange. Derfor er det viktig at alle som kan blir inkludert i arbeidslivet, argumenterer Isaksen.

– Da må jeg som statsråd hele tiden se hvordan systemet kan bli bedre, ikke forsvare systemet som det er. Og da Birgittes sak ble tema i spørretimen, noe også VG skrev om, forstod jeg at her burde regelverket endres.

Dette er regelendringen Varig tilrettelagt arbeid (VTA) skal ifølge Nav kvalifisere personer til å få vanlige jobber.

Personer som har behov for ekstra hjelpemidler for å fungere i jobben, kan få inkluderingstilskudd fra Nav.

Men tidligere har VTA-deltagere som hospiterer i vanlige jobber ikke kunnet få inkluderingstilskudd. Dermed har det for personer som Birgitte Falck-Jørgensen ikke vært mulig å ta disse hospiteringsordningene.

Nå endrer Arbeids- og sosialdepartementet ordningen, så også hospiteringsvirksomheter kan søke om inkluderingstilskudd. Vis mer

Da VG ringer Birgitte Falck-Jørgensen og forteller nyheten, er hun gledelig overrasket.

– Det var jammen på tide! Nå ble jeg glad, sier hun.

Det er nå tre år siden hun først fikk tilbud om hospiteringsplassen i Oppegård avis, og hun forteller at hun har lagt tanken på den jobben på is.

– Men det kan jo bli aktuelt andre steder. Og det gjelder jo også andre enn meg, så på deres vegne er jeg veldig glad.