UTENRIKSMINISTER: Ine Eriksen Søreide (H). Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG

Norge ut av Afghanistan: − Ingen har noen illusjoner om at dette kommer til å bli enkelt

Onsdag er det klart at NATO har satt september som endelig frist for tilbaketrekking fra Afghanistan. Det betyr at de norske soldatene også skal hjem innen fem måneder.

Det kommer frem etter et digitalt hastemøte i NATO onsdag, innkalt av generalsekretær Jens Stoltenberg. Der deltok utenriks- og forsvarsministre fra medlemslandene.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) deltok på møtet.

– Vi følger den planen vi alltid har fulgt - nemlig inn sammen, justere sammen og gå ut sammen, sier Søreide under et pressetreff onsdag ettermiddag.

Norge har hatt styrker i Afghanistan siden NATOs invasjon i 2001, og nå er det i underkant av 100 norske soldater igjen i landet.

– Det er ingen som har noen illusjoner om at dette kommer til å bli enkelt, men samtidig legger nå alle full innsats i å fortsatt støtte Afghanistan med både bistandsmidler og humanitære midler, og ikke minst støtte den fredsprosessen som nå pågår, der flere land og FN tar en tydeligere rolle, sier Søreide.

USA: ut innen 11. september

– I over ett år har vi forventet at uttrekket skulle komme til 1. mai. Så har amerikanerne gjort nye vurdering. Det betyr at diskusjonen vi hadde i dag handler om et uttrekk som skal begynner 1. mai og skal være ferdig i september, sier Søreide onsdag.

En rekke amerikanske medier meldte tirsdag at datoen amerikanske styrker skal være trukket ut av Afghanistan hadde blitt satt til 11. september – det vil si dagen som marker 20-årsdagen for terrorangrepene mot USA i 2001.

Det skjer til tross for at amerikanerne fremforhandlet en avtale med Taliban i fjor, der 1. mai 2021 ble satt som endelig frist for tilbaketrekning.

Taliban skal ha uttrykt misnøye en utsettelse av fristen: Ifølge The Washington Post sa en talsperson for Taliban, Zabihullah Mujahid, på en lokal tv-stasjon tirsdag at en enhver frist etter 1. mai «ikke var akseptabelt».

Tror Taliban vil reagere

Prio-forsker og Afghanistan-ekspert Kristian Berg Harpviken sier til VG at han tror Taliban reagerer negativt på at datoen 11. september er valgt.

– Jeg vil tro Taliban ikke blir glade for at de valgte akkurat den datoen, sier Harpviken.

Terrorangrepet på USA den 11. september 2001 ble brukt som begrunnelse for invasjonen av Afghanistan som drev Taliban fra makten.

– Jeg regner med at amerikanerne har forsøkt å forklare hvorfor denne datoen ble valgt og hvorfor tilbaketrekkingen måtte utsettes. Og at de har forsøkt å få noen garantier mot at Taliban angriper internasjonale styrker før tilbaketrekkingen er gjennomført, sier Harpviken.

PRIO-FORSKER: Kristian Berg Harpviken. Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Før NATO-møtet onsdag bekreftet forsvarsdepartementet at USAs frist også ville bety en frist for tilbaketrekning av norske styrker.

– Det er grunnleggende for vårt militære engasjement at vi gikk inn i Afghanistan sammen, foretar justeringer sammen og at vi vil trekke oss ut sammen, sa Bakke-Jensen til VG i en skriftlig uttalelse før møtet onsdag.

